УзбВирус - 1657

08:53 21.04.2020

Число случаев коронавируса выросло до 1657

Число подтвержденных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 30 и достигло 1657.



Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане на 10:00 21 апреля увеличилось на 30 и составляет 1657, сообщило Министерство здравоохранения.

Как сообщил главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков, в клинике НИИ вирусологии в Ташкенте на лечении находятся 113 пациентов, у 54 из них наблюдаются клинические признаки пневмонии, состояние 5 человек тяжелое, из них 1 - крайне тяжелое.

В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечатся 97, состояние 2 из них - тяжелое.

В многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии лечение получают 146 человек, у 45 из них наблюдается пневмония, состояние 4 - тяжелое, из них 1 - крайне тяжелое.

На домашнем и стационарном карантине в настоящее время находятся более 92 тысяч человек. Продолжается тестирование взятых у них образцов, отметил Нурмат Атабеков.



Коронавирус в Узбекистане

больны - 1 657

выздоровели - 261

умерли - 5

в Мире

больны - 2 472 258

выздоровели - 645 738

умерли - 169 985