Пираты Гвинейского залива захватили контейнеровоз Tommi Ritscher, с российским экипажем

07:42 22.04.2020

Атаковавшие в Гвинейском заливе судно Tommi Ritscher пираты покинули его вместе с захваченными россиянами



Пираты, проникшие в Гвинейском заливе на борт контейнеровоза Tommi Ritscher, покинули судно вместе с восемью заложниками, среди которых находятся три гражданина РФ, передает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ в Бенине и Того.

"Пираты покинули борт и вышли за пределы территориальных вод Бенина", - рассказал дипломат, добавив, что "никаких других подробностей сейчас нет".

Ранее во вторник нигерийский спецназ высадился на борт контейнеровоза и вызволил 11 членов экипажа, которые находились в защищенном помещении. Однако россияне были в группе из восьми заложников, которые удерживались пиратами. После переговоров с бенинскими властями бандиты покинули борт судна вместе с заложниками.

Пираты пробрались на борт находившегося на якорной стоянке в территориальных водах Бенина в Гвинейском заливе контейнеровоза Tommi Ritscher в минувшее воскресенье.



Пришедшие на помощь катера ВМС Бенина отогнали скоростные лодки, где находились сообщники пиратов. В результате те оказались отрезанными от берега.

Затем к месту инцидента подошел катер ВМС Нигерии со спецназом на борту. Несколько часов спустя бойцы проникли на борт контейнеровоза и освободили часть экипажа судна, которое зарегистрировано в Португалии и принадлежит немецкой компании.