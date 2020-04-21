Почему среди первых жителей столицы Кыргызстана не было кыргызов

16:44 21.04.2020

После принятия к 1863 году северокыргызскими племенами российского подданства, в местах их проживания стало устанавливаться самоуправление. В Чуйской долине и близ развалин крепости Пишпек (современный Бишкек) возникло несколько ремесленных и земледельческих поселений под контролем царской администрации.



В 1868 году на линии почтового тракта в урочище Пишпек осели десятки переселенцев – крестьянские семьи из Пензенской, Самарской, Тамбовской и Воронежской губерний. Рядом поселились торговцы-узбеки, перебравшиеся сюда из Ташкента, Намангана и Андижана. Эта дорога, ставшая первой улицей будущего города, получила имя Ташкентская.



Кстати, топоним Пишпек – это не что иное, как неправильно услышанное русскими офицерами-топографами кыргызское название местности Бишкек.



К 1876 году в Пишпеке проживало 182 человека. По национальному составу население распределялось следующим образом: узбекских семей 48, русских – 9, татарских – 1.



От основной массы аналогичных новых поселений, образовавшихся на кыргызской земле во второй половине XIX века, Пишпек отличался разве что удачным местоположением и наличием почты. Еще одним плюсом населенного пункта служила близость развалин крепости, откуда новоселы брали пригодные для строительства материалы.



Когда в 1870 году туркестанский генерал-губернатор совершал инспекционную поездку по Семиречью, то в качестве административного центра выбрал именно Пишпек, где 29 апреля 1878 года разместилось уездное управление.



Строительство города было решено начать с проектного плана, который военный губернатор Семиреченской области генерал-лейтенант Герасим Колпаковский утвердил лично. Согласно документу, уличная сетка разбивалась в шахматном порядке, что благоприятствовало устройству арычной сети и естественной вентиляции.



Из-за невозможности строительства кирпичного завода первые кварталы Пишпека в основном были глиняными. И лишь при строительстве немногих домов использовались вековые тянь-шанские ели. Однако, несмотря на скромность ассортимента строительных материалов, общая планировка придавала городу европейский вид. Таким образом, Пишпек становился городом с высокой степенью развития градостроительного искусства.



Наряду с возведением новых жилых и административно-хозяйственных сооружений власти Пишпека большое внимание уделяли озеленению. За пределами города простиралась голая, бесплодная степь с раскаленными песками и камнями. В то же самое время в городской черте разбивались сады и парки.



По общепринятым правилам каждый горожанин рядом со своим домом высаживал 25 деревьев, а каждый приезжий купец с доходов от торговли выделял в городскую казну средства для озеленения окружающей среды.