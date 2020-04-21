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|ДАЛЕКО! Нацбанк Таджикистана отозвал лицензию платежной системы BLIZKO
12:50 21.04.2020
Правление Национального банка Таджикистана отозвало лицензию оператора платежной системы BLIZKO, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) во вторник.
Как сообщает пресс-центр НБТ, данная лицензия была выдана Межрегиональному коммерческому банку связи и информационного развития 29 апреля 2019 года.
Лицензия аннулирована на основании письменного заявления. Согласно постановлению Правления НБТ, с 17 апреля 2020 года деятельность оператора платежной системы BLIZKO приостановлена.
В соответствии с этим решением Управлению платежных систем поручено внести соответствующие изменения в Реестр операторов платежной системы.