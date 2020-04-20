Эпидемия может привести к бунту мигрантов, - Вл.Мальцев

08:20 21.04.2020

не выдворив сразу гастарбайтеров, мы столкнулись сейчас с их преступностью



Владислав Мальцев



20 апреля 2020



Агентство стратегических инициатив (АСИ), один из "мозговых центров" нашего правительства, предложил начать выплаты пособий по безработице мигрантам.

Информагентство ТАСС процитировало 20 апреля письмо, направленное генеральным АСИ Светланой Чупшевой председателю правительства России Михаилу Мишустину: "На время оказания поддержки работникам организаций приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".

Пособие по безработице сейчас поднято до размера 1 МРОТ (минимального размера труда) и составляет 12.130 руб. в месяц. Сколько даже официально оформленных трудовых мигрантов в России, никто не знает. По данным пограничной службы, представленной на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), за четыре квартала 2019 году с целью работы в Россию въехало 4 млн. 94 тыс. человек, лидируют из которых, конечно, граждане Узбекистана (1 млн. 474 тыс.), Таджикистана (875 тыс.) и Киргизии (558 тыс.). И это только по официальным данным!



Сколько будет, если платить по 1 МРОТ хотя бы 3 млн. гастарбайтеров? Примерно 36,4 млрд. руб. в месяц. Полгода – вот вам стоимость Крымского моста. Что – на поддержку своих граждан деньги уже не нужны, давайте раздавать их мигрантам?

Причем, этими мерами предлагают не ограничиваться! 16 апреля в "Независимой газете" опубликована статья, написанная профессором Государственного университета управления Владимиром Волохом и президентом Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции Николаем Курдюмовым. В ней призывается: "На федеральном уровне совместными усилиями представителей Минтруда РФ, МВД, объединений российских работодателей и экспертного сообщества в целях разработки указанных мер и координации работы по их внедрению целесообразно сконцентрироваться на следующих мерах: поддержка регионов в реализации проектов организованного содействия в трудоустройстве востребованных работников из числа иностранных граждан; обеспечение преференциями работодателей, привлекающих трудовых мигрантов в организованном режиме…".

Преференции работодателям, привлекающим мигрантов? Поддержка регионов по трудоустройству мигрантов? Хочется спросить – вы с ума не сошли? Миллионы наших же сограждан уже потеряли работу из-за эпидемии и, скорее всего, потеряют ее в ближайшие месяцы. Судя по соцопросам, у абсолютного большинства наших сограждан нет сбережений, позволяющих прожить без работы больше одного – двух месяцев.



И приоритетно трудоустраивать иностранных мигрантов?!

Интересный момент – Волох и Курдюмов имеют прямое отношение МВД: первый входит в Общественный совет при МВД России, второй – в Экспертно-консультативный совет по вопросам миграции при Главном управлении по вопросам миграции МВД России. И они прямо запугивают нас проблемами с потерявшими работу мигрантами: "Сегодня на российском рынке труда с участием иностранных работников произошло значительное сокращение рабочих мест. Как правило, трудовые мигранты не имеют никаких финансовых накоплений, позволяющих пережить кризисный период… Безработица и нелегальная трудовая деятельность, как правило, способствуют росту правонарушений, создают угрозу общественной безопасности".



Да, про эту угрозы мы наслышаны. Как раз 18 апреля Telegram-канал BAZA опубликовал видеозапись нападения, сопроводив видео следующей информацией: "В Москве пятеро оставшихся без работы граждан Узбекистана напали на улице на отца и сына и жестоко избили их – все, ради двух тысяч рублей. Нападение произошло в первых числах апреля возле жилого дома в Петровско-Разумовском проезде. Судя по кадрам видеозаписи, группа из нескольких мужчин неславянской внешности набросилась на двоих прохожих. Обоих очень жестко избили и ограбили. Позже пострадавшие обратились в больницу и полицию. Спустя четыре дня – 9 апреля – преступников задержали, оказалось, что это группа гастарбайтеров из Узбекистана, которые остались без работы и находились в поисках средств для существования".



Очень странно, что нападения произошло "в первых числах апреля", но видеозапись появилась только 18 апреля. Наводит на мысли, что правоохранительные органы (со "сливов" которых в том числе "кормится" BAZA) скрывают от общества истинную картину мигрантской преступности, дабы не "получить по шапке" от начальства.

Конечно, немного компенсировало закрытие ресторанов, салонов красоты, торговых центров и прочих мест, где работали мигранты, увеличение курьеров служб доставки и открытие по всей стране подпольных цехов, штампующих медицинские маски. Но будем честно говорить, всю многотысячную армию потерявших в единочасье работу уборщиков, парикмахеров, официантов, поваров, продавцов и прочих это не трудоустроит.



То, что будут нападать на российских граждан, отнимать деньги и пакеты с едой, как это уже было осенью 2008 года во время аналогичного, хотя и не такого мощного кризиса – это было очевидно. Вот, например, новость от 3 апреля из Санкт-Петербурга: "Сегодня у магазина "Лента" около 23:00 группа гастарбайтеров отжали тележку с продуктами у женщины с ребенком, когда она перекладывала продукты в машину". В комментариях к посту в соцсетях читатели делились аналогичными случаями: "В "Ленте" на Московском шоссе было то же самое, на глазах у моего мужа. Его (гастарбайтера) поймали и отобрали пакет с продуктами". Заметьте – в официальных СМИ всей этой информации практически нет, очевидно, она целенаправленно "фильтруется".



19 марта я записывал пилотный выпуск своей программы на одном из популярных YouTube-каналов, он не вышел, но существует. И там среди прочего указывал, что Россия обязана вслед за западными странами вежливо, но твердо "указать на дверь" всем живущим на ее территории иностранцам. "Спасибо, что живете здесь и работаете, но сейчас эпидемия и поэтому в 24 часа вам необходимо уехать в страну гражданства".



Причины очевидны. Во-первых, лечение заболевших ложится нагрузкой на бюджет страны, а финансировать лечение мигрантов должны те страны, куда они переводили годами миллиарды долларов из России. Во-вторых, потому что мигранты первыми потеряют работу и потратят "финансовую подушку безопасности", что создаст криминогенную угрозу для коренных жителей страны.

Разумеется, Россия этого не сделала. Даже необходимость борьбы с незаконно находящимися на ее территории мигрантами озвучили поздно и как-то очень робко.

"Граждане Китая, нелегально проживающие на территории России, "невидимы нашей медицине" и потому представляют потенциальную угрозу дальнейшего распространения COVID-19 в регионах", - заявил "Парламентской газете" бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Парламентарий считает, что сейчас необходимо жестко поставить вопрос о выдворении китайцев-нелегалов за пределы государства", – сообщила 14 апреля "Парламентская газета". Разумеется, ничем это не закончилось.



Хотя к тому моменту уже было ясно, что китайская диаспора, проживающая в Москве и занятая далеко не самым легальным бизнесом, представляет очевидную угрозу в плане переноса коронавируса. "Большинство заразившиеся коронавирусом китайцев, прибывающих из России в Китай – китайские торговцы из московских рынков "Садовод" и Люблино", – излагает содержание публикации, сделанной 14 апреля китайской редакцией Би-Би-Си, известный китаист Николай Вавилов. 15 апреля позже изложение этого материала сделала русская редакция Би-Би-Си: "Китайские власти сообщают, что все пассажиры, приехавшие из России, – граждане Китая, и большинство из них – частные торговцы, которые ведут бизнес на российской территории. По информации Би-би-си, значительное количество заболевших работали на московских рынках "Садовод" в Капотне и "Москва" в Люблино".

Все-таки импотентность наших властей всех уровней, когда речь идет о реальной, а не имитационной защите своих же граждан, поражает…