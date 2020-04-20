|КазВирус + 62. Всего 1949
08:08 21.04.2020
Еще 62 случая заражения коронавирусом выявлено в Алматы
Итого: 1949 случаев заболевания в Казахстане.
Зарегистрировано еще 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.
Из них:
г. Нур-Султан – 4
г. Алматы – 62
г. Шымкент – 2
Восточно-Казахстанская область – 3
Жамбылская область – 4
Западно-Казахстанская область – 4
Карагандинская область – 6
Костанайская область – 4
Кызылординская область – 2
Мангистауская область – 1
Туркестанская область – 5
Итого: 1949 случаев заболевания в Казахстане.