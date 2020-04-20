"Зулейха" - это отрыжка "ельцинизма", удар по национальному единству РФ, - А.Халдей

08:43 21.04.2020

"Зулейха" - костлявая рука "Ельцин-центра", тянущаяся к нашему горлу

это не отвлеченное искусство, это политика

Александр Халдей



Скандал по поводу вышедшего на экраны фильма "Зулейха открывает глаза" своими корнями уходит в эпоху "Берите суверенитета, сколько сможете проглотить". Эпоха парада суверенитетов, то есть регионального сепаратизма, ушла, но остались ее призраки в коридорах центральной власти.

Именно центральной, потому что само существование возможности снять и показать в год 75-летия Победы такой фильм - это пощечина власти, это знак того, что центральная власть по-прежнему слаба, расколота и разобщена, потому что не может провести единую политику ценностей. Не может добиться победы над пресловутой колонной.



Уступки национальным элитам ельцинских времен по теме лояльности центру строились из соображения сиюминутного маневра и предусматривали подкуп слабым центром сильных региональных кланов. Им разрешалась коррупция в обмен на лояльность, а также позволялся перехват национальной тематики у саудовских ваххабитов. Считали, что лучше пусть свои перехватят национальную повестку, чем чужие.



Вопрос, насколько перехватившие были своими, не рассматривался. Он откладывался на потом. Регионалы же сплачивали электорат на теме национализма, чтобы выкручивать руки центру в вопросе бюджетных трансфертов и нефтяных льгот.



Те времена ушли, но сложилась построенная на откатах система поддержки регионального национализма в центре, коррупционная и насквозь компрадорская. Выстроенная по принципам круговой поруки. Именно она дала знать о себе сейчас – в пору подготовки трансфера и юбилея Победы. "Зулейха" – это сигнал: "Мы здесь, мы никуда не ушли, здесь предел вашей власти". Ведь вызов кто-то запланировал, оплатил, провел по всем этапам кинопроизводства и проката. Это не отвлеченное искусство, это политика.



Излишне говорить, что подобные сюжеты немыслимы в США, Европе, Китае. Там элита монолитна в части национальных ценностей, "скреп", как сейчас говорят, одни с сарказмом, другие серьезно. Отношение к историческим сюжетам – это тема для сплочения или раскола нации по поводу общего будущего.



Наша ситуация двойственна, она отражает раскол в умах и сердцах. Трудно проводить линию на суверенный патриотизм, когда в день юбилея Победы выходят фильмы, показывающие, что мы стыдимся дел наших дедов, которых прославляем как победителей.

Так не бывает – тут стыжусь, тут горожусь, "тут мы играем, а тут мы рыбку заворачиваем". Надо или стыдиться, или гордиться. Нельзя говорить о гордости за Победу, стыдясь ценностей победителей, обшивая ежегодно трибуну Победы раскрашенной фанерой, подмигивая тем самым тем, кто сносит памятники нашим воинам и создает антисоветскую, а точнее русофобскую мифологию.



"Зулейха" - это перчатка, брошенная в лицо всем нам. Это костлявая рука "Ельцин-центра", тянущаяся к нашему горлу в трудное время. Это удар по национальному единству многонациональной страны. Смутные времена напоминают о себе, как мертвые, которые держат живых. Это удар, пропустить который общество не имеет право, если не хочет потерять будущее.



20 апреля 2020