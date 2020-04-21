В Америке вирус предпочитает хитро убивать чернокожих, - В.Малышев

09:28 21.04.2020

Владимир МАЛЫШЕВ | 21.04.2020



Путч под прикрытием коронавируса? Вопросов становится все больше

"Коронавирус убивает темнокожих американцев с пугающей частотой", – пишет The Washington Post. По сведениям этого издания, в США коронавирус инфицирует и убивает чернокожих в непропорционально больших долях к остальному населению.



"В "черных" графствах, – отмечает WP, – доля зараженных в три раза больше, а доля умерших в шесть раз больше, чем в графствах, где в большинстве белые. В графстве Милуоки, на территории которого находится крупнейший город штата Висконсин, афроамериканцы составляют 70% погибших от новой болезни, являясь при этом всего 26% от всего населения. Подобный же дисбаланс наблюдается в штате Луизиана, где тоже 70% погибших – черные, хотя афроамериканская часть населения этого штата всего 32%. В Мичигане, который из-за 845 смертей получил третье место, уступая в печальной гонке лишь штатам Нью-Йорк и Нью-Джерси, чернокожие составляют 33% зараженных и 40% смертей, притом что черных всего 14% населения".

Дональд Трамп уже комментировал эти данные. "Это просто ужасно. Почему заражений в 3-4 раза больше среди черных людей, чем среди других людей, включая белых? Это просто бессмысленно. Это невозможно объяснить логически", – заявил американский президент, изображая недоумение.



17 апреля французская Le Mond сообщила, что генетическая предрасположенность играет ключевую роль в сопротивляемости инфекционным заболеваниям.



Газета ссылается на исследования педиатра и иммунолога Жан-Лорана Казановы, который возглавляет лабораторию человеческой генетики инфекционных заболеваний в Париже и Нью-Йорке. "Мы, – говорит Казанова, – уже около 20 лет придерживаемся гипотезы, согласно которой все инфекционные заболевания связаны с генетическим фактором".

Так не идет ли речь о том, что на Западе давно ведутся работы по созданию "этнического", или "генетического", оружия – вирусов, которые могут избирательно убивать определенные группы населения, а для других быть безвредными?



Выступая в октябре 2017 года на заседании Совета по правам человека, Владимир Путин отметил, что по России проводится целенаправленный сбор биоматериала россиян. "Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально", – сказал Путин.

В октябре 2018 года российский президент, выступая перед участниками Международного дискуссионного клуба "Валдай", снова высказался на ту же тему и уже более конкретно. "Эти разработки очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики… Выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью этнический группе. Во втором и третьем поколении наступают такие изменения, которые кардинальным образом меняют облик человека".

Попытки собрать биологический материал в России предпринимались еще в 1990-х годах, когда существовала программа "Геном человека", напомнил в беседе с RT бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин. "…Почему-то это происходит в интересах военного ведомства США", – сказал Никулин. По его словам, американцев интересуют европейцы славянской группы, русские. Биоматериал они получают, когда берут образцы крови. Никулин предположил, что образцы могут брать для создания "биологического оружия следующего поколения".

Вспышка эпидемии первоначально вспыхнула в китайском Ухане, но коронавирус туда могли занести американские военные, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. "Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить", – написал китайский дипломат в Twitter.



Недавно на территории консульства США в Ухане нашли закопанные контейнеры с маркировкой биологической опасности; их сочли доказательством причастности американцев к распространению эпидемии. Контейнеры были найдены 30 января, после того как сотрудники американского генконсульства в Ухане в полном составе эвакуировались на специальном борте ВВС США в связи со вспышкой эпидемии.



Версий искусственного происхождения этого коронавируса сейчас много. Одну из них выдвинул основатель сайта Réseau Voltaire Тьерри Мейсан. "1 февраля, – пишет он в статье "Путч под прикрытием коронавируса", – глава Пентагона Марк Эспер предписал генералу Теренсу О"Шонесси (главе Северного командования Вооруженных сил США) быть наготове. 13 февраля он объявил на заседании сенатской комиссии по вооруженным силам, что следует готовиться к худшему сценарию… Исторически во всех кризисах кто-то пытается использовать фактор "срочности", чтобы поменять власть, не оставляя времени на размышления. Часто это удается… На следующий день после объявления ВОЗ "чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", министр обороны Эспер тайно подписывает приказ, в котором говорится, что командование ВС США должно быть готово к возможному применению новых правил, чтобы обеспечить "непрерывную работу правительства". Они классифицированы как сверхсекретные… Сам принцип "преемственности власти" был выработан в начале холодной войны. Речь шла о защите Соединенных Штатов на случай ядерной войны с Советским Союзом, смерти или недееспособности президента, вице-президента и спикера палаты представителей. Согласно письменной директиве президента Дуайта Эйзенхауэра, военное правительство должно было немедленно обеспечить преемственность командования во время войны – до периода восстановления демократических процедур".



Однако если речь действительно идет о "генетическом" оружии, почему в США от заражения вирусом умирают по преимуществу темнокожие? И почему коронавирус обходит стороной Африканский континент?



Вопросов становится все больше.

(Окончание следует)