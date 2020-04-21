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УзбВирус - 1692
08:59 22.04.2020

В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 1692

Число зараженных коронавирусом увеличилось на 14, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Количество выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 10:00 утра 22 апреля увеличилось на 14 и составило 1692. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Число выздоровевших от COVID-19 на данный момент составляет 357 человек. 6 человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией.

Источник - УзТАГ
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