Как калмыцкий хан Дундук-Омбо вырезал ногайцев и турок на Кубани (история)

16:48 21.04.2020

Нашествие калмыцкого хана Дундука-Омбо, убивавшего все мужское население ногайцев на Кубани в 1736 году.



В 1736 году, по весне, началась война с Турцией. Персы к этому времени угомонились и сидели тихо. На Кавказе тоже было спокойно, не считая небольших стычек с лезгинами и чеченцами. Зато на Кубани было крайне неспокойно. Турецкие солдаты заполонили Кубань, янычары и отборные турецкие воины засели гарнизонами и хотели забрать Кубань себе. Но на Кубань явился ужасный Дундук-Омбо, калмыцкий хан, который решил завоевать регион и объявил войну туркам.



Турки не ожидали нашествия калмыков



Калмыки - гордый народ, которому чуждо рабовладение. Они во время войны брали лишь оружие и ценные трофеи, но пленные им были не нужны, они считали торговлю пленниками ниже своего степняцкого духа. Явившись с Егорлыка, они растеклись по Кубани. В верховьях Урупа калмыки вырезали все мужское население ногайцев поголовно во всех ногайских становищах.



Окончив на Урупе свое кровавое дело, калмыцкий хан двинул свои полчища на Зеленчук. Но Зеленчук был укреплен терскими казаками, прибывшими на защиту от вторжения. Последние ногайцы, в размерах около 10 000 кибиток стояли в верховьях Зеленчука, пытаясь спастись от кровавой резни. Ногайцы решили отдаться в подданство русским войскам, лишь бы спастись в русских пределах.



Дундук-Омбо прошелся по Кубани



Верная добыча ускользнула от калмыков, Но они нашли новую. Дундук Омбо пошел по Кубани от ее верховьев, до самого устья. И на это ушло всего-лишь две недели. За 14 дней богатый край был обращен в пепел и руины. Густо-населенный край обезлюдел совершенно. Огонь истребил все становища и аулы.



Так-же были истреблены становища Некрасовцев, которые жили с ногайцами и служили туркам. турецкие войска не могли ничего поделать, калмыки были ужасными воинами, которых боялись даже янычары.



Калмыки все свободное время тратили на тренировки



Турецкая крепость Копыль, где заседали турецкие сераскиры, была разрушена до основания и от нее не осталось и камня на камне. Историки сообщают, что после ухода Омбы, некому было даже собирать убитых...



В следующем, 1737 году калмыцкий хан вновь вернулся на Кубань. В Закубанье были уничтожены все турецкие укрепления и крепости. Темрюк, богатейший город - пал перед калмыками. Лучшее турецкое войско, янычары, казаки-некрасовцы, никто не смог устоять перед чудовищной мощью калмыцкого хана. В Темрюке был истреблен весь турецкий гарнизон из янычар. Черкесские племена спаслись лишь тем, что смогли укрыться в горах, куда калмыки не могли добраться.



Нашествие калмыков помогло России в борьбе с турцией, оттянув на себя турецкие войска



Получается, что нападение калмыцкого хана повлияло на ход русско-турецкой войны. турки теряли огромные силы в борьбе с калмыками, тем самым упростили задачу русским войскам. Вот такое было непростое время...