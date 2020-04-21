Скончался акын, манасчы, дастанчы, народный артист Кыргызстана Элмирбек Иманалиев

12:38 21.04.2020

На 42-м году жизни скончался акын, манасчы, народный артист Кыргызстана Элмирбек Иманалиев

Кыргызская культура понесла тяжелую утрату. На 42-м году жизни безвременно ушел из жизни народный артист Кыргызской Республики, акын-импровизатор, известный манасчы, дастанчы, мелодист, актер Иманалиев Элмирбек Калилович. Сообщает пресс-служба президента КР.

Выпускник Кыргызского государственного университета культуры и искусства имени Б. Бейшеналиевой Элмирбек Иманалиев в течение 5 лет был председателем республиканского общественного фонда "Айтыш", ставшей школой акынов-импровизаторов.



Элмирбек Иманалиев обучался мастерству у плеяды таких великих сказителей-импровизаторов, акынов как Эстебес, Тууганбай, Ашыралы. Достойно продолжив их путь, он стал одним из выдающихся акынов-импровизаторов. Любимец народа, акын Элмирбек Иманалиев участвовал в разных престижных конкурсах и фестивалях страны, благодаря своему таланту был удостоен множественных главных призов. На состязаниях с видными акынами-импровизаторами Центральной Азии и несколько раз завоевывал Гран-при, всегда показывал высокий уровень акынского искусства. В 2003 году он выиграл главный приз фестиваля акынов-импровизаторов, проходившего в городе Астане Республики Казахстан.



Элмирбек Иманалиев был разносторонним талантом. Его мелодии были широко известны и популярны, записаны в золотой фонд кыргызского радио. Он был манасчи-сказителем эпосов кыргызского народа. Элмирбек Иманалиев также создавал образы и на большой сцене как актер. Выступая в Кыргызском национальном академическом театре драмы имени Т. Абдумомунова, в драме С. Алтымышева "Токтогул" он с большим мастерством воплотил образ Токтогула.

Он воспитал ряд поэтов-импровизаторов, певцов и сказителей. Большой популярностью у народа пользовалось его авторское телешоу "Төкмө келсе төр бошот".

За выдающиеся заслуги в культуре ему были присвоены звания "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики", "Народный артист Кыргызской Республики".

Элмирбек Иманалиев ушел в расцвете творческих сил, оставив в наследие известные произведения и мелодии. Светлый образ Элмирбека Иманалиева, являющегося гордостью кыргызского народа, навсегда останется в наших сердцах.



Выражаем глубокие соболезнования его семье, родным и близким.

Соболезнование подписали президент КР Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков, депутаты, артисты, коллеги.