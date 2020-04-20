Нефтедоллару пришел конец, - Михаил Хазин

08:01 21.04.2020

Сечин может пить шампанское



Падение американской нефти WTI до отрицательных значений требует некоторых комментариев. Так что попытаюсь их дать.

Прежде всего, цена эта - не на нефть, а на фьючерсы. И означают они только одно: сегодняшний объем добычи таков, что нефть девать некуда. Из-за эпидемии спрос резко упал, а добыча - нет. При этом сокращать добычу сложно и страшно, под нее уже давно взяты кредиты, которые необходимо отдавать. Особенно у сланцевиков, которые должны непрерывно бурить новые скважины для поддержания общего объема, поскольку именно от него зависит их капитализация (и кредитоспособность, в частности). А для бурения как раз нужны кредиты.

В результате, нынешние отрицательные цены - это просто стоимость за те емкости, в которые должны сливать нефть те, кто ее просто добывает. А вот для вертикально интегрированных компаний такой проблемы нет вообще: они ее поставляют на свои же заводы, которые производят бензин, масла и пластмассу. И да, они могут немножко пострадать от сегодняшней бури на бирже, но все равно, технологический комплекс никуда не денется. Так что пострадают, в основном, те, кто хотел сорвать куш на хайпе.

В реальности, цена на нефть Brent в Западной Европе сегодня выше, чем была пару недель назад в минимуме - порядка 25 долларов за баррель. То есть там никакой истерики нет. А потому, результатом сегодняшней вакханалии цен станет совершенно естественный процесс: добыча за пару месяцев существенно упадет. В частности, полностью закроется вся сланцевая авантюра. И, к слову, Игорь Иванович Сечин, я не побоюсь этого слова, может бить в литавры и пить шампанское.



Нужно отметить только два принципиальных момента. Первый - созданный транснациональными банками механизм ценообразования на нефть настолько оторвался от реальной отрасли и реального спроса на нефтепродукты, что за счет чисто внутренних (то есть финансовых) механизмов вошел в коллапс. И главными пострадавшими будут даже не мелкие нефтяные и перерабатывающие компании, а банки. Поскольку их магия сильно поблекла, если уже столь важный рынок, как нефтяной, они не могут держать в стабильном состоянии.



Как говорят опытные люди, "доллар в мире нужен для того, чтобы Саудовская Аравия могла продавать нефть Китаю". Или, для простоты, миром правит нефтедоллар. Так вот, этот мир, как и нефтедоллар - закончился. А если он закончился, если капитализация нефтяных компаний возвращается к нормальным цифрам, связанным с прибылью, добычей и запасами (грубо говоря, как Роснефть, а не как Шеврон), то проиграют не нефтяные компании, а банки. Которые и были главными бенефициарами процесса повышения капитализации.



А выиграют потребители и Роснефть, конечно, которая никогда не была "своей" для фининтерна, а потому сильно проигрывала основным западным аналогам в капитализации. Ай да Игорь Иванович, как он и в этот раз все устроил! Прямо демоническая фигура нашего времени! Интересно, он это все уже знал, когда объяснял, что ОПЕК+ нам не нужен?



А вторая вещь ничуть не менее важная, чем первая. Нынешняя ситуация показывает, что не может уже быть единого ценообразования в Западной Европе и в США. То есть цены начнут определяться на рынках региональных. В том числе, имеется в виду рынок, который контролирует Китай. И понятно почему: думаю, что Китай готов за вполне приемлемую доплату со стороны США принимать у себя лишнюю нефть. Исключительно ради заботы об экологии, конечно, Грета Тунберг ему в помощь. Не совсем правда ясно, согласятся ли США. И если не согласятся - то придется ограничивать свое влияние на этот рынок. Со всеми вытекающими.



Но это значит, что нефтедоллару пришел конец. А нет нефтедоллара - нет никакой необходимости в единой долларовой системе, на региональных рынках нефть начнет стоить по разному. То есть - тот механизм, который возник в 1944 году в Западном мире на Бреттон-Вудской конференции и который распространился на весь мир в 1991 году, больше не работает. Да, новый, скорее всего, появится чуть попозже. Собственно, потому я и начал года полтора тому назад говорить не только о "новой Ялте", но и о "новом Бреттон-Вудсе". Но теперь уже точно понятно, что появится.



Так что сама по себе отрицательная цена на нефтяной фьючерс в США ничего не значит. Но она является ярким признакам того, что те процессы разрушения мировой долларовой системы, о которых я писал многие годы, дошли до некоторого масштаба, при котором они стали видны всем.