Молодое лицо Центральной Азии: демография определяет политику, - А.Данков

00:06 22.04.2020

Демографические процессы оказывают серьезное влияние на все стороны жизни. Не являются исключением и международные отношения на постсоветском пространстве, которое переживает сейчас серьезные изменения. Особое внимание здесь стоит уделить взаимосвязи демографических и политических процессов ­– об этом в первой части материала Артема Данкова, кандидата исторических наук, директора Института Конфуция, зав. кафедрой востоковедения Томского государственного университета.



Центральная Азия – единственный регион постсоветского пространства, который последние уже 20 лет демонстрирует устойчивый рост населения. Этот тренд во многом определяет местные политические процессы. Обострение борьбы за ресурсы, милитаризация стран Центральной Азии и заметное усиление позиций Китая в регионе – все это связано с демографическими изменениями. Применительно к странам Центральной Азии демография влияет на международные отношения в контексте безопасности, межгосударственных конфликтов, поддержания социально-политической стабильности и феномена "несостоявшихся государств" (failed states).



И важны не столько сами демографические изменения, сколько их скорость и способность правительств адекватно на них реагировать. С одной стороны, изменения численности, возрастного и этнического состава населения порождают серьезные вызовы для общества и государства, а с другой – создают новые возможности для развития. Политическое измерение демографических процессов Демография так или иначе влияет на региональную политику. Напрямую демография воздействует на устойчивость государств и политических институтов, например, через выборы. В развивающихся странах, где в политике важен фактор этнической, религиозной или клановой солидарности ­– численность избирателей, которые являются представителями той или иной национальности или выходцами из определенного региона, во многом определяет результаты выборов и конфигурацию политической системы. А когда политическая система не отражает изменения демографического баланса, ее стабильность находится под угрозой. Пример Ливана, где политическая система сформировалась в первой половине XX в., когда христиане составляли большинство населения, показывает, что демографические изменения (в данном случае рост мусульманского, в основном шиитского, населения), на которые политический режим не реагирует, могут привести к дестабилизации в стране. В некоторых странах Центральной Азии рост населения может привести к изменению баланса различных этнических и клановых групп в политической системе, например, за счет увеличения доли той или иной группы среди граждан страны.



Демографические изменения численности и возрастного состава населения влияют на устойчивость государств и опосредованно – через экономику и социальную сферу. Рост населения, с одной стороны, обостряет борьбу за ресурсы, с другой стороны, заставляет искать возможности для более эффективного их использования. Увеличение населения – это вызов для экономики, но это и возможности для экономического роста (дополнительные рабочие руки, новые потребители товаров и услуг, предприниматели, создающие новый бизнес и выплачивающие налоги). На разных этапах демографического перехода демография оказывает влияние на различные сферы социальной жизни. Резкий рост рождаемости приводит к увеличению нагрузки на образовательную систему (дошкольные учреждения, начальные и средние школы). Задача властей создать систему, которая будет дать определенные навыки, социализировать детей и подростков. Увеличение доли молодежи требует совершенствования системы профессиональной подготовки и создания дополнительных рабочих мест. Увеличение доли людей старших возрастов ведет к нагрузке на пенсионную систему и систему оказания медицинской помощи. Все эти вызовы требуют адекватного ответа на национальном и региональном уровне.



Демография чертит будущее региона Центральной Азии



Во второй части материала Артема ДАНКОВА – как демография в Центральной Азии определяет внутренние процессы в странах ЦА и к чему обязывает политику России в регионе? Важным элементом демографического измерения региональной политики является миграция. В Центральной Азии масштабная миграция в постсоветский период изменила этнический состав населения многих регионов, в первую очередь столиц и крупных региональный центров.



Это может повлиять на устойчивость социальной и политической системы государств региона. Стоит помнить, что именно в южных пригородах Бейрута, которые с начала 60-х гг. XX века заселялись шиитами из Южного Ливана, и зародилось движение "Хезболла". В пригородах многих крупных городов Центральной Азии уже сформировались обширные районы стихийной застройки, населенные выходцами из других регионов. В странах Центральной Азии очень высока доля молодежи. Средний возраст населения, по данным на начало 2020 г., колебался от 22 лет в Таджикистане до 30 лет в Казахстане. Для справки, в России средний возраст населения на начало 2020 г. составил 39 лет. Фактически демографические изменения трансформировали политические лицо стран Центральной Азии – это уже не "бывшие советские республики", это государства, находящиеся на разных этапах процесса нациестроительства. Это стоит учитывать при выстраивании отношений со странами региона. Важнейшей демографической тенденцией последних десятилетий в Центральной Азии является уменьшение доли национальных меньшинств в населении за счет эмиграции и ассимиляции. Это, с одной стороны, приводит к укреплению национального характера государства, а с другой – росту межэтнической напряженности и неуверенности в будущем этнических меньшинств. Продолжающийся рост населения создает новые вызовы для экономики и общества, так как молодые люди, которые сейчас составляют большинство населения Центральной Азии, нуждаются в социализации, рабочих местах, источниках дохода, жилье и социальных благах. На все это требуются значительные финансовые ресурсы, которыми большинство стран Центральной Азии не обладают. В силу разных причин ни Россия, ни страны Европейского союза, ни США не смогли оказать существенного влияния экономическое развитие региона. Поэтому за последние 10 лет Китай столь быстро укрепил свои позиции в Центральной Азии. Стремительно наращивая после кризиса 2008-2009 гг. экспорт капитала для поддержания высоких темпов роста собственной экономики, Китай за короткое время превратился в крупнейшего инвестора и кредитора в регионе. Предложения китайской стороны были весьма заманчивы. Китайцы не выдвигали политических условий и требований, не призывали соблюдать права человека, они были готовы инвестировать в экономические проекты, развитие инфраструктуры и создание новых производств. Однако скоро стало очевидно, что реализуемые проекты почти не создают рабочих мест для местных жителей, а для их реализации в основном привлекаются китайские компании и специалисты. Когда сомнительную экономическую эффективность проектов поставили под вопрос – в регионе наметился рост антикитайских настроений. Грядущий мировой кризис будет усугублен пандемией короновируса, поэтому очевидно, что объем финансовых и социальных ресурсов стремительно сокращается. В этих условиях молодые и все еще растущие общества в Центральной Азии будут вынуждены бороться за эти ресурсы и искать союзников в этой борьбе. Многовекторность внешней политики стран Центральной Азии есть ничто иное, как попытка получить дополнительные ресурсы для развития. Какая политика России должна выстраиваться по отношению к Центральной Азии? Как Россия может участвовать в развитии региона? Россия до сих пор является ближайшим крупным образовательным и технологическим центром, а также рынком труда для выходцев из региона. Более 100 тыс. граждан стран Центральной Азии учатся в российских вузах, что составляет более 40% всех иностранных студентов в России, и их численность постоянно растет[1]. В то же время в России живут и работают более 4 млн. выходцев из центральноазиатского региона[2], а экономики региона во многом базируются на советских и российских технологиях. Именно в этих направлениях и необходимо развивать отношения России со странами Центральной Азии. Расширение экспорта образовательных услуг, в том числе и за счет открытия филиалов российских вузов, и промышленных технологий в области энергетики, металлургии, машиностроения, транспорта, легкой и пищевой промышленности должны стать приоритетами российской политики в регионе на ближайшие 10-15 лет. [1] Рассчитано автором по: Обучение иностранных граждан в образовательных организациях высшего образованиях Российской Федерации: Статистический сборник. Выпуск 16 / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. – М.: Центр социологических исследований, 2019. С 22-23. [2] Рассчитано автором по: Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь - декабрь 2019 года с распределением по странам и регионам / Официальный сайт МВД РФ // URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/19365693/



20-21 апр. 2020