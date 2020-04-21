 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.04.2020
09:45  Талибы формируют в АфганБадахшане узбекский и таджикский отряды. Для похода на север?
09:42  Пандемия лишила доходов более трети населения мира, - А.Комраков
09:03  Как трудовому мигранту искать работу в период карантина в России?
09:02  Трудовым мигрантам в России разрешили не платить за патенты до 15 июня
08:59  УзбВирус - 1692
08:35  Страны непуганых пациентов. Как Таджикистан и Туркмения оказались свободными от COVID-19, - "Къ"
08:31  Штат Миссури подал иск против КНР за пандемию коронавируса

07:42  Пираты Гвинейского залива захватили контейнеровоз Tommi Ritscher, с российским экипажем
00:29  Вклад Каракалпакстана в Великую Победу. Ч. 3 - Б.Кощанов
00:23  Ни хлеба, ни зрелищ: почему протестующие в Ливане не боятся вируса
00:18  При Эрдогане Турция стала превращаться во второй Иран, – National Interest
00:15  Суд США отклонил иск узбекского бизнесмена Гафура Рахимова, требовавшего исключить его из списка санкций
00:06  Молодое лицо Центральной Азии: демография определяет политику, - А.Данков
00:00  Atlantic: США - такое же провальное государство, как Пакистан с Белоруссией
Вторник, 21.04.2020
21:55  Похоже от вируса умер начальник отдела прокуратуры Душанбе Пиров
21:30  Людмила Бюрабекова назначена вице-министром здравоохранения Казахстана
20:55  Под Ташкентом построят Invest Village стоимостью $25 млн. "Мирзиеевские" деревни...
20:52  Ким Чен Ын скорее жив, чем мертв. Или?
20:50  ОПЕК созывает срочную конференцию министров. Спасать нефть
16:59  В Афгане едва не взорвали губернатора провинции Хост - Халима Фидаи
16:58  Коронавирус и теории заговора. Ч. I и II
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Таджикистан   |   Узбекистан   | 
Талибы формируют в АфганБадахшане узбекский и таджикский отряды. Для похода на север?
09:45 22.04.2020

Террористы на севере Афганистана укрепились таджикской и узбекской группировками

Власти афганской провинции Бадахшан на севере страны заявили о попытках "Исламского государства", "Аль-Каиды" и связанных с ними группировок усилить военное присутствие в регионе. Среди прочих названы таджикская и узбекская вооруженные группировки, передает ИА "Фергана".

По словам местных чиновников, около 400 боевиков напрямую связаны с различными "террористическими группами", такими как ИГ, военизированная группировка "Ансарулла" (Ansarullah) с таджикистанскими участниками, Восточно-Туркестанское исламское движение, узбекские исламисты из "Харкат-и-Ислами" (Harkat-i-Islami) и уйгурские джихадисты. Эти боевики действуют в различных частях провинции, но особенно в долине Хастак в районе Джурам.

Историческое соглашение: США и талибы договорились
Бадахшан граничит с Китаем (более 100 км общей границы), Пакистаном (около 450 км) и Таджикистаном (более 800 км), но долина Хастак, примыкающая к Пакистану, по словам военных, важна как стратегический район для местных и иностранных боевиков на севере и северо-востоке страны.
"Они хотят укрепить свою третью базу в Бадахшане, чтобы действовать с большей силой", - сказал губернатор провинции Захария Савда. Губернатор считает это большой опасностью для мирного процесса в Афганистане и на Ближнем Востоке.

"Они развернулись в уездах Вардуж, Ямган и Хастакской долине - хотят разжечь войну. Международные террористы начали руководить войной в Бадахшане", - сказал глава провинциального совета Бадахшана Джавед Моджаджедди. Долину покинули 600 семей из-за возросшего уровня насилия.

Командующий вторым батальоном 217 корпуса памирской армии Лотуфулла Ализай насчитал здесь более 600 местных и международных террористов, связанных с "Аль-Каидой" и другими террористическим организациями. Глава бадахшанской полиции Ассадула Мохаммади попросил поддержки авиации, чтобы зачистить территории.
Ализай напомнил, передает ATNnews, что Хустак имеет золото, экспортируемые террористами за рубеж через открытые границы - хороший источник дохода для них". Помимо 600 семей, поддерживающих ИГ и "Аль-Каиду", в 22 районах Бадахшана против правительства выступают 2000 талибов.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами (членами запрещенного в России движения "Талибан"), по условиям которого талибы должны отказаться от какого-либо сотрудничества с другими террористическими силами и освободить до тысячи человек в обмен на освобождение до 5 тыс. своих сторонников.
9 апреля после долгих препирательств Кабул выпустил 100 пленных талибов, а через 10 дней талибы сообщили, что освободили три группы афганских военнослужащих общей численностью около 60 человек.

Эксперты ООН в 2019 году назвали выходцев из стран Центральной Азии, ставших в Сирии и Афганистане влиятельными лидерами боевиков, из различных запрещенных террористических организаций. Все заметные группы, образовавшиеся после раскола группировки "Хатиба Имама аль-Бухари", возглавляют таджикистанец, кыргызстанец и узбекистанец, а "Исламское государство Хорасан" (ISIS-K) располагает примерно двумя сотнями боевиков из Центральной Азии под предводительством гражданина Таджикистана Сайвали Шафиева.

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587537900
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года №308
- В этом году реализуются масштабные проекты по модернизации транспортной инфраструктуры
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2020 года №207
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 апреля 2020 года №210
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года №219
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года №223
- Кадровые перестановки
- Вспышка коронавируса оказывает ограниченное влияние на рейтинги госкомпаний в Казахстане
- Об изменении условий по снятию наличных денег юридическими лицами
- Президенту Токаеву предстоит конфликт со старыми элитами
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  