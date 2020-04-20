УзбВирус - 1657

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08:53 21.04.2020
Число случаев коронавируса выросло до 1657
Число подтвержденных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 30 и достигло 1657.
Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане на 10:00 21 апреля увеличилось на 30 и составляет 1657, сообщило Министерство здравоохранения.
Как сообщил главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков, в клинике НИИ вирусологии в Ташкенте на лечении находятся 113 пациентов, у 54 из них наблюдаются клинические признаки пневмонии, состояние 5 человек тяжелое, из них 1 - крайне тяжелое.
В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечатся 97, состояние 2 из них - тяжелое.
В многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии лечение получают 146 человек, у 45 из них наблюдается пневмония, состояние 4 - тяжелое, из них 1 - крайне тяжелое.
На домашнем и стационарном карантине в настоящее время находятся более 92 тысяч человек. Продолжается тестирование взятых у них образцов, отметил Нурмат Атабеков.
Коронавирус в Узбекистане
больны - 1 657
выздоровели - 261
умерли - 5
в Мире
больны - 2 472 258
выздоровели - 645 738
умерли - 169 985