Трудовым мигрантам в России разрешили не платить за патенты до 15 июня

09:02 22.04.2020

Президент России Владимир Путин 18 апреля подписал указ, позволяющий всем трудовым мигрантам, чье пребывание в стране было законным на 15 марта текущего года, беспрепятственно оставаться и работать до 15 июня. В течение этого времени не будут учитываться сроки пребывания мигрантов, а следовательно, не сможет истечь срок действия документов, в том числе трудового патента, месячная стоимость которого в Москве составляет 5350 руб, сообщает Коммерсанъ.



Документ называется "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу утром. В силу он вступил с дня подписания, то есть с 18 апреля.



Как говорится в указе, с 15 марта по 15 июня текущего года работодатели, соблюдающие необходимые санитарно-эпидемиологические меры, смогут нанимать как мигрантов, прибывших в Россию по визе, но не получивших разрешения на работу, так и мигрантов, "прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, и не имеющих патентов". Отметим, что подавляющее большинство мигрантов в России относятся ко второй категории, это граждане Узбекистана, Таджикистана и Украины.

Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов записал по поводу подписания указа специальное видеообращение, в котором разъяснил его смысл доступным языком.



"Если вы 15 марта находились на территории России законно, то для вас следующий день после 15 марта это 16 июня,- говорит господин Коженов.- Эти три месяца действует приостановка. Потом, при учете, они будут вырезаны. Все это время не нужно платить за патент, не нужно продлевать регистрацию, не нужно продлевать вообще ничего. Ходить вообще никуда не надо, вы просто живете и спокойно работаете".

Отметим, что ранее Федерация мигрантов России обращалась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой на время карантинных мер освободить мигрантов от необходимости платить за патент. Этого добивались и сами мигранты, размещая в социальных сетях видео с хештегом #НетДенегНаПатент.



Просил о введении таких мер и посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов. "Указ очень своевременный. Мы благодарны правительству России за то, что, несмотря на всю сложность ситуации, оно пошло навстречу трудовым мигрантам",- заявил "Ъ" господин Сатторов.

Указ №274 касается не только трудовых мигрантов, но и других иностранцев, в том числе участников государственной программы по переселению соотечественников. В обычное время они выбывают из программы, если отсутствуют в России более шести месяцев. Однако с учетом того, что сейчас транспортное сообщение приостановлено, для них срок с 15 марта по 15 июня также не будет учитываться.