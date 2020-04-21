Менты отбирают велосипеды у бишкекчан. Карантин по-кыргызски

12:06 21.04.2020

Изъятие органами комендатуры велосипедов у граждан является законным действием в условиях ЧП – омбудсмен КР

Аппарат акыйкатчы (омбудсмена) Кыргызской Республики прокомментировал заявление коменданта города Бишкек Алмазбека Орозалиева о том, что "в случае выезда и нарушения норм чрезвычайного положения, велосипеды будут временно изыматься".



Аппарат омбудсмена КР со ссылкой на нормы Гражданского кодекса, Уголовного кодекса и Кодекса о нарушениях считает, что "данные требования коменданта города Бишкек являются законными, и органы комендатуры полномочны временно изымать велосипеды, в случае нарушения режима чрезвычайного положения".



При этом подчеркивается, что при "временном изъятии велосипеда" (в каждом конкретном случае) сотрудники комендатуры и правоохранительных органов республики обязаны составить полную и детальную опись изымаемого велосипеда, начиная от его модели и вплоть до количества спиц на колесах, состояния покрышек и каждой царапины на велосипеде. При этом опись и физическое состояние велосипеда необходимо зафиксировать не только на бумажном носителе, но и на видеокамеру (можно, сотового телефона), с обязательным предоставлением хозяину велосипеда копии данных видеозаписей и описи. Это позволит избежать каких-либо недоразумений или спорных ситуаций при возврате комендатурой города велосипедов их хозяевам. Сотрудники комендатуры и правоохранительных органов должны относиться к личному имуществу граждан с таким же ответственным и бережным отношением, как и к государственному имуществу.



Бишкек. 21 апреля. –