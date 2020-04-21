Индия: выбор между катастрофой и социализмом, - С.Кожемякин

16:36 21.04.2020 Индия: выбор между катастрофой и социализмом



"Власти Индии втягивают страну в гражданскую войну", - предупреждают коммунисты. В условиях экономических проблем, усугубленных вспышкой коронавируса, правительство опирается на ультраправые группировки, развернувшие террор против религиозных меньшинств и левых сил.



Зловещий проект



Черными страницами войдут в индийскую историю первые месяцы 2020 года. Окончательно оформившаяся связка госаппарата с националистами погрузила страну в пучину террора. Напомним, правящая Бхаратия джаната парти (БДП) является политическим крылом "хиндутвы". Эта идеология провозглашает религию индуизма неотъемлемым компонентом национальной сущности всех жителей страны. Соответственно, ислам и христианство, число последователей которых превышает 200 млн человек, провозглашаются чуждыми, насильно внедренными конфессиями. К "антинациональным силам" сторонники "хиндутвы" относят и коммунистов.



Рецепты решения этой "проблемы" не отличаются оригинальностью. "Идейный отец" "хиндутвы" Винаяк Саваркар, например, предрекал мусульманам судьбу евреев в фашистской Германии. "Совершенно неоспоримо, что нацизм спас Германию", - добавлял он уже после окончания Второй мировой войны. "Хорошим примером" считал холокост и его последователь Мадхав Голвалкар, одновременно называвший коммунистов "внутренними врагами". Именно Голвалкар стал основателем полувоенного движения "Раштрия сваямсевак сангх" (РСС), существующего и поныне. Имея 60 тыс. отделений и 6 млн. членов, оно является одной из крупнейших организаций страны. И это не считая формально независимые, но фактически аффилированные с РСС силы. Среди которых - партия власти.



Правительство Нарендры Моди положило воинствующий национализм в основу государственной политики. Это доказали последние реформы. Во-первых, власть пошла на переписывание Конституции, расчленив преимущественно мусульманский штат Джамму и Кашмир и ликвидировав его автономию. Во-вторых, правительство внесло поправки в закон о гражданстве. Оно облегчает процедуру натурализации для некоторых категорий переселенцев из Бангладеш, Пакистана и Афганистана. Отбор проводится по конфессиональному признаку: индийское гражданство гарантируют лишь индуистам, буддистам и представителям ряда других религий. Для мусульман и христиан выстроен непреодолимый барьер. Семьи, которые не смогут представить документальных доказательств проживания в Индии до 1971 года, ждет депортация. В одном только штате Ассам в "черный список" внесли 2 млн человек. Многих согнали в лагеря временного содержания.



Это вызвало массовое возмущение. Во время январской общенациональной забастовки 250 млн ее участников выдвинули как экономические, так и политические требования. Правительства семи штатов (Керала, Пенджаб, Бихар и др.) и столицы приняли резолюции с осуждением реформ. "Правительство Моди осуществляет зловещий проект РСС по превращению светской, демократической республики в теократическое государство, - заявил генеральный секретарь Компартии Индии (КПИ) Дорайсами Раджа. - Основатели независимой Индии пришли к выводу, что гражданство не должно быть связано с религией. Союз БДП и РСС пытается пересмотреть этот принцип. Поляризуя людей по общинному признаку, власть провоцирует гражданскую войну".



В последующие недели центром выступлений стал Дели. В районе Шахин Баг началась бессрочная сидячая демонстрация тысяч женщин, против политики правительства выступили студенты ряда вузов. Члены РСС при поддержке полиции устраивали провокации и нападения. Например, в ходе налета на кампус университета Джавахарлала Неру получили ранения сорок человек, глава студенческого союза Айше Гош получила перелом руки и травму головы.



От более активных действий националистов удерживала избирательная кампания. На выборы в законодательную ассамблею столицы БДП возлагала особые надежды. После ряда неудач, среди которых потеря власти над штатами Джаркханд и Махараштра, она планировала разгромить контролирующую город левоцентристскую Партию простого человека. Но задача оказалась не по зубам: из 70 мест БДП получила только 8.



Мандат на террор



Очередной провал подтолкнул власть к террору. Толпы националистов ворвались в населенные преимущественно мусульманами северо-восточные кварталы Дели. Они грабили и сжигали дома, магазины и мечети, расправлялись с жителями. Жертвами погромов стали 53 человека, свыше 500 получили ранения. Полиция не только не вмешивалась, но и действовала заодно с преступниками. Среди нападавших были замечены функционеры БДП, включая одного из лидеров столичной организации Капила Мишру.



Стоит ли удивляться, что власти не осудили погромы? Если Моди ограничился твитом, в котором назвал согласие и мир "главными ценностями", то многие его однопартийцы открыто поддержали насилие. "Это антинациональные предатели, стреляйте в них!" - призвал депутат нижней палаты парламента Анураг Тхакур. "Сегодняшняя Индия - не Индия Неру, не Индия Ганди. Это Индия Моди, и если мы получим от него сигнал, мы уничтожим всех их через час", - добавил его коллега Лила Рам Гурджар. К "предателям" отнесены не только адепты "чуждых" религий, но и защищающие их политические силы. Участники съезда РСС назвали политику Моди "победой нации" и приняли резолюцию с осуждением "лево-джихадистского заговора", поддержанного "иностранными силами". Остановить его может только "консолидация националистических сил".



Одной из главных мишеней РСС является Керала. Правительство штата во главе с коммунистами обвиняют в "войне против индуизма". "Идеология коммунистов чужда Индии. У них никогда не было никакой связи с нашей землей и нашей нацией!" - надрывается национальный секретарь БДП Кайлаш Виджайваргия. Центральные власти запретили трансляцию двух местных телеканалов из-за осуждения погромов в Дели. Решение обосновано тем, что СМИ Кералы "усиливают дисгармонию в обществе" (!).



Продолжаются репрессии в Трипуре, где два года назад БДП пришла на смену левому правительству. За это время свыше 2 тыс. коммунистов и их сторонников подверглись нападениям, 13 человек были убиты. Сожжены сотни домов и офисов левых партий. Также власти пытаются заставить замолчать популярных политиков. Среди них - член Национального исполнительного совета КПИ Канхайя Кумар. В свои 33 года он успел побыть главой студенческого союза университета Неру и Всеиндийской федерации студентов. В прошлом году партия выставила кандидатуру Кумара в депутаты парламента. Он бросил вызов одному из лидеров БДП, члену правительства Гирираджу Сингху, известному призывами выслать всех мусульман в Пакистан и включить в учебники индуистские догматы. И хотя молодой коммунист занял второе место, он стал самым популярным оппозиционным политиком штата Бихар с населением свыше 100 млн человек. Стремясь не допустить Кумара к намеченным на осень выборам в законодательную ассамблею, власти обвинили его в подстрекательстве к мятежу.



Несмотря на преследования, коммунисты находятся во главе протестов против национализма и либеральных реформ. Недавно правительство выставило на торги нефтегазовую компанию "Бхарат Петролеум" с четырьмя нефтеперерабатывающими заводами, а также три государственные авиакомпании. Перед этим в законодательство были внесены поправки, позволяющие иностранным инвесторам выкупать 100-процентные доли авиакомпаний. Планируется приватизация железнодорожной сети. В качестве первого шага власти намерены продать наиболее прибыльные маршруты и производственные активы. Еще одним направлением является борьба с оптимизацией бюджета. Доля расходов на образование в казне за время правления БДП снизилась с 4,6 до 3,2 процента. Коммунисты требуют поднять ее до 10 процентов и обеспечить прозрачность расходования средств. В Трипуре прошла 48-часовая забастовка учителей, протестовавших против увольнения 10 тыс. школьных работников и передачи 960 государственных школ в частные руки.



Та же картина складывается в здравоохранении. Обеспеченность больничными койками за последние годы снизилась с 7 до 5 на 10 тыс. жителей, что в пять раз меньше среднемирового уровня.



Проверка бедствием



Левые партии возглавляют движение против проамериканской внешней политики. В ходе визита в Индию Дональда Трампа стороны подписали оборонные контракты и соглашения в области энергетики. Увеличив за три года закупки у США нефти в десять раз, а сжиженного природного газа - в три раза, кабинет Моди выбрал американскую корпорацию "Экссон Мобил" для создания газотранспортной сети.



Находясь в Индии, Трамп не уставал нахваливать индийского премьера за экономические успехи и соблюдение прав человека. "Вы действительно много работаете над обеспечением свободы вероисповедания", - заявил он. От вопросов американских журналистов, напомнивших об актах насилия, Трамп отмахнулся. "Это дело Индии", - бросил он. За это правительство БДП устроило гостю королевский прием и пошло на серьезные уступки, касающиеся национальных интересов. Индийские власти открыто присоединились к антикитайскому курсу, одобрив проекты "четверного" военно-политического союза (США, Индия, Япония, Австралия) и "Сети голубых точек" - альтернативного китайской стратегии "Один пояс, один путь" плана развития экономики и инфраструктуры.



Помимо этого, в Дели готовы на заключение невыгодного для страны торгового соглашения. "Моди открывает экономику для эксплуатации в обмен на дипломатическую поддержку", - заявил генеральный секретарь ЦК Компартии Индии (марксистской) Ситарам Йечури. По его словам, отмена ввозных тарифов для американской сельхозпродукции разорит индийских аграриев, которые не получают от государства субсидий, достигших в прошлом году в США 866 млрд долл. То же самое касается фармацевтической промышленности.



Но ни более чем корыстная поддержка Вашингтона, ни разжигание национальной и религиозной ненависти не могут спасти от кризиса, ставшего следствием либеральных реформ. Темы роста экономики, составлявшие несколько лет 7-8 процентов, снизились в первом квартале этого года до 3,2. Подскочила инфляция, а уровень безработицы является самым высоким за все время независимости. Вопреки обещаниям Моди ежегодно создавать по 10 млн рабочих мест, с 2014 года общая численность занятого населения сократилась с 474 до 465 млн человек.



Серьезный урон понес не только аграрный сектор, но и промышленность, потерявшая 3,5 млн рабочих. Этому способствует переписывание трудового законодательства. Процедура увольнения и возможность заключения срочных контрактов значительно упрощены, а полномочия профсоюзов урезаются. Происходит характерный для либерального капитализма процесс: при резком росте прибылей корпораций доля расходов на зарплату столь же резко снизилась.



Это привело к падению уровня жизни миллионов граждан. По данным независимых исследований, с 2012 года потребление основных продуктов на душу населения снизилось на 12 процентов, а абсолютное число бедняков выросло с 270 до 322 млн. Из них 50 млн живут менее чем на 1,9 долл. в день - международной черты крайней нищеты. Растет неравенство, чью глубину установила швейцарская организация "Кредит Свисс". По ее данным, 10 процентов богатейшего населения владеют 80 процентами национального богатства, в то время как на 60 процентов беднейших индийцев (850 млн человек) приходится лишь 5 процентов.



Суровым, но честным экзаменом, доказавшим провал "курса Моди", стала пандемия коронавируса. Хотя первый заболевший был выявлен еще в январе, правительство игнорировало проблему, предпочитая выискивать "внутренних врагов" и отвлекать людей фантазиями наподобие проекта реконструкции центра Дели за 2,6 млрд долл. Единственной акцией, инициированной Моди, стал призыв к жителям выйти на балконы и поаплодировать врачам.



Лишь в конце марта взрывной рост числа инфицированных вынудил власти пересмотреть политику, причем они ударились в другую крайность. "Абсолютный карантин" с запретом покидать дома правительство объявило за четыре часа до его введения. Это вызвало панику и опустошение прилавков, цены на продукты резко выросли. Весь мир облетели кадры, как полиция избивает палками нарушителей…



Несмотря это, количество заболевших растет в геометрической прогрессии и грозит катастрофическими последствиями. По прогнозу Международной организации труда, пандемия может полностью оставить без работы 200 млн индийцев и увеличить число бедняков на 400 млн. Это вынудило левые партии выступить с совместным заявлением. Они призвали увеличить госрасходы, обеспечив выделение минимум 35 кг зерна на семью в месяц и дополнительные пособия для малоимущих. Также коммунисты потребовали срочно решить проблему с дефицитом лекарств, средств индивидуальной защиты и медоборудования.



Особняком на общем фоне стоит Керала. Хотя именно здесь был зафиксирован первый случай коронавируса, левое правительство штата сумело удержать ситуацию под контролем. Еще в январе-феврале оно ввело такие меры, как проверки в аэропортах, закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний и богослужений. Был выстроен четкий алгоритм выявления контактных лиц и их изоляции. Организовано снабжение нуждающихся продуктами, производство масок и дезинфицирующих средств. Первым в Индии штат стал практиковать переливание плазмы от переболевших пациентов. Главный министр Кералы, член политбюро КПИ(м) Пинарайи Виджаян проводит ежедневные брифинги для прессы. Как результат, из 387 заболевших скончались только 3 человека, а 211 уже вылечились. Тем самым штат подтвердил статус самого прогрессивного в Индии. Напомним, Керала находится на первом месте по уровню грамотности населения и продолжительности жизни.



Неграмотность и нищета позволяют властям Индии спекулировать на предрассудках, но бесконечно обманывать людей она не сможет. Глобальные потрясения ставят страну, как и весь миру, перед выбором - гибель или социализм.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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