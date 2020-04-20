 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 21.04.2020
08:25  Как убивает коронавирус? Загадочное поражение мозга, нервной системы и кишечника, - Science
08:20  Эпидемия может привести к бунту мигрантов, - Вл.Мальцев
08:14  Американская нефть подвела мир к краю пропасти: Деньги могут стать фантиками
08:08  КазВирус + 62. Всего 1949
08:01  Нефтедоллару пришел конец, - Михаил Хазин
01:16  Идеальное оружие для Третьей мировой войны
01:13  В Узбекистане в период "самоизоляции" разрешили строить крупные объекты

01:12  Вклад Каракалпакстана в Великую Победу. Ч. 2 - Б.Кощанов
00:54  Либералы опять предлагают России долговое рабство
00:49  Месть Аллаха. В Киргизии растет напряженность между сторонниками умеренного и радикального ислама, - Tageszeitung
00:43  Объединятся ли США, Китай и Россия, чтобы сформировать новый мировой порядок? - Ирвин Стадин
00:10  Коронавирус создан по плану "глубинного государства" помешать переизбранию Трампа? - В.Прохватилов
00:09  Израиль взбунтовался против Нетаньяху. Несмотря на карантин, - НГ
Понедельник, 20.04.2020
22:35  Анти-правительственные и анти-вирусные митинги в Осетии
20:52  Мирзиеев инициировал создание нового Узб-движения - "Доброта и поддержка"
20:35  В США начали продавать нефть по два доллара за бочку
20:34  В США начали продавать нефть по два доллара за бочку
16:57  Борьба с коронавирусом. Или борьба с согражданами? - В.Павленко
16:56  США испытывали биологическое оружие на собственном населении
16:53  Guardian: Трамп ведет смертельную игру, перекладывая вину за пандемию Covid-19 на Китай
16:51  В Ташкенте восстановлена православная Часовня Святого Георгия
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазВирус + 62. Всего 1949
08:08 21.04.2020

Еще 62 случая заражения коронавирусом выявлено в Алматы
Итого: 1949 случаев заболевания в Казахстане.

Зарегистрировано еще 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.
Из них:
г. Нур-Султан – 4
г. Алматы – 62
г. Шымкент – 2
Восточно-Казахстанская область – 3
Жамбылская область – 4
Западно-Казахстанская область – 4
Карагандинская область – 6
Костанайская область – 4
Кызылординская область – 2
Мангистауская область – 1
Туркестанская область – 5
Итого: 1949 случаев заболевания в Казахстане.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587445680
Новости Казахстана
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2020 года №208
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года №224
- Состоялось заседание Бюро Сената Парламента Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- Почти 3,7 млн человек назначены выплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- К. Сафинов: Подзаконный акт не может выходить за рамки закона на основе которого он был принят
- Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:40 час. 20 апреля 2020 г. в Казахстане
- Нефть отдают с доплатой
- США – дележ денег на борьбу с коронавирусом в разгаре
- Допарились: пятерых следователей уволили за посиделки в бане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  