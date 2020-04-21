Ким Чен Ын скорее жив, чем мертв. Или?

20:52 21.04.2020

В западных СМИ сообщают об ухудшении состояния здоровья лидера Северной Кореи



Геннадий Петров

21 апр. 2020



Причина, по которой северокорейский лидер давно не появляется на публике, пока неизвестна. Фото Reuters

Телекомпания CNN со ссылкой на данные разведслужб США утверждает, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после перенесенной операции. Якобы именно этим объясняется то, что лидер КНДР долго не появляется на публике. В прессе строят прогнозы относительно того, кто может заменить Кима на посту руководителя Северной Кореи. А эксперты и политики призывают не спешить: случаев, когда чиновники КНДР самого различного ранга исчезали, а потом неожиданно появлялись, было не так уж и мало.

Веские основания предполагать, что с Ким Чен Ыном что-то не так, появились 15 апреля, когда северокорейский лидер не появился на торжествах по случаю священной даты – годовщины дня рождения Ким Ир Сена, основателя КНДР и основоположника правящей династии. В последующие дни он также не появился на публике. CNN, ссылаясь на два источника в разведывательном сообществе США, передает, что причина исчезновения Кима – операция на сердце. Ту же информацию обнародовало южнокорейское издание Daily NK.

Источники журналистов разнятся в оценке нынешнего состояния здоровья Ким Чен Ына. Один из них, передает CNN, утверждает, что положение северокорейского вождя критическое. Якобы он находится почти при смерти. Другие источники более осторожны в своих оценках. Daily NK вообще утверждает, что операция прошла успешно, команда медиков еще 19 апреля покинула резиденцию Кима, а сам вождь сейчас отдыхает и готовится выйти к народу.

Само по себе предположение о том, что у северокорейского лидера могут быть какие-то проблемы с сердцем, не лишено оснований. Ким Чен Ын, несмотря на свою относительную молодость (дата его рождения называется разная, но по самой распространенной версии ему 36 лет), страдает избыточным весом. К тому же в прессе появлялись сведения, что он, как и его отец, – заядлый курильщик. Наконец, у нынешнего северокорейского вождя наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. От них скончался и его дед Ким Ир Сен, и его отец, Ким Чен Ир.

Смущает, правда, то, что сведения об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына исходят из неофициальных источников. Ни один чиновник ни в США, ни в Южной Корее информацию журналистов не подтверждает. Представители госструктур в разных странах мира комментируют данные о здоровье Кима весьма осторожно. "Не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности. Ждем официальных данных", – сказал, в частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Наконец, сомнения в точности данных о болезни Ким Чен Ына сеет то, что о ней говорит Daily NK. Этот онлайн-ресурс со штаб-квартирой в Сеуле специализируется на сообщениях из Северной Кореи, которые он получает от неких анонимных информаторов. Вероятно, это перебежчики, которые из КНДР уходят в Китай, или немногочисленная категория северокорейцев и китайцев, имеющих возможность бывать в обеих странах. Так, издание тесно сотрудничает с протестантскими проповедниками, ведущими работу среди корейской диаспоры в Манчжурии, и само состоит из убежденных протестантов-христиан. Есть или нет у Daily NK круг таких информаторов, которые могут располагать данными о состоянии здоровья Ким Чен Ына, остается вопросом дискуссионным.

Пока тем не менее в прессе и соцсетях строят догадки о том, кто может заменить северокорейского лидера. Так, лондонская Guardian рассуждает о шансах сестры Ким Чен Ына, Ким Е Чжон, занять место ее брата. Издание называет ее второй по значимости фигурой в КНДР после нынешнего северокорейского лидера. Следует, правда, отметить, что если руководителем страны станет женщина, это будет разрывом с управленческой традицией КНДР, имеющей немало общего с идеологией конфуцианства, которая предполагает, что возглавлять государство может только мужчина.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с "НГ" назвал бессмысленными попытки предсказать, кто будет возглавлять Северную Корею после Ким Чен Ына. Эксперт подчеркнул, что в силу тотальной информационной закрытости КНДР пресса демократических стран может писать все что угодно об этой стране. Все эти сообщения крайне сложно проверить.

"Конечно, нельзя исключить, что Ким Чен Ын действительно заболел. Но это вполне могло быть менее серьезное заболевание, чем пишут. Он мог, например, подвернуть ногу, как в 2014 году", – говорит эксперт.

Необходимо также напомнить, что исчезновение для широкой публики северокорейских чиновников и их такое же неожиданное появление некоторое время спустя весьма характерно для КНДР. Было несколько случаев, когда люди, которых зарубежная пресса посчитала репрессированными и погибшими, через некоторое время "воскресали". Одно уже это побуждает относиться к новостям о предполагаемом ухудшении здоровья Ким Чен Ына с изрядной долей осторожности.