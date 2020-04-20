КазВирус + 62. Всего 1949

08:08 21.04.2020

Еще 62 случая заражения коронавирусом выявлено в Алматы

Итого: 1949 случаев заболевания в Казахстане.



Зарегистрировано еще 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Из них:

г. Нур-Султан – 4

г. Алматы – 62

г. Шымкент – 2

Восточно-Казахстанская область – 3

Жамбылская область – 4

Западно-Казахстанская область – 4

Карагандинская область – 6

Костанайская область – 4

Кызылординская область – 2

Мангистауская область – 1

Туркестанская область – 5

Итого: 1949 случаев заболевания в Казахстане.