Коронавирус как оружие нового типа в руках западных элит, - О.Щукин

10:11 22.04.2020

алгоритм "санкционных" действий американской стороны уже набил оскомину

Олег Щукин



Президент США Дональд Трамп заявил о начале расследования против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за ее "халатной работы" по пандемии COVID-19 и о приостановке - до завершения этого расследования - финансирования данной структуры ООН в размере 500 млн. долл.

Разумеется, все заявления со стороны ВОЗовских чиновников о том, что они честно делились с официальным Вашингтоном всей наличной информацией по коронавирусной инфекции, никакого эффекта не произвели. Да и не могли произвести.



Как известно, в США сейчас готовятся гигантские "коронавирусные" иски против Китая, под предлогом "недобросовестных действий со стороны Пекина" требующие как минимум замораживания любых выплат по американским долгам китайской стороне, а как максимум - наложения на КНР и взыскания с нее штрафов общей суммой до 20 (да, именно так!) триллионов долларов.

Но для этого абсолютно необходимо, чтобы аргументы и доводы "Дяди Сэма" были поддержаны или хотя бы не отвергались Всемирной организацией здравоохранения, но там как раз пытаются настаивать на том, что, сотрудничая в Ухане с пекинскими властями, ничего никогда ни для кого не утаивали и не фальсифицировали - ни по чужой, ни по своей собственной воле. То есть "товарищи не понимают". И, соответственно, получают санкции в виде американского спецрасследования и прекращения, в общем-то, обязательного для всех стран-членов ООН финансирования своей деятельности.



Интересно, поддерживая санкции против России, которые вводились под разными надуманными предлогами, другие государства мира догадывались, что, в конце концов, придут и за ними? Они забыли о хрестоматийных словах немецкого пастора Мартина Нимеллера, узника концлагерей Заксенхаузен и Дахау: "Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому"?

Вообще-то, алгоритм "санкционных" действий американской (да и британской) стороны всем уже набил оскомину. Он ведь до неприличия прост:

- устроить провокацию (например, взрыв башен WTC в Нью-Йорке, или государственный переворот на Украине, или авиакатастрофу малайзийского "боинга", или "отравление Скрипалей" и т.д.);

- возложить ответственность за это на "жертву-мишень", вопреки любым фактам и даже законам природы (исламские террористы, "пророссийский режим Януковича", "пророссийские сепаратисты Донбасса", "спецагенты ГРУ" и т.д.);



- предпринять необходимые действия (вторгнуться в Афганистан и Ирак, привести к власти в Киеве неонацистов, ввести санкции против России и т.д.);

- получать профит.

Сколько при этом погибнет "чужих" и "своих" - особого значения не имеет, "цена вопроса" определяется соответственно конкретным целям и условиям проводимой операции.

В 2001 году на кону стояло обеспечение доллара реальными активами: нефтью и наркотрафиком, - поэтому около полутора тысяч жертв "событий 9/11", плюс последующие потери живой силы в ходе вторжения в Афганистан и Ирак, а также последующей оккупации этих стран, видимо, считались вполне приемлемой платой.



В 2020 году на кону стоит вообще глобальное лидерство США и само их существование как единого государства, - поэтому вполне приемлемой платой, видимо, считаются миллионы заболевших и сотни тысяч погибших от COVID-19 по всему миру, включая сами Соединенные Штаты, триллионные экономические убытки и деградация всей инфраструктуры человеческой цивилизации, восстановление которой займет долгие годы или даже вообще окажется невозможным.

И если меня спросят: "Могут ли быть элиты "коллективного Запада" настолько бесчеловечными?" - я отвечу, что да, и не только могут, а всегда делали так раньше и готовы делать впредь, если, с их точки зрения, это необходимо, а пример тому - все мировые войны ХХ века (включая Корейскую и Вьетнамскую), те же события 11 сентября 2001 года и так далее.



С этой точки зрения версия о том, что коронавирус является оружием нового типа в руках этих элит, заслуживает объективного международного расследования, если таковое еще (или уже) возможно.



21 апр. 2020