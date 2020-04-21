В Ташкенте закрыли на карантин Республиканский перинатальный центр. Рассадник заразы

12:48 21.04.2020

Республиканский перинатальный центр закрыт на карантин, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



Республиканский перинатальный центр закрыли на карантин, сообщил член штаба по борьбе с коронавирусом при министерстве здравоохранения Хабибулла Акилов.



По его словам, 16 апреля у одной из рожениц диагностирован коронавирус. Женщину перевели в специально выделенный 3-й роддом.



Отмечается, что пока у сотрудников центра и других беременных пациенток вирус не был обнаружен.



По состоянию на 20 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1582.