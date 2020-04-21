Пандемия лишила доходов более трети населения мира, - А.Комраков

09:42 22.04.2020

Уровень безработицы и темпы ее роста могут побить все рекорды в современной истории

Анатолий Комраков



21 апр 2020



В Пакистане трудящиеся, судя по их отзывам, больше всех пострадали от безработицы и падения доходов. Фото Rana Irfan Ali/Anadolu Agency via Getty Images

Исследовательский холдинг "Ромир" и Gallup International представили данные глобального исследования изменений финансового положения землян в период пандемии. В ходе опроса около 17 тыс. человек в 18 странах мира, в том числе и в России, 37% опрошенных заявили, что серьезно потеряли в доходах, а 15% – признались, что остались без работы. При этом 12% заявили, что начали работать неполный рабочий день, а 28% – что прекратили работу полностью, но, как они надеются, временно.



О серьезной потере в доходах чаще всего говорили граждане Пакистана (84%), Таиланда (63%) и Индонезии (61%). Самая тяжелая ситуация с безработицей – также в Пакистане, там работу потеряли 68%.

В Малайзии и на Филиппинах эта цифра составила 47 и 34% соответственно. По данным исследования, в России о потере работы заявили 12%.

О серьезной потере в доходах меньше всего ответов поступило от граждан Австрии (9%), Германии (11%), Швейцарии и Японии (по 14%). Реже всего о потере работы сообщали в Японии (1%), Германии (2%), и Южной Корее (3%).



В целом по планете чаще о потере работы говорили молодые люди до 30 лет (19%), а респонденты в возрасте 30–49 лет признавались, что серьезно потеряли в доходах (42%). Также участников опроса до 30 лет больше всего среди тех, кто временно прекратил работу или начал работать неполный рабочий день (36% и 14%).

В России в связи с пандемией коронавируса 20% работающих по найму полностью или частично потеряли в трудовых доходах, следует из опубликованных в понедельник результатов опроса компании "инФОМ", проведенного по заказу Центробанка России.

Хотя, согласно опросу, доля потерявших работу в течение последнего месяца пока невелика (2%), каждый десятый респондент слышал об увольнении более пяти человек в своем окружении в течение последнего месяца, а увольнения опасается каждый одиннадцатый (9%) работник в РФ.



Опрос показывает плохое положение у предпринимателей и самозанятых: 41% уже полностью остановили свой бизнес или работу, еще 33% потеряли в доходах. Впрочем, большинство пока сохраняет оптимизм: только 10% считают, что им не удастся возобновить работу через три-четыре месяца, а 21% надеются на рост доходов.

Некоторые опросы показывают весьма тревожные ожидания россиян. Согласно опросу банка "Открытие", 51% россиян считают неизбежными для себя финансовые потери от ограничений из-за коронавируса. А недавний опрос Центра стратегических разработок показывал, что каждая пятая компания в России намерена сократить зарплаты своим сотрудникам из-за кризиса.



Что касается отечественной безработицы, то цифры по ней серьезно гуляют. В середине апреля министр труда Антон Котяков рассказывал президенту Владимиру Путину, что после начала работы госпортала "Работа в России" на него было получено 180 тыс. заявок на регистрацию за одну неделю. А без учета этих заявок официальная безработица в стране с начала года выросла на 44 тыс. человек – до 735 тыс. (6,36%), сказал министр. Если же всех их зарегистрировать, то показатель может вырасти на четверть, до 915 тыс. человек.

По данным Росстата, в феврале 2020 года – по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы – 3,4 млн человек, или 4,6% рабочей силы, классифицировались как безработные.



По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, во время этого кризиса в России на какой-то период, возможно, что и до конца года, число безработных увеличится с 2,5 до 8 млн. "Потом произойдет перезапуск, рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и средний бизнес", – сказал Кудрин в середине апреля телеканалу РБК.

Еще до того как коронавирус стал глобальной проблемой, в конце января в докладе Международной организации труда (МОТ) говорилось, что число безработных в мире, составившее в 2019 году 188 млн человек, в 2020 году вырастет еще на 2,5 млн. Однако на фоне всеобщей самоизоляции и приостановки работы многих предприятий по всему миру скорее всего эта цифра будет значительно превзойдена.



Уровень безработицы, а также темпы ее роста побьют все рекорды в современной истории, считают профессор экономики в Дартмутском колледже Дэвид Блэнчфлауэр и профессор экономики в Университете Стирлинга Дэвид Белл. "Спад активности и сопутствующий ему рост безработицы, судя по всему, происходят по меньшей мере в 10 раз быстрее, чем во время "великой рецессии" 2007–2009 годов", написали они в своей статье в английской Guardian (перевод по "ИноСМИ").

Статистику по безработице в США в марте они называют пугающей: тогда произошел рост с 3,5 до 4,4% за месяц – самый большой ежемесячный рост за последние 60 лет. По прогнозу Федерального резервного банка Сент-Луиса, во втором квартале 2020 года уровень безработицы в США может превысить 32%. А в Великобритании, по расчетам профессоров, к концу мая число безработных вырастет с 1,3 млн до свыше 6 млн, с нынешних 3,9 до 21% трудоспособного населения (о мерах помощи безработным в этой стране читайте в "НГ" от 20.04.20).

Количество рабочих мест сокращается во всем мире, и Азия не является исключением. В Таиланде, экономика которого считается второй по величине в Юго-Восточной Азии, рынок труда сокращается стремительными темпами, пишет Investing.com. "Мы думаем, что потеряли уже около 7 млн рабочих мест, и эта цифра достигнет 10 млн, если вспышка затянется еще на два-три месяца", – сообщил член совета и глава Торгово-промышленной палаты Таиланда Калин Сарасин. То есть уровень безработицы может составить около четверти от всего количества трудящихся в Таиланде (около 38 млн человек).



Уровень безработицы в мире может составить 10,1% в декабре 2020 года и 10,6% в марте 2021 года при пессимистичном сценарии, считают аналитики агентства Moody’s. В базовом сценарии Moody’s ожидает уровня безработицы в 6,5% в конце 2020 года и 6,7% в марте 2021 года.