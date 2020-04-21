УзбВирус - 1692

08:59 22.04.2020

В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 1692



Число зараженных коронавирусом увеличилось на 14, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



Количество выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 10:00 утра 22 апреля увеличилось на 14 и составило 1692. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.



Число выздоровевших от COVID-19 на данный момент составляет 357 человек. 6 человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией.