Под Ташкентом построят Invest Village стоимостью $25 млн. Строить будут турки

20:55 21.04.2020

Турецкая текстильная компания инвестирует 20 млн долларов в проект городка Invest Village в Кибрайском районе. Земельный участок, выделяемый инвесторам, переведут из категории сельского хозяйства в категорию населенных пунктов.



В Кибрайском районе Ташкентской области появится городок Invest Village для иностранных инвесторов, следует из постановления Кабинета Министров Узбекистана от 18 апреля.

Городок для инвесторов будет расположен на улице Тинчлик схода граждан "Тузель". В 2013 году этот земельный участок сельскохозяйственного назначения в 40 га был на 49 лет передан компании Super Garden. Планировалось, что она будет выращивать фрукты, ягоды и виноград, но из-за низкого бонитета почвы - 53,2 балла - сельскохозяйственную землю решено перевести в категорию населенных пунктов.

Согласно документу, проект реализуют Super Garden вместе с турецкой текстильной компанией Toleza Tekstil. В Invest Village планируется вложить 25 млн долларов, из которых 20 млн - прямые инвестиции турецкой компании и 5 млн долларов - средства Super Garden. Ожидается, что будет создано 100 рабочих мест.

Городок должны сдать в эксплуатацию в 2021 году. 5% построенного жилья получит хокимият Ташкентской области.



Компанию Super Garden в апреле 2013 года учредил Отабек Азимов. Он также является одним из учредителей компании Verif, занимающейся производством мебели, синтетического волокна и хлебобулочной продукции "Армянский лаваш".