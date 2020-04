Коронавирус и теории заговора. Ч. I и II

16:58 21.04.2020 Коронавирус, изменивший мир, вписался в "теорию заговора": Китай? США? Аннунаки? НЛО? Заговор элит? Чипы? Билл Гейтс? (ЧАСТЬ I)



Мир столкнулся с уникальной ситуацией - еще ни разу все страны одновременно не сталкивались с одной и той же проблемой, понятной абсолютно всем людям планеты



По предположениям медиков, экономистов, психологов, предпринимателей, политиков нынешняя пандемия (то есть глобальная всемирная эпидемия) может оказаться тем, что кардинально и молниеносно изменит привычный миропорядок для всех жителей Земли



Мир столкнулся с уникальной ситуацией - за последние 100 лет ни разу все страны одновременно не сталкивались с одной и той же проблемой, понятной абсолютно всем людям планеты. После эпидемии "испанки" такие глобальные явления не наблюдались сразу на всех территориях и в один и тот же временной период.



По предположениям медиков, экономистов, психологов, предпринимателей, политиков нынешняя пандемия (то есть глобальная эпидемия) может оказаться тем, что кардинально и молниеносно изменит привычный миропорядок для всех жителей Земли. На наших глазах меняются социальные связи, потребительские привычки, методы работы - все это происходит за считанные дни вместо лет, десятилетий, веков, отведенных эволюцией для подобных процессов.



Такие незапланированные колоссальные изменения предсказуемо порождают страхи. А страхи питают множество слухов. Поэтому на фоне всемирного коронакризиса предсказуемо появились разнообразные теории заговора - от самых простеньких до интеллектуально изысканных



Китайский переворот; вырвавшаяся из-под замка разработка США; заговор мировых элит по чипированию населения; ответ человечеству от Высшего разума, уставшего сносить убийство планеты; инопланетное вмешательство; Аннунаки с Нибиру; происки Билла Гейтса, прелюдия к Третьей Мировой... Странно, что в этом списке отсутствует вечный для всех событий "заговор жидомасонов". Зато присутствует слух о пришествии Антихриста, исходя из следующей "логической цепочки": на Пасху храм гроба Господня закрыли - благодатный огонь не сошел (хотя он сошел) - грядет приход Антихриста, второе пришествие Иисуса Христа и... Страшный Суд.



Психологи предупреждают, что катаклизмы, подобные нынешнему, массово травмируют подсознание людей, хотя мы можем этого и не замечать. Травмировать может как неопределенность и грядущая неизвестность, так и огромный объем новой информации. Такая почва идеальна для страхов, слухов и разнообразных версий. Поэтому рассказывать о появившихся "теориях заговора" мы будем дозированно. Каждый раз предупреждая, что все изложенные далее "теории" являются небылью. По крайней мере, пока.



Начнем с простеньких заговоров... Так сказать, "от простого - к сложному".



ЧАСТЬ I: "антикитайская диверсия" США, китайский вирус "внутреннего пользования" и внеземной вариант происхождения нового коронавируса.



Версия: "антикитайская диверсия" США, которая вырвалась из-под контроля



Китай на сегодняшний день практически самое сильное в военном плане государство, которое достаточно мешает в последнее время Америке, причем как в экономическом, так и политическом плане. Так что для сторонников идеи американского заговора против КНР, этого объяснения вполне достаточно. Тем более, что коронавирус появился именно тогда, когда Америка фактически стала проигрывать "торговую и экономическую войну" с Китаем.



Целью "американской операции" в этом случае могло бы стать введение разнообразных жестких санкций против Пекина, который не просто разрабатывал втайне от мира ужасный вирус, но и "выпустил" его наружу. А замедлив финансовое развитие Китая, США заняли бы свое "первое место" в мире. Ну и еще одна цель (заодно уж) - численно уменьшить население Китая, выросшего до невиданных масштабов.



Но что-то как всегда пошло не так. Вспышку коронавируса не локализовали, он пошел гулять по миру, стал убивать всех без разбора, и в итоге пострадали все страны мира...



Опять-таки, "заразить Китай" американцы якобы могли и случайно. По этой версии, в августе 2019 года в США была вспышка пневмоний, происхождение которых списали на курильщиков электронных сигарет. Но симптомы и клиническое течение этих заболеваний не вписывалось в курение вайпов. Якобы японские и тайваньские эпидемиологи предупреждали тогда США, что последовавшие из-за пневмоний подозрительные смерти могут иметь отношение к вспышке коронавирусной инфекции. Но на их мнение не обратили внимания.



Для сторонников этой теории доказательством является и то, что одновременно со вспышкой необъяснимых пневмоний, появление которых списали на курильщиков электронных сигарет (вейперов), американский Центр по контролю заболеваемости в Атланте (штат Джорджия) в августе 2019 года срочно закрыл военно-биологический центр Пентагона - научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний в Форт-Детрик (штат Мэрилэнд). Причиной закрытия называлось отсутствие там надежной системы обеззараживания патогенных биоматериалов.



Говоря о том, что все пошло из США, а не из Китая, сторонники этой версии приводят и информацию, что в сентябре 2019 года на Гавайских островах произошло инфицирование нескольких граждан Японии, которые никогда не посещали КНР. Заражение якобы произошло еще до вспышки этой инфекции в Китае, но практически сразу же после закрытия военного научно-исследовательского института инфекционных заболеваний в Форт-Детрик.



Существует и еще одна конспирологическая теория, в соответствии с которой заражение в Ухане пошло от американских спортсменов во время проведения там с 18 по 27 октября 2019 года международных военно-спортивных игр. Пять американских спортсменов-военнослужащих якобы подхватили в Форт-Детрик этот вирус. Но так как инкубационный период заболевания составляет до 14 дней и более, а иногда болезнь проходит вообще практически бессимптомно, то посетив Ухань для участия в соревнованиях, они заразили новым коронавирусом местных жителей. Те, в свою очередь, посетили местный рынок морепродуктов, из которого в дальнейшем эта зараза и распространилась.



Версия: это китайский вирус "внутреннего пользования" для сокращения населения



Немало слухов и версий, что само правительство Китая участвовало в создании этого вируса. В защиту данной "теории заговора" приводится следующая информация - в Ухане, откуда пошла эпидемия, есть целый исследовательский центр с лабораториями, создающими и исследующими новые вирусы. А 17 лет назад, практически в то же время, те же самые китайские власти на протяжении четырех месяцев скрывали не только от международной общественности и СМИ, но и даже от своего собственного населения факт распространения еще одного коронавируса (SARS), более известного как "атипичная пневмония". Тот вирус унес тоже много жизней в 33 странах мира.



Правда на этот раз Китай официально, хотя и с опозданием, доложил об эпидемии во Всемирную организацию здравоохранения, опубликовал полную расшифровку генома нового коронавируса, хотя и скрывал реальные цифры погибших и то, откуда появился вирус.



Но люди знают... Якобы китайцы изобрели особый вирус для "внутреннего использования", маскирующийся под грипп, и убивающий только пожилое население. Цель - сократить число пенсионеров, количество которых значительно превышает количество трудоспособного населения в результате программы "1 семья - 1 ребенок". Работающих и платящих налоги китайцев все меньше, а стариков, которым надо платить пенсии, все больше. С таким "старым населением" самую сильную экономику мира не построишь... Но опять-таки что-то пошло не так и... (см. выше).



Доказательств того, что источником нового коронавируса на все 100% является Китай, пока нет. Однако на искусственном происхождении нового коронавируса настаивают США, Великобритания, Австралия, Франция...



Французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 (вызывает заболевание COVID-19) был создан искусственно. Монтанье в результате исследований пришел к выводу, что в новый коронавирус кем-то были добавлены некие частицы ВИЧ. "Мы пришли к выводу, что произошла манипуляция с этим вирусом... Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов… С какой целью - неясно. Я не знаю, кто это сделал и почему. Возможно, они хотели произвести вакцину против ВИЧ", - заявил вирусолог.



В свою очередь в США считают, что "нулевым пациентом" с новым коронавирусом был некий сотрудник лаборатории в Ухане. При этом отмечается, что вирус возник в лаборатории не в качестве биологического оружия, а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. США указывают, что на рынке морепродуктов, который изначально называли эпицентром заболевания, никогда не продавались летучие мыши, а возложение ответственности на рынок за распространения инфекции было необходимо, чтобы замаскировать вину лаборатории в Ухане.



В Великобритании также уверены, что пандемия коронавируса вызвана утечкой из китайской лаборатории в Ухане. Британский комитет Cobra (Cabinet Office Briefing Room A), чрезвычайный правительственный комитет, который собирается лишь в экстренных случаях, отмечает, что "есть достоверный взгляд, основанный на природе вируса".



В Ухане находится Институт вирусологии, самая передовая лаборатория подобного типа в материковой части Китая. Этот Институт стоимостью 36 млн долларов, расположенный в десяти милях от того самого рынка диких животных, с которого, как изначально считалось, пошло заражение, "способен проводить эксперименты с высокопатогенными микроорганизмами". Второй "подозрительный" институт, расположенный в том же городе, - Уханьский Центр по контролю и профилактике заболеваний. Он тоже рядом с рынком, и тоже проводил эксперименты на животных, таких как летучие мыши, с целью изучения передачи коронавирусов. Якобы сотрудники этого Центра осуществляют изучение вирусов, используя "уровень защиты 2", а не рекомендуемый "уровень 4". В Beijing News ("Пекинские новости") в начале января было опубликовано сообщение, что "нулевым пациентом", первым инфицированным человеком, был Хуань Яньлин, исследователь из Института вирусологии. Но потом это сообщение было удалено. В итоге, британская разведка пришла к выводу, что работники одной из уханьских лабораторий могли заразиться, вступив в контакт с зараженной кровью, а затем разнесли инфекцию среди местного населения.



Теорию искусственного создания вируса в Китае категорически отрицают. В конце прошлой недели официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что у версии об искусственном создании коронавируса нового типа нет никаких доказательств и точка.



КНР пытается убедить весь мир, что если утечка из какой-то лаборатории и была, то это было случайностью. Так, по данным совместной миссии Всемирной организации здравоохранения и Китая, штаммы коронавируса в подковоносых летучих мышах Rhinolophus sinicus максимально совпадают с SARS-Cov-2, который является причиной новой коронавирусной инфекции Covid-19.



В ВОЗ говорят о BatCov RaTG13, которая имеет 96% совпадения. Это подтверждает и научная работа "Вспышка пневмонии ассоциируется с новым коронавирусом, который произошел из летучих мышей". Ее опубликовали в научном журнале The Nature в начале февраля сотрудники Ключевой лаборатории специальных патогенов и биобезопасности Уханьского института вирусологии. На 89% совпадал с новым вирусом штамм коронавируса летучих мышей BatCov ZC45.



А ученые лаборатории по сохранению и использованию биоресурсов Юньнаньского университета опубликовали в конце марта в CellPress доклад, в котором сообщили, что нашли в мертвых малайских панголинах геномные и эволюционные свидетельства совпадений с SARS-CoV-2. Геномы совпадают на 91%, а белок S1 более тесно связан с SARS-CoV-2, чем у летучих мышей RaTG13. В связи с этим исследователи заключили, что панголины являются природным источником похожих на SARS-CoV-2 коронавирусов.



Таким образом, "прокитайские версии" появления вируса сводятся к случайному заражению человека от некоего животного.



Как было на самом деле, вряд ли кто узнает. Но США накануне пообещали провести масштабное расследование. Президент Дональд Трамп заявил, что вокруг возникновения пандемии произошло "много странных вещей". В ходе брифинга в Белом доме он объявил: "Мы собираемся это выяснить".



Будем ждать...



Версия: вирус выпустили ануннаки с Нибиру. Китай не против: вирус - какой-то внеземной



Очень вдохновляющая версия появления нового коронавируса - заговор ануннаков с планеты Нибиру. У этой теории есть один важный плюс - это подтверждает, что мы не одни во Вселенной. Остальное - минусы.



Итак, заразить Землю смертельным коронавирусом могла эта озлобленная на наш вид раса - раса ануннаков. Они якобы уже очень долгое время ведут открытую агрессию против землян, но в последние годы стали делать это значительно тише. Коронавирус и есть одна из версий их "тихого" нападения на людей.



В последнее время среди определенной части населения Земли активно обсуждается пугающие сообщения о планете Нибиру, которая неумолимо приближается к нам. Приверженец и популяризатор теории о планете Нибиру и палеоконтактах американский писатель Закария Ситчин утверждает, что Нибиру приближается к Земле и вскоре с ней столкнется, что приведет к гибели всего живого.



Ссылаясь на древние тексты, он утверждает, что это столкновение вызовет мировой катаклизм, извержение вулканов, землетрясения и т.д., что и погубит нашу цивилизацию, которую сами аннунаки и создали, согласно информации, имеющейся в клинописных табличках Месопотамии.



Люди якобы были созданы с помощью генной инженерии представителями этой инопланетной цивилизации в качестве рабов для выполнения работ на Земле по добыче необходимых полезных ископаемых. Но при одном из посещений нейтронной звездой Солнечной системы планета Нибиру была частично разрушена, лишилась атмосферы и была смещена со своей орбиты, а цивилизация ануннаков частично погибла. В общем, если коротко, пришельцы лишились своей родины из-за глобального катаклизма, а их базы на Земле были уничтожены в результате Всемирного потопа.



Шутки-шутками, а Китай косвенно уже подтвердил теорию внеземного происхождения нового коронавируса (хотя чего не скажешь, ради опровержения версии о причастности). Как заявил в интервью Центральному телевидению Китая глава Уханьского института вирусологии, глава уханьского отделения Академии наук Китая Юань Чжимин, у человечества нет достаточных знаний для того, чтобы синтезировать вирус, похожий по характеристикам на COVID-19. По его словам, если такой вирус был искусственно синтезирован, то создавшие его ученые превосходят по знаниям обычных людей, а объем подобной работы - возможности всего человечества.



Так как версия внеземного происхождения стала стремительно набирать популярность (особенно из-за участившегося появления НЛО в околоземном пространстве и столицах мира, но об подробно будет в "Части IV" 24 апреля), то катарский спутниковый телеканал Al Jazeera выступил с официальными разъяснениями, что теории "занесенного" пришельцами коронавируса, как и версии грядущей катастрофы из-за прибытия планеты Нибиру - полный вымысел или, как модно теперь говорить, фейки.



"Это фейки, которые не подкреплены никакими доказательствами... Данные NASA говорят о том, что есть несколько очевидных причин, которые могут нас в этом убедить, - сообщает Al Jazeera. - Если какая-либо планета приблизится к Земле, то ее можно будет наблюдать на небе в течение длительного периода времени - от нескольких месяцев до нескольких лет. Любой человек, имеющий телескоп, сможет заметить приближение другой планеты после того, как она достигнет орбиты Сатурна. Это означает, что небесное тело будет замечено астрономами-любителями, а не только космическими агентствами".



"Планета Нибиру не входит в число восьми планет Солнечной системы. Некоторые ученые утверждают, что Нибиру совершает один оборот вокруг Солнца примерно раз в 3600 лет. Это не может быть правдой, потому что присутствие планеты, влияющей на орбиты других планет, разрушило бы планетную систему миллиарды лет назад. Следовательно, планеты Нибиру вообще не существует", - объясняет телеканал.



"Псевдонаучные теории получают широкое распространение во времена кризисов, потому что страх отключает рациональное мышление и позволяет нашему разуму воспринимать все иначе. Распространение неподтвержденных новостей и фейков вызывает у людей повышенную тревожность и панику, что сейчас никому не нужно, так как людям хватает стресса, связанного с пандемией коронавируса", - пишет Al Jazeera.



(В следующей "Части II" 21 апреля - Заговор мировых элит по спасения человечества и построению нового мира, Третья Мировая война, "Римский клуб", "Бильдербергский клуб" и Ротшильды-Рокфеллеры)



*****



Коронавирус и теории заговора (ЧАСТЬ II): заговор элит по спасения мира, "Римский клуб", Ротшильды-Рокфеллеры и Третья Мировая война



Коронавирус и теории заговора



Конспирологи склоняются к тому, что вирус был искусственно создан некой группой людей - к примеру, теневым правительством, масонами, иллюминатами, цель которой - экономическое или политическое доминирование



Неожиданная пандемия нового коронавируса принесла огромное количество вопросов: кому это выгодно, кто это инициировал, к чему это всех нас приведет.



Незапланированные изменения предсказуемо порождают страхи. А страхи питают множество слухов. Поэтому на фоне всемирной эпидемии предсказуемо появились разнообразные теории заговора, среди которых одно из главных мест по популярности занимает "заговор мировых элит", которому уже более 70 лет.



Все это, конечно, теории. Хотя часть предсказаний порой сбывается, а какие-то версии, казавшиеся ранее абсурдными, вдруг оказываются вполне реальными.



Коронавирус и теории заговора (ЧАСТЬ II): заговор элит по спасения мира, неизбежность Третьей Мировой войны из-за Второй Великой депрессии и заговорщики "Римского клуба".



Версия: передел мира ради спасения человечества



Конспирологи склоняются к тому, что вирус был искусственно создан некой группой людей - к примеру, теневым правительством, масонами, иллюминатами, цель которой - экономическое или политическое доминирование. Под этим понимается создание "мирового правительства", подавление прав и свобод граждан и "цифровое порабощение" населения.



Цели этого заговора конспирологи называют следующие - подготовка мира к грядущему Апокалипсису, сокращение населения до "приемлемого" уровня в 1-2 млрд человек, создание общепланетарного правительства с целью решения глобальных проблем, всеобщее чипирование населения, создание постиндустриального общества. Но до этого человечеству придется якобы пройти еще через Третью Мировую войну, которая станет единственным выходом из грядущей после пандемии вируса Второй Великой депрессии.



Конспиролог Билл Райан, один из основателей проекта Камелот/Авалон (организации, которая считает своей целью донести до человечества настоящую информацию о реальной структуре мира), еще в 2010 году говорил о таком сценарии заговора планетарного масштаба.



Якобы мировые элиты заранее узнали о некоем кошмарном геофизическом событии, которое может стереть нынешнюю цивилизацию с Земли. То ли это будет сдвиг полюсов, то ли Планета X (Нибиру) пролетит слишком близко от Земли и разрушит планету - точно не известно. Но надо успеть подготовиться к этому событию, чтобы иметь возможность реагировать, чтобы восстанавливаться наилучшим образом, чтобы спасти хотя бы часть человечества.



Поэтому эти самые элиты якобы разработали план действий по спасению себя и по дальнейшей реконструкции мира, названный "англосаксонской миссией". Билл Райан каким-то образом через кого-то узнал часть этого плана и 10 лет назад решил сообщить всем: вскоре будет инициировано Событие, сигналом к которому послужит некое сообщение астрономов.



Райан говорил, что одним из первых событий на Земле станет применение некоего "биологического оружия". Якобы первым должен "простудиться" Китай, который эпидемия должна поставить на колени. А потом этот "китайский грипп" станет распространяться по всему миру, разрушая экономики и принося с собой хаос и смерть. Граждане начнут требовать от правительств закрыть границы, ограничить передвижения, ввести чрезвычайные положения. И по воле народа все это будет сделано - повсеместно будут вводиться режимы ЧС и ЧП, в города введут войска, будут национализированы предприятия, население окажется под тотальным контролем и т.д. В результате пандемии будет уничтожено до 50% населения, инфраструктура частично будет разрушена, привычный образ жизни исчезнет, мы окажемся отброшены на пару столетий назад, в результате вымрет еще сколько-то процентов населения, предсказывал Райан.



Потом, по озвученному им плану, якобы будет инициирована Третья Мировая война с использованием ядерного арсенала. Это еще уменьшит количество населения, еще более разрушит привычный для людей мир. Но благодаря этому, закаленные в таких испытаниях оставшиеся в живых люди будут способны выжить в последующем вселенском катастрофическом Событии, а после него даже начать восстановление Человечества.



Но если отбросить "благородный план" по выживанию, представленный Райаном, то в сухом остатке остаются идеи давно приписываемые "Римскому клубу" и "Бильдербергскому клубу", в создании которых более 60 лет назад якобы участвовали кланы Рокфеллеров и Ротшильдов: сокращение численности населения Земли до 1-2 млрд или даже 500 млн человек (как в Джорджийских скрижалях), объединение всех народов для решения единых глобальных проблем, создание общепланетарного правительства и постиндустриального общества.



Версия: Третья Мировая неизбежна как выход из Второй Великой депрессии



Возвращаясь к теории заговора теневого правительства мира, необходимо остановится на таком его "обязательном пункте", как неизбежность Третьей Мировой войны, которая якобы станет неминуемым следствием грядущей Второй Великой депрессии.



После спада пандемии нового коронавируса экономики мира ожидают масштабного спада. В результате изоляции населения сокращается промышленное производство, розничные продажи, закрываются предприятия и целые отрасли, сокращаются инвестиции, миллионы людей теряют работу.



В Китае в первом квартале ВВП снизился на 6,8%, это самое серьезное падение с начала подсчетов. Падение превысило все ожидания экспертов, которые прогнозировали сокращение в 6%. В последний раз такое падение ВВП было зафиксировано 43 года назад - в 1976 году. Резкий экономический спад в Китае доказывает, что то же самое ждет и другие государства в условиях пандемии коронавируса, которая привела к закрытию границ, остановке деловой активности и разрыву глобальных цепочек поставок.



В США ситуация может оказаться еще хуже. Там эксперты ждут катастрофического обвала экономики - на 38%. Экономисты предсказывают сокращение реального ВВП на 5,5% - максимальное падение с 1946 года.



При этом только в апреле из-за закрытия предприятий и карантина США потеряет около 25 миллионов рабочих мест. Предприятия закрываются во всех штатах. За три минувшие недели в США уже поданы 16,8 млн заявок на пособие. Такого в истории еще не было. Американцев ждет экономический кризис, который будет самым серьезным со времен Великой депрессии 1930-х годов.



В зоне евро эксперты предсказывают на этот год экономический спад в размере 7,5%.



В результате такого масштабного экономического кризиса в мире может начаться масштабный военный конфликт.



Как считает известный публицист, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман, мир уже переживает "Вторую Великую депрессию", которая официально перешла на новый уровень - "рынки летят в пропасть, откуда - и это уже очевидно - выберутся далеко не все".



Он напомнил, что еще в марте Федеральная резервная система (ФРС) США в ответ на обвал рынка ценных бумаг сократила ключевую ставку до исторического минимума - от 0 до 0,25% в год. По сути, пояснил Вассерман, ФРС начала печатать деньги и бесплатно раздавать их банкирам и владельцам крупных корпораций, чтобы те смогли закрыть финансовые дыры задешево.



"Сверхдешевый доллар порождает общемировую инфляцию. Дальше - бедность всей планеты: на дешевых деньгах зарабатывают только богатые. Мы на собственном опыте знаем: пирамида рухнет рано или поздно, но обязательно. Не важно, что нажмет на спуск - разрушение ОПЕК или эпидемия. Револьвер уже приставлен к голове и пружина взведена!" - предупреждает Вассерман в интервью РенТВ.



Он напомнил, что "Первую Великую депрессию" остановила Вторая Мировая война. Тогда бойня развязалась из-за капитала, который исчерпал возможности заработать и довел половину человечества до голода. Доходы были перераспределены и построена нынешняя финансовая система ценой десятков миллионов жизней. По его мнению, на этот раз мир ждет аналогичный исход.



"Все по Марксу. За мировым кризисом следует мировой конфликт. И мы пока в самом начале этого пути. И совершаем те же ошибки! На бесчисленных экономических зомби уходят ресурсы, способные при здравом хозяйствовании принести немалую пользу", - считает Вассерман.



Данное предположение опять-таки идеально вписывается в теорию заговора мировых элит по переделу мира.



Версия: это заговор "Римского клуба" или "Бильдербергского клуба"



Теория, что новый коронавирус довольно редко опасен для молодых людей и детей (если, конечно, у них нет сопутствующих заболеваний), и наиболее опасен для пожилых и слабых с точки зрения здоровья людей, породил версию об искусственном создании вируса для "чистки" человеческой популяции по заданию "тайного мирового правительства".



Идею сокращения населения Земли до одного, максимум двух, миллиардов человек на протяжении десятилетий приписывают теневым правителям планеты во главе с каланами Ротшильдов и Рокфеллеров, которые создали такие тайные организации, как "Бильдербергский клуб", "Римский клуб", "Комитет-300", "Трехсторонняя комиссия" и т.д. Однако подлинные сведения о деятельности этих сообществ сильных мира сего, самых влиятельных и богатых людей планеты, за более чем 60-летнюю историю ни разу не попали в прессу. Одно то, что никакой достоверной информации о том, как проходят заседания этих клуба, что на них обсуждают и кто, заставляют считать, что секретность эта неспроста. А значит там, действительно, происходит что-то архиважное, способное влиять на судьбы человечества.



На ежегодные встречи этих клубов приглашаются около пары сотен человек. Среди них есть представители династии Рокфеллеров, Ротшильдов, бывшие и действующие премьер-министры, монаршие особы, главы мегакорпораций, высокопоставленные военные, ученые, экономисты и т.д. Но многие из них на самом деле исполняют роли статистов для отвода ненужных глаз. А те, кто что-то решает, там даже могут не появляются.



Как только начала развивать



ся эпидемия, сторонники теории заговора сразу вспомнили обложку журнала The Economist, имеющего славу рупора дома Ротшильдов и других тайных властителей мира. На обложке номера от декабря 2018 года с заголовком "Мир в 2019 году" был изображен панголин, с поеданием которого ученые связывают распространение коронавируса в Китае.



На той же обложке с помощью зеркальной надписи "Технология распознавания лиц" (справа, над портретом человека с идеальными пропорциями лица работы да Винчи) было закодировано послание о грядущей тотальной слежке за населением (особенно в условиях нынешней изоляции, ограничения передвижения и вводимого контроля).



По центру обложки сидит очень хмурая панда, символ Китая, будто символизирующая крах надежд Поднебесной занять пьедестал первой экономики мира из-за пандемии коронавируса.



И, конечно, ключевой сюжет обложки журнала - изображение нового "Витрувианского человека". Этот известный рисунок да Винчи идеальных пропорций мужского тела в круге и квадрате, как иллюстрация трактата античного архитектора Витрувия, в изображении The Economist выглядит карикатурой на современного человека, популяцию которого и необходимо сократить.



Этот когда-то идеальный человек ныне утратил связь с духовным началом, став "материальным человеком", потерял связь и с Землей, и со Вселенной, поэтому его фигура не вписана ни в круг, ни в квадрат, как у Леонардо. Он не упирается в землю, так как изображен без ног. В одной руке у него марихуана, в другой - смартфон с QR-кодом для санкционированного властями выхода на улицу из изоляции. На руке нового "витрувианца" - схематическое изображение ДНК, как символ опасного вмешательства человека в тайны Вселенной. На глазах у него очки виртуальной реальности... Сократить, немедленно таких сократить...



(В следующей "Части III" 22 апреля - чипирование населения планеты через вакцину и супернановакцина Билла Гейтса) Источник - NEWSru.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587477480

