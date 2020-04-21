В Афгане едва не взорвали губернатора провинции Хост - Халима Фидаи

16:59 21.04.2020

По сообщениям официальных лиц, в результате взрыва бомбы в юго-восточном Афганистане погибли 10 членов одной семьи, в том числе три женщины и двое детей. Атака произошла во вторник, 17 декабря.



Халим Фидай, губернатор провинции Хост, где произошел инцидент, сказал, что семья направлялась в соседнюю провинцию, когда их автомобиль врезался в устройство, установленное на главной дороге.



Около 18 мирных жителей были ранены в результате аналогичного инцидента в северной провинции Балх, сказал Адил Шах Адил, пресс-секретарь провинциальной полиции.