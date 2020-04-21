Перелив нефти. ОПЕК+ не справляется с последствиями пандемии, - А.Башкатова

10:17 22.04.2020 За "отрицательную" нефть заплатят россияне



ОПЕК+ не справляется с последствиями пандемии: предложение катастрофически выше спроса

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



21 апр. 2020



Теперь некоторым экспортерам приходится добывать сырье себе в убыток. Фото РИА Новости

Экстраординарные события последних двух дней на сырьевом рынке показали неспособность Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) стабилизировать цены. Стоимость нефти WTI впервые стала отрицательной: из-за катастрофического обвала спроса производители сырья оказались вынуждены "приплачивать" своим покупателям. Кроме того, по мнению экспертов, имела место спекулятивная демонстрация силы, показавшая, что нефть может обесцениваться и без фундаментальных на то причин. Ценовая война заставила экспертов вспомнить о прогнозах, по которым доллар в России может подорожать до 100 руб.

Производители в некоторых странах мира будут вынуждены платить, чтобы их нефть забрали, – таков итог происходящих на сырьевом рынке событий, связанных с катастрофическим обвалом спроса и ценовой войной экспортеров.



В понедельник котировки американской нефти WTI обваливались более чем на 300%. Стоимость майских поставок достигла отрицательного значения впервые в истории, опустившись на Нью-Йоркской товарной бирже почти до минус 40 долл. за баррель. Это экстраординарное событие войдет, по мнению экспертов, в учебники истории. Во вторник котировки с переменным успехом отыгрывали падение, WTI вернулась в положительную плоскость.

"Нефть была 50 центов за баррель в 1960 году, но она никогда не была ниже 1 цента", – сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор вашингтонской компании Berkeley Research Group и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию Бранко Терзи.

По его словам, ситуация с WTI отличается от других сортов нефти: "Это региональная история. Во-первых, есть ограничения по логистике. Это нефть на суше. Она должна быть доставлена до трубопровода. Во-вторых, хранилища скорее всего переполнены. В-третьих, страна не работает: нет рынка для нефти".



Североморская Brent, а также российская Urals вряд ли могут последовать за отрицательными котировками WTI, предполагал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Однако затем, в понедельник, СМИ сообщили со ссылкой на сервис Refinitiv, что расчетная цена барреля Urals составила минус 2 долл.



Напомним, еще в начале апреля экспортная стоимость Urals уходила в отрицательную зону. Цена российской нефти опускалась до такого уровня, при котором, как поясняли в агентстве Argus Media, дальнейшие затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторые другие расходы существенно ее превышали (см. "НГ" от 02.04.20).

Между тем средняя цена на нефть Urals за весь период с 15 марта по 14 апреля составила 19 долл. за баррель, сообщил Минфин.



По данным министерства, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 мая 2020 года понизится на 87% до 6,8 долл. за тонну, а на высоковязкую нефть примерно в пять раз – до 1 долл. После чего аналитики Bloomberg объявили, что, согласно их расчетам, в мае бюджет РФ будет получать с каждого экспортированного барреля нефти менее 1 долл. за счет пошлин.



Негативную динамику демонстрировала и Brent. Ее стоимость в ходе торгов во вторник опускалась ниже 20 долл. за баррель – впервые с февраля 2002 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящее вокруг майских фьючерсов нефти WTI свистопляской и абсолютно спекулятивным моментом, связанным с датой закрытия торгов. По его словам, этому "не нужно придавать какую-то апокалипсическую окраску".

"Майские контракты на нефть WTI истекли во вторник, – пояснил "НГ" аналитик компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. – Инвесторы накануне перекладывали средства в более долгие контракты".



"В Нью-Йорке произошел классический биржевой "корнер", то есть ситуация, когда одна из сторон маржинальной сделки, в данном случае покупатели майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI, истекающих 21 апреля, оказалась загнанной в угол и была вынуждена закрывать свою позицию встречной сделкой по любой цене, – пояснил аналитик "Финам" Алексей Калачев. – Но в реальности физические объемы нефти в таком количестве сейчас покупателям не нужны".



Эти события можно оценивать по-разному – как нефтяной апокалипсис или как свистопляску. Но они также демонстрируют, что сделка ОПЕК+, которая еще недавно преподносилась как достижение, по факту уже провалилась, она не помогает стабилизировать ситуацию с ценами.



"C одной стороны, отрицательные цены сформировались в локальном сегменте рынка, а с другой – это сигнал для рынка, что в мире явное перепроизводство нефти и цены могут продолжить падать, даже несмотря на соглашение ОПЕК+, – сказал аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. – Саудовская Аравия, хотя и согласилась ограничить добычу, стала предлагать нефть с большой скидкой".

"Сделка ОПЕК+, во-первых, опоздала по времени – это надо было сделать месяц назад. Во-вторых, сокращения пошли от завышенных уровней, поэтому они не столь масштабны, как кажется. В-третьих, нет спроса, и понижать добычу можно сколько угодно, все равно это сырье почти не продать", – отметила старший аналитик центра "Альпари" Анна Бодрова.



"Ситуация непростая: быстро остановить добычу невозможно, продать избыточные объемы некому, а хранить негде. Единственное, что еще можно успеть сделать до наступления коллапса, – начать останавливать добычу, не дожидаясь формальных сроков начала действия соглашения ОПЕК+", – считает Калачев.

Саудовская Аравия может начать сокращение нефтедобычи в ближайшее время, раньше оговоренного мая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ряд членов ОПЕК+ предварительно согласны на проведение заседания министерского мониторингового комитета альянса в начале мая, уточнили источники РИА Новости.

Из-за падения спроса второй квартал 2020 года, видимо, станет худшим за всю историю мирового рынка нефти, а апрель можно назвать кровавым или черным для нефтяной индустрии, объявили ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА).



По его оценкам, спрос на нефть в апреле упадет на 29 млн барр. в сутки в годовом выражении – до уровня, который последний раз наблюдался в 1995-м. В целом за 2020 год даже с учетом того, что карантинные ограничения будут ослаблены во втором полугодии, мировой спрос на нефть упадет на 9,3 млн барр. в день по сравнению с 2019-м.

И, чтобы усилить эффект от новой сделки ОПЕК+, понадобятся также масштабные закупки сырья в хранилища. Однако, как указывали в МЭА, логистические мощности, под которыми понимается наличие свободных танкеров, трубопроводов, наземных хранилищ, практически исчерпаны: "Никогда еще нефтяная промышленность не подходила так близко к пределу своих логистических возможностей" (см. "НГ" от 15.04.20).



Правда, часть экспертов полагает, что сейчас нецелесообразно говорить о полном отсутствии мощностей по хранению. "Например, в США свободные мощности по хранению все еще остаются в существенных объемах", – сказал главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Поэтому еще одна из версий происходящего – мы стали свидетелями спекулятивной демонстрации силы. Зафиксированное снижение котировок WTI в майском фьючерсном контракте "расценивается как беспрецедентная спекуляция на нефтяном рынке" при участии крупных игроков, отметил Покатович. "Такие действия могли быть реализованы в интересах определенных бенефициаров, которые могли получить масштабные прибыли", – сообщил эксперт.



Все это вскрыло одну из критических проблем для нефтяного рынка – проблему ценообразования и масштабов влияния на этот процесс заинтересованных сторон. "Мы могли наблюдать своего рода демонстрацию силы – за день котировки были "задавлены" вниз более чем на 300% и выведены в отрицательную зону, биржевые торги не приостанавливались", – отметил Покатович. И это произошло без каких-либо значительных изменений в рыночных или фундаментальных факторах.

Последствия таких нефтяных парадоксов не останутся не замеченными ни российской экономикой в целом, ни жителями страны в частности.



"Российский бюджет крайне зависим от продаж энергоносителей, поэтому любые снижения цены негативны, – напоминает Бодрова. – Дефицит бюджета проще всего "закрывается" девальвацией рубля, поэтому низкие цены на нефть каждый из нас через цепочку взаимодействия заметит по своему кошельку". По словам эксперта, в течение года курс национальной валюты может бросать из стороны в сторону – от 65 до 90 руб. за 1 долл.



"Российская валюта будет слабеть: летом она преодолеет планку в 85 к доллару, к концу года попытается дойти до отметки 100 руб. за доллар", – прогнозирует Антонов.

Напомним, во второй половине марта, когда курс резко подскакивал с 75 до примерно 80 руб. за 1 долл., аналитики Bloomberg спрогнозировали, что дно не достигнуто и курс рубля к доллару может упасть еще на 30%. Исходя из значений на тот период, получалось, что курс может не просто приблизиться к отметке 100 руб. за 1 долл., но даже превысить ее (см. "НГ" от 22.03.20). Эти прогнозы снова становятся актуальны. Источник - ng.ru

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