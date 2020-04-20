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Американская нефть подвела мир к краю пропасти: Деньги могут стать фантиками
08:14 21.04.2020

Крутое пике: нефть марки WTI опустилась до отрицательных значений

Дмитрий Кокко

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Александр Фролов

В понедельник вечером цена на нефть американской марки WTI в ходе торгов на лондонской бирже обвалилась более чем на 300% и достигла отрицательных значений впервые за всю историю торгов. На момент написания, фьючерсы WTI с поставкой в мае торговались по цене минус 40 долларов за баррель. Таким образом, поставщики должны были доплачивать покупателям за хранение или утилизацию этой нефти.
Вслед за WTI в пике ушла цена на российскую нефть Urals с немедленной поставкой, она также достигла отрицательных значений. Июньские фьючерсы Urals, на момент написания, торговались на уровне 21−22 долларов, потеряв около 5%. Цена на Brent с поставкой в июне опустилась примерно на 8% до 25,8 долларов.
Как объяснил "Ведомостям" главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович речь идет о майских фьючерсах, последний день торгов по которым заканчивается 21 апреля.

Мы попросили заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова объяснить, что происходит на нефтяных рынках.
- Международное аналитическое агентство на днях опубликовало прогноз о том, что к концу мая могут закончиться все хранилища и нефть будет негде хранить. Под хранилищами понимаются не только нефтебазы и емкости для хранения, но и нефтяные танкеры. Складывается ситуация, когда рынок переполнен нефтью и ее физически негде будет хранить.

Текущая ситуация с американской нефтью объясняется отсутствием спроса на свою нефть на внутреннем рынке, падением спроса на нефть на мировом рынке и отсутствие средств хранения. Ситуация также усугубляется тем, что легкая нефть WTI не в полном объеме годится для нефтепереработки, - объяснил Фролов.
Эксперт считает, что при таких ценах большинство производителей нефти в США будут вынуждены остановить добычу. На фоне низких цен добыча нефти в США за последние две недели сократилась на 700 тысяч баррелей в сутки еще до обвала. После обвала среднесуточная добыча в США может сократиться еще на 4 млн баррелей в сутки.

По словам экономиста и бывшего чиновника администрации президента Михаила Делягина, мир подвели к небывалому обесцениванию реальных денег:
Вероятно, это начало конца финансового капитала в том виде, в котором мы привыкли его воспринимать, потому что теперь человеческая деятельность, человеческий успех утрачивает всеобщий эквивалент в виде денег. Если товар, пусть даже фьючерс, приобретает отрицательную ценность, то это означает, что деньги становятся мнимыми.

Источник - svpressa.ru
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