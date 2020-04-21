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Битва престолов по-монгольски: Соркуктани-беки против хана Гуюка и его вдовы Огул Гаймыш
16:45 21.04.2020

Соркуктани-беки возвысилась после смерти Тулуя, младшего сына Чингисхана, вдовой которого она была и от имени которого управляла Северным Китаем и Восточной Монголией. Пока новоиспеченный хан Гуюк ее не трогал, она тоже вела себя сдержанно. Все изменилось, когда Гуюк расправился с вдовой Чагатая, правительницей Туркестана Эбускун, и задумал избавиться от Соркуктани.

Соркуктани-беки против хана Гуюка - вполне удачный дебют

Впервые Соркуктани обидела Гуюка, когда после смерти мужа отказалась стать его женой. Второй конфликт правителей произошел в ходе "большой охоты" - военного похода Гуюка на запад против Батыя, с которым у Великого хана монголов давно уже были испорчены отношения.

В секрете от всех Соркуктани отправила к Батыю гонцов, чтобы предупредить его о планах двоюродного братца. Какие еще меры предприняла эта "леди" степей, так и осталось тайной, но хан Гуюк, будучи здоровым 43-летним мужчиной, вдруг умер на втором году правления от неизвестной болезни прямо среди монгольских степей. Никаких документом о деталях этой смерти не сохранилось. Персидский хронист, придирчивый ко всяким мелочам, отделался банальной фазой:

"Назначенный ему час пришел".

Согласно законам жанра, вдова умершего хана - Огул Гаймыш - хотела установить свою власть над империей. Аналогичное желание испытывали сыновья Огул и Гуюка - каждый из них старался выдвинуться в ханы. В итоге, в стане "Гуюковичей" царили разброд и шатание. Все тянули одеяло на себя и не думали о своих врагах.

Как продвигать детей по жизни - лайфхак от Соркуктани

Совсем иначе дела складывались в стане Соркуктани - четверо ее сыновей стояли за мать горой, как видно, понимая всю силу ее умственно-политического превосходства.

По тайной просьбе Соркуктани в 1250 г. хан Батый созвал срочный курултай на Иссык-Куле, опередив медлительную Огул Гаймыш. Ханом был избран сын Соркуктани храбрый Мунке, но из-за нарушения принципа территориальности (Иссык-Куль находится вне Монголии) выборы пришлось повторить в родовой вотчине чингизидов около горы Бурхан-Халдун, что у речки Онон. Для "прикрытия" очередного курултая Батый прислал 30 тыс. всадников под командой Бэркэ, и "Гуюковичи" ничем не смогли помешать окончательной победе Соркуктани-беки.

Что за праздник без застолья

Мункэ приказал отметить свое избрание священным днем и семидневным пиром. Как пишет Дж. Уэзерфорд:

"Ежедневно гости поедали три сотни лошадей и волов, три тысячи овец и две тысячи телег с араком, излюбленным алкогольным напитком монголов".

Соркуктани-беки умерла в 1252 г., через год после избрания Мункэ ханом Монгольской империи, находясь в зените славы, почитаемая сыновьями и, видимо, любимая народом. Пройдет не так много лет, и все ее сыновья станут ханами и оставят заметный след в мировой истории.

Источник - ИстПросвет
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