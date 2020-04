Накрылись бочкой: чем грозит рынку обвал котировок WTI

16:52 21.04.2020

Аналитики не исключают Brent по $10, а доллар по 90 рублей, но ненадолго



Александр Волобуев

Татьяна Бочкарева

Ирина Цырулева



Фьючерсы на американскую нефть WTI в понедельник, 20 апреля, потеряли в цене 300% и ушли в минус почти на $40 - такого в истории рынка еще не было. Черное золото отдавали даром, а то и вовсе готовы были приплатить покупателю. Технический нефтяной провал вызвали спекулянты, стремившиеся избавиться от североамериканской нефти на любых условиях, отмечают опрошенные "Известиями" эксперты. Такая ситуация пока не грозит Brent, но будет создавать давление и на ее стоимость - а вслед за ней и на рубль. Цена бочки Brent в моменте может упасть до $10, а курс национальной валюты составить до 90 рублей за доллар, не исключают аналитики. Но продолжительным этот эффект не будет: участники рынка ожидают стабилизации в связи со сделкой ОПЕК+ и восстановлением промышленного производства в Китае.



Даром не нужна



Обвал нефтяных котировок 20 апреля создал беспрецедентную ситуацию: распрощаться бесплатно с фьючерсными контрактами на поставки североамериканской WTI стало выгоднее, чем пытаться хотя бы заработать $0,1 (срок исполнения майского фьючерса истекает 21 апреля). К 21:00 мск стоимость майских поставок упала c $17 до $0 за бочку. А затем стоимость фьючерсов впервые в истории и вовсе ушла в отрицательные значения: в моменте она достигала минус $40 за баррель. Те, кто не успеет распродать майские фьючерсы, должны будут получить физические объемы энергоносителя. На рынке сложилась так называемая ситуация суперкарго: стоимость владения североамериканской нефтью стала выше, чем необладания ею.



Хроника коллапса: как нефтяники пережили самый тяжелый месяц в истории

Состоится ли самое масштабное сокращение добычи в истории



- Компании продают себе в убыток, чтобы не тратиться на консервацию скважин и не терпеть еще большие убытки, ожидая восстановления цен в ближайшие месяцы, - пояснил "Известиям" директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.



Исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин отметил, что нефтяной биржевой фонд USO, который держит ближайшие фьючерсы почти на $4 млрд (или на 150 млн баррелей), сбрасывает контракты по любым ценам, так как во вторник июньские фьючерсы будут стоить уже более $20. Эксперт подчеркнул, что парадоксальные итоги торгов 20 апреля стали следствием ситуации на нефтяном рынке: черное золото в таком количестве не востребовано, а хранилища в США переполнены.



На физическом рынке вряд ли стоит ожидать продажи нефти за доплату, отметила эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко. Но это беспрецедентный случай, когда цена за день так резко упала в моменте, добавила она. По мнению эксперта, стоит ожидать разбирательств, почему торги не были остановлены раньше.



И хотя биржевые аналитики и эксперты нефтяного рынка назвали ситуацию технической - поскольку июньский фьючерс на WTI торговался на уровне $21 (подешевел с начала торгов на $3) - она создала очередной негативный прецедент. А его последствия могут быть крайне серьезными, прежде всего для российского рубля.



Налетай, подорожает: на рынках появился спрос на рисковые активы

Бенефициарами выступают рубль и российские бумаги



Национальная валюта продолжит ослабление, и в ближайшее время мы можем увидеть ее в районе 80 рублей за доллар, отметил Дмитрий Гелемурзин.



Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев согласен, что рубль уже в ближайшей перспективе будет двигаться к этой границе и даже может перешагнуть ее. По мнению Вячеслава Абрамова, в краткосрочной перспективе курс может рухнуть до 85–90 рублей за доллар.



Кроме того, это дает сигнал к дальнейшему снижению котировок для других сортов нефти, включая Brent и Urals - последняя в понедельник уже уходила в минус.



- Brent может повторить динамику за WTI, - согласен Вячеслав Абрамов. - Однако не настолько сильно, ведь на реальном рынке эта нефть - эталон качества. Тем не менее по июньским контрактам Brent будет наблюдаться негативная динамика, и цены могут упасть вплоть до $10 за баррель. Июньские фьючерсы на Brent в понедельник торговались в районе $26–28.



ОПЕК поможет



Шок расплаты: рецессия мировой экономики будет глубокой, но недолгой

Если коронавирус удастся взять под контроль к июлю, во втором полугодии возможен рост ВВП, утверждают аналитики



К моменту, когда фьючерсы на WTI устремились в пике, российский рынок уже успел закрыться. Индекс Мосбиржи снизился 20 апреля на 0,36%, РТС - на 0,96%. Фондовые индикаторы США, до этого демонстрировавшие разнонаправленное движение, с момента, когда фьючерсы на WTI подешевели почти до $0,00, стали быстро падать. К 21:20 мск Dow Jones терял 1,7%, S&P 500 - 1,2%, NASDAQ, в который входят акции высокотехнологичных компаний, - 0,4%.



Рубль на новостях о падении нефтяных цен тоже пошел вниз. За считаные минуты доллар подорожал с 74,84 до 75,24 рубля, а евро - с 81,38 до 81,74 рубля.



Падение цен на WTI означает, что Саудовская Аравия не планирует отступать с выдавливанием РФ с ее рынков сбыта, тем более что спрос значительно упал из-за повсеместного введения карантина и экономического кризиса, сказал "Известиям" глава люксембургского офиса консалтинговой KRK Group Никита Рябинин.



Нынешнее снижение котировок WTI главным образом вызвано действиями спекулятивных игроков на финансовом рынке, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В июньском фьючерсном контракте на поставки WTI, который сейчас фактически уже стал основным торгуемым инструментом для рынка, цены в понедельник находились вблизи уровня $22.



НедоОПЕКли: названы сценарии развития ситуации на рынке нефти

С 1 апреля сделка ОПЕК+ по сокращению добычи прекращает свое существование



- Сделка ОПЕК+ вступит в силу в мае, поэтому участники рынка могут не учитывать ее в котировках на ближайшие месяцы. Следующий контракт WTI с поставкой в июне торгуется на 70% дороже майского, - согласен Вячеслав Абрамов. - Это говорит об оптимизме рынка относительно восстановления цен на нефть.



По его мнению, учитывая будущие цены контрактов Brent, участники ожидают стабилизации в связи со сделкой ОПЕК+ и восстановлением промышленного производства в Китае. Поэтому ущерб, в том числе для российской экономики, в целом продолжительным не будет, уверен он.



Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов выделил три специфических фактора, которые определяют историческое падение цен на североамериканскую нефть WTI.



- Первые два характерны для всей мировой нефтегазовой сферы: падение спроса и критическое сокращение свободных хранилищ. Но третий фактор крайне специфический: не вся американская нефть может быть использована на внутреннем рынке, - сказал он.



Эксперт пояснил, что США значительно нарастили добычу на фоне сделки ОПЕК+ конца 2016 года (к началу 2020-го в стране добывалось 13 млн баррелей в сутки). Из них около 64% приходилось на долю сланцевой нефти, а она относится к легким сортам и не подходит для местных нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому значительные объемы сырья по мере роста производства приходилось экспортировать, сохраняя и импорт. При этом возможности хранить его на территории США практически исчерпаны, а фрахт танкеров существенно подорожал.



Этот третий специфический фактор, который сработал в США, не будет влиять на стоимость других сортов нефти, включая Brent, пояснил Александр Фролов. При этом российские компании обладают нефтепроводами, что дает существенное преимущество - тарифы на прокачку не зависят от цены фрахта, резюмировал он.



Добыли сделку: поможет ли мировой экономике новое нефтяное соглашение

Участники рынка ждут присоединения к договоренностям США и окончательных решений G20



Что касается США, то цены на местном рынке спасет обвал добычи, считает эксперт. С конца марта производство нефти здесь уже сократилось на 700 тыс. баррелей в сутки, и падение продолжится.



Как заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, то, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор.



"С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами", - написал он на своей странице в Facebook.



"Бери или плати" (take or pay) - распространенная форма построения договоров о поставках крупным покупателям. Поставщик берет на себя обязательство предоставить нефть вплоть до зафиксированных в договоре максимальных объемов, а покупатель обязуется в любом случае оплатить определенную часть этих объемов, вне зависимости от того, сколько он закупил на самом деле в рассматриваемый период.



В Минэнерго и Минэкономразвития на момент публикации не ответили на запросы "Известий". Так же поступили и в крупных нефтедобывающих компаниях РФ.