Штат Миссури подал иск против КНР за пандемию коронавируса

08:31 22.04.2020

Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал иск против властей Китая за "ложь о коронавирусе", пишет The Hill. Власти штата Миссури требуют возместить ущерб, а также официально привлечь Китай к ответственности за пандемию COVID-19.

"COVID-19 нанес непоправимый ущерб странам по всему миру, вызывая болезни, смерть, экономические разрушения и человеческие страдания. Китайское правительство солгало миру об опасности и заразной природе COVID-19, подавило информаторов и сделало мало, чтобы остановить распространение этой болезни. Они должны нести ответственность за свои действия",- говорится в заявлении господина Шмитта.

Накануне, трое жителей округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк подали коллективный иск в федеральный суд против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они считают, что ВОЗ не объявила вовремя пандемию коронавируса и не проконтролировала меры, которые принимал Китай в начале вспышки инфекции.



По данным Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по числу зараженных коронавирусом - 825 тыс. Скончалось более 45 тыс., выздоровело более 75 тыс. человек.



Напомним, на прошлой неделе США приостановили финансирование ВОЗ. Американский президент Дональд Трамп обвинил организацию в том, что вспышка коронавируса в Китае в конце 2019 года приняла характер пандемии. По мнению американского лидера, организация своевременно не предоставила правдивую информацию о COVID-19. Гендиректор ВОЗ выразил сожаление из-за решения США.