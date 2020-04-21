Талибы формируют в АфганБадахшане узбекский и таджикский отряды. Для похода на север?

09:45 22.04.2020

Террористы на севере Афганистана укрепились таджикской и узбекской группировками



Власти афганской провинции Бадахшан на севере страны заявили о попытках "Исламского государства", "Аль-Каиды" и связанных с ними группировок усилить военное присутствие в регионе. Среди прочих названы таджикская и узбекская вооруженные группировки, передает ИА "Фергана".



По словам местных чиновников, около 400 боевиков напрямую связаны с различными "террористическими группами", такими как ИГ, военизированная группировка "Ансарулла" (Ansarullah) с таджикистанскими участниками, Восточно-Туркестанское исламское движение, узбекские исламисты из "Харкат-и-Ислами" (Harkat-i-Islami) и уйгурские джихадисты. Эти боевики действуют в различных частях провинции, но особенно в долине Хастак в районе Джурам.



Историческое соглашение: США и талибы договорились

Бадахшан граничит с Китаем (более 100 км общей границы), Пакистаном (около 450 км) и Таджикистаном (более 800 км), но долина Хастак, примыкающая к Пакистану, по словам военных, важна как стратегический район для местных и иностранных боевиков на севере и северо-востоке страны.

"Они хотят укрепить свою третью базу в Бадахшане, чтобы действовать с большей силой", - сказал губернатор провинции Захария Савда. Губернатор считает это большой опасностью для мирного процесса в Афганистане и на Ближнем Востоке.



"Они развернулись в уездах Вардуж, Ямган и Хастакской долине - хотят разжечь войну. Международные террористы начали руководить войной в Бадахшане", - сказал глава провинциального совета Бадахшана Джавед Моджаджедди. Долину покинули 600 семей из-за возросшего уровня насилия.



Командующий вторым батальоном 217 корпуса памирской армии Лотуфулла Ализай насчитал здесь более 600 местных и международных террористов, связанных с "Аль-Каидой" и другими террористическим организациями. Глава бадахшанской полиции Ассадула Мохаммади попросил поддержки авиации, чтобы зачистить территории.

Ализай напомнил, передает ATNnews, что Хустак имеет золото, экспортируемые террористами за рубеж через открытые границы - хороший источник дохода для них". Помимо 600 семей, поддерживающих ИГ и "Аль-Каиду", в 22 районах Бадахшана против правительства выступают 2000 талибов.



29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами (членами запрещенного в России движения "Талибан"), по условиям которого талибы должны отказаться от какого-либо сотрудничества с другими террористическими силами и освободить до тысячи человек в обмен на освобождение до 5 тыс. своих сторонников.

9 апреля после долгих препирательств Кабул выпустил 100 пленных талибов, а через 10 дней талибы сообщили, что освободили три группы афганских военнослужащих общей численностью около 60 человек.



Эксперты ООН в 2019 году назвали выходцев из стран Центральной Азии, ставших в Сирии и Афганистане влиятельными лидерами боевиков, из различных запрещенных террористических организаций. Все заметные группы, образовавшиеся после раскола группировки "Хатиба Имама аль-Бухари", возглавляют таджикистанец, кыргызстанец и узбекистанец, а "Исламское государство Хорасан" (ISIS-K) располагает примерно двумя сотнями боевиков из Центральной Азии под предводительством гражданина Таджикистана Сайвали Шафиева.