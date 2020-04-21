Людмила Бюрабекова назначена вице-министром здравоохранения Казахстана

21:30 21.04.2020

Людмила Бюрабекова назначена вице-министром здравоохранения Казахстана, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщается на сайте премьер-министра.

"Постановлением правительства Бюрабекова Людмила Витальевна назначена на должность вице-министра здравоохранения", - говорится на сайте.



Ранее эту должность занимал Камалжан Надыров. Он покинул пост 21 апреля.

Людмила Бюрабекова родилась в 1973 году в Карагандинской области. По специальности она врач, провизор, магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начала в 1997 году в Карагандинской государственной медицинской академии.

В 2004–2005 годах работала врачом - клиническим фармакологом в многопрофильной клинической больнице имени Х. Ж. Макажанова в Караганде.

В разные годы занимала руководящие должности в государственных органах, работала в Республиканском реабилитационном центре, Национальном медицинском холдинге, Центре медицинских технологий и информационных систем.

В 2014–2015 годах была главным инспектором в Управлении делами Президента Казахстана.

С 2015 по 2017 годы - заместитель руководителя Медицинского центра Управления делами Президента.

С августа 2017-го по июнь 2019 года была председателем Комитета фармации Министерства здравоохранения.

5 июня 2019 года стала председателем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава.