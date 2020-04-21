 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 21.04.2020
21:55  Похоже от вируса умер начальник отдела прокуратуры Душанбе Пиров
21:30  Людмила Бюрабекова назначена вице-министром здравоохранения Казахстана
20:55  Под Ташкентом построят Invest Village стоимостью $25 млн. Строить будут турки
20:52  Ким Чен Ын скорее жив, чем мертв. Или?
20:50  ОПЕК созывает срочную конференцию министров. Спасать нефть
16:59  В Афгане едва не взорвали губернатора провинции Хост - Халима Фидаи
16:58  Коронавирус и теории заговора. Ч. I и II

16:52  Накрылись бочкой: чем грозит рынку обвал котировок WTI
16:50  Перешли дорогу: Анкаре не удалось договориться с исламистами в Идлибе
16:48  Как калмыцкий хан Дундук-Омбо вырезал ногайцев и турок на Кубани (история)
16:45  Битва престолов по-монгольски: Соркуктани-беки против хана Гуюка и его вдовы Огул Гаймыш
16:44  Почему среди первых жителей столицы Кыргызстана не было кыргызов
16:41  Кто такие сарты? История исчезнувшего народа Средней Азии
16:36  Индия: выбор между катастрофой и социализмом, - С.Кожемякин
12:50  ДАЛЕКО! Нацбанк Таджикистана отозвал лицензию платежной системы BLIZKO
12:48  В Ташкенте закрыли на карантин Республиканский перинатальный центр. Рассадник заразы
12:38  Скончался акын, манасчы, дастанчы, народный артист Кыргызстана Элмирбек Иманалиев
12:06  Менты отбирают велосипеды у бишкекчан. Карантин по-кыргызски
10:17  Туркменистан: все глубже в область фантастики
10:09  Таджикистан: процесс закрепления преемника приближается к завершению, - Еurasianet.org
09:28  В Америке вирус предпочитает хитро убивать чернокожих, - В.Малышев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   КАДРЫ   | 
В Афгане едва не взорвали губернатора провинции Хост - Халима Фидаи
16:59 21.04.2020

По сообщениям официальных лиц, в результате взрыва бомбы в юго-восточном Афганистане погибли 10 членов одной семьи, в том числе три женщины и двое детей. Атака произошла во вторник, 17 декабря.

Халим Фидай, губернатор провинции Хост, где произошел инцидент, сказал, что семья направлялась в соседнюю провинцию, когда их автомобиль врезался в устройство, установленное на главной дороге.

Около 18 мирных жителей были ранены в результате аналогичного инцидента в северной провинции Балх, сказал Адил Шах Адил, пресс-секретарь провинциальной полиции.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - MIGnews.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587477540
Новости Казахстана
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2020 года №208
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года №224
- Состоялось заседание Бюро Сената Парламента Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- Почти 3,7 млн человек назначены выплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- К. Сафинов: Подзаконный акт не может выходить за рамки закона на основе которого он был принят
- Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:40 час. 20 апреля 2020 г. в Казахстане
- Нефть отдают с доплатой
- США – дележ денег на борьбу с коронавирусом в разгаре
- Допарились: пятерых следователей уволили за посиделки в бане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  