Таджикистан: процесс закрепления преемника приближается к завершению, - Еurasianet.org

10:09 21.04.2020

Сын Эмомали Рахмона, Рустам, избран председателем сената и возьмет власть в стране в свои руки, если что-то произойдет с отцом.



Сын президента Таджикистана 17 апреля был избран спикером верхней палаты парламента, в результате чего занял оптимальную позицию, чтобы в конечном итоге принять бразды правления страной от отца, президента Эмомали Рахмона.



Рустам Эмомали, которому сейчас 32 года, теоретически может баллотироваться на высшую должность уже в ноябре 2020 года. Это право он получил благодаря принятым на референдуме в 2016 году поправкам к Конституции, снизившим минимальный возраст кандидата в президенты с 35 до 30 лет. Кстати, президентские выборы в этом году назначены как раз на ноябрь.

Между тем, вступив в должность председателя Маджлиси милли, он уже официально становится лицом, которому перейдет власть в государстве в случае отставки, смерти или недееспособности Рахмона, которому сейчас 67 лет. В непрозрачном мире таджикской политики невозможно получить точные сведения о состоянии здоровья Рахмона, хотя вполне вероятно, что рассмотрение вопроса о преемнике могла ускорить кончина его брата Нуриддина Рахмона, умершего в 2017 году от сердечной недостаточности в возрасте 67 лет.



Эмомали был избран на этот пост путем тайного голосования членами верхней палаты, которых свою очередь избирают депутаты нижней палаты и местных законодательных органов. Его восхождение состоялось на совместном заседании верхней и нижней палат.

В результате проведенных 1 марта выборов в нижнюю палату парламента, которая избирается общенациональным голосованием, в законодательный орган прошли исключительно сторонники правительства, готовые безоговорочно его поддержать в любых начинаниях. Это были первые парламентские выборы после того, как в 2015 году была объявлена вне закона Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), некогда считавшаяся наиболее авторитетной оппозиционной силой в стране.

Назначение Эмомали председателем сената было в значительной степени формальностью, но оно поставило точку в одном из немногих остававшихся открытыми политических вопросов в стране, где правящая семья монополизировала почти все ветви власти.



До недавнего времени этот пост занимал Махмадсаид Убайдуллоев, давний соратник президента. Хотя Убайдуллоев остается приближенным главы государства, давно было очевидно, что Рахмон хотел сместить его, чтобы закрыть вопрос о преемнике. Однако, как утверждается, идее посадить Рустама Эмомали в это кресло противилась Россия, сохраняющая влияние на Таджикистан, который в значительной степени зависит от Москвы в сфере экономики и безопасности.



Напряженность в рядах правящей элиты стала особо заметной в январе 2017 года, когда Убайдуллоева сняли с другого давно занимаемого им места – поста мэра Душанбе, который вместо него занял Рустам Эмомали. Более того, Эмомали тут же дал понять, что намерен начать коррупционное расследование в отношении деятельности предыдущего состава городской администрации.

Как и следовало ожидать, в начале этого года городской суд Душанбе приговорил нескольких человек, занимавших посты при Убайдуллоеве, к длительным срокам тюремного заключения за участие в провалившемся проекте по обеспечению населения доступным жильем, который, по утверждению прокуратуры, нанес городской администрации ущерб на миллионы долларов.



Эти приговоры были явным предупреждением Убайдуллоеву, который не совсем уж рассорился с режимом, но и не пользуется его полным расположением.

В рамках операции государственной медийной машины, старавшейся представить Рустама Эмомали как неизбежного наследника, тот регулярно присутствовал на публичных мероприятиях, таких как официальные правительственные встречи, праздники и открытия общественных учреждений, где был в свите отца или стоял рядом с ним. На серии фотографий, опубликованных государственной администрацией ранее в этом месяце, показано, как президент и его сын прогуливаются по парку в Душанбе, восхищаясь буйством весенних красок.

Взлет Эмомали по карьерной лестнице поражает воображение. Он окончил Таджикский национальный университет в 2008 году по специальности "международные экономические отношения", а также некоторое время учился в дипломатической академии МИД. В 2011 году завершил юридическое образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Москве.



Он также в разное время возглавлял агентство по борьбе с коррупцией и государственную таможенную службу. Несмотря на относительную молодость, Эмомали уже имеет звание генерала, что является особенно впечатляющим достижением, учитывая, что он ни дня не прослужил в вооруженных силах.



17 апр. 2020