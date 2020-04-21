Вирус гонит гастарбайтеров на аграрный юг, - Е.Трифонова

10:22 22.04.2020

Регионы готовятся к появлению у себя мигрантов и COVID-19 из столичного мегаполиса

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



21 апр. 2020



Мигранты, потерявшие работу в городах, могут найти ее в селах.

Из-за потери работы и денег существенному количеству трудовых мигрантов жизнь в Москве и Подмосковье оказывается не по карману. Гастарбайтеры ищут более дешевые варианты. Часть их, вероятно, попытается переждать эпидемию в ближайших к столичному региону субъектах РФ, прогнозируют эксперты. Другой вариант – перемещение приезжих в южные края и области, где традиционно возникает дефицит рабочих рук для сезонных полевых хлопот. Правозащитники высказали опасение, что бесконтрольные миграционные перетоки в отсутствие карантинных мер могут привести к распространению коронавируса.

Президент Владимир Путин недавним указом, по сути, объявил миграционную амнистию. До середины июня приезжим не нужно заботиться о продлении документов, отмечаться в полицейских структурах. И при этом в указе от 18 апреля, как заметили эксперты, ничего не говорится о "привязке" мигрантов к регионам, где им ранее выдавались разрешительные бумаги. Это значит, что их ничто не ограничивает в праве на передвижение по стране. МВД практически не контролирует местонахождение даже официальных трудовых мигрантов, не говоря уже о нелегалах. Высока вероятность, что столичные гастарбайтеры в поисках заработка и более дешевой жизни рассеются по близлежащим областям до окончания ограничительного режима.

Из-за закрытия границ в РФ не смогли въехать сезонные работники, так что в сельскохозяйственных регионах возник дефицит трудовых ресурсов. В весенне-летний период неофициальной работы полно и у частников – кому-то надо копать, ремонтировать, строить, ухаживать за урожаем и скотом.



Поэтому, заявили "НГ" правозащитники, занимающиеся проблемами приезжих, с одной стороны, конечно, хорошо, если мигрантам удастся найти заработок вне столицы, ведь тогда "им не придется идти воровать", чего уже сейчас опасаются многие граждане.

Однако коренных жителей тех субъектов РФ, куда могут направиться гастарбайтеры из столичного региона, пугает уже бесконтрольность такого перетока. Между тем в территориальных подразделениях Управления по вопросам миграции (УВМ) МВД РФ, как стало известно "НГ", разводят руками: мол, раз мигрантам разрешили не приходить за продлением документов, то как же их тогда можно фиксировать и контролировать? Сомневаются сотрудники УВМ и в том, что работодатели станут отчитываться перед властями о найме приезжих, ведь тогда бизнесу придется за это платить.



То есть получается, что поток приезжих вряд ли вызовет применение в их отношении карантинных мер. Понятно, что слишком накладно будет сажать поденщиков на двухнедельную изоляцию. А в большинстве аграрных регионов, видимо, так и не будут вводиться пропуска для контроля за въезжающими. И напомним еще раз, что по указу президента вообще разрешается брать на работу нелегалов, но не написано, что работодатели обязаны их легально оформить. Из этого следует, что прибывшие по-тихому гастарбайтеры могут стать очагами коронавируса на местах.



Несомненно, жителей аграрных областей волнует неминуемый приток мигрантов, заявила "НГ" эксперт "Форума переселенческих организаций" Галина Рагозина. "Миграционные перетоки из региона в регион в это сложное время неизбежны", – подтвердила она. Более того, подчеркнула Рагозина, у части приезжих, которые зарабатывают на жизнь в столице, семьи как раз уже и находятся в близлежащих к Москве субъектах РФ. Так что возращение туда гастарбайтеров, потерявших в столичном регионе свои места, хотя бы поэтому совершенно неизбежно. Кроме того, напомнила Рагозина, ежегодно в ряд областей Центральной и Южной России приезжают сезонные работники, которые и трудятся в основном неофициально. "Теперь, когда границы закрыты, эту нишу, понятное дело, займут московские мигранты", – сказала "НГ" правозащитница. И по ее данным, в Воронежской области они уже появились.



Рагозина поделилась с "НГ" информацией о настроениях, например, воронежцев. Люди уже жалуются, что, мол, Москва самоизолировалась, а почему другие регионы остаются незащищенными? Так что, по ее словам, "все чаще можно услышать, что на въезд в область нужно тоже вводить пропуска". Звучат в народе и предположения, что, дескать, указ президента пролоббировали строители и крупные торговые сети. И что на самом деле его реализация приведет к еще большей неразберихе в сфере миграции. Причем опасения, заметила Рагозина, есть и среди самих аграриев: они, мол, не очень и хотят нанимать "московских" гастарбайтеров, поскольку не уверены, что те не везут с собой коронавирус. Да и лишнее бремя многим работодателям не нужно, ведь по идее они должны будут отвечать за условия размещения работников и соблюдение ими эпидемиологических правил.



То, что мигранты двинулись из мегаполисов в южные регионы, – это неизбежный процесс, заявил "НГ" член президентского Совета по правам человека Александр Брод. "Стройки замерли, магазины, кафе закрылись. Что им делать? Ждать, пока завершится пандемия и снимут ограничения, они не будут. Людям нужно есть, нужна крыша над головой. Тем более что южные регионы – Воронежская, Волгоградская, Астраханская области – заявляют о нехватке рабочих рук в аграрном секторе", – пояснил он. При этом, уверен Брод, закрывать от мигрантов регионы – это глупость и халатность. Вместе с тем, без сомнения, нужны профилактические меры: приезжие должны пройти режим самоизоляции и медицинское обследование. "Работодателям совместно с местными властями нужно четко представлять потребность в рабочей силе – и эта информация должна быть открытой и публичной. Необходимо продумать, как регионы будут мигрантов принимать и расселять. Финансовую нагрузку должны разделить между собой различные уровни власти и те же работодатели", – подчеркнул Брод.



Он также полагает, что и власти тех государств, откуда в Россию прибыли мигранты, то есть прежде всего страны СНГ, не должны устраняться от поддержки своих соотечественников – "дело чести обеспечивать им хотя бы прожиточный минимум". Конечно, согласен Брод, местные жители воспримут гастарбайтеров без восторга, но "людям необходимо разъяснить: или мигранты, или осенью останетесь без хлеба и овощей, если своими силами не смогли заполнить рабочие места на грядках и в полях".

Однако член Общественного совета при МВД РФ Владимир Волох призвал смотреть на ситуацию спокойнее. Он заявил "НГ", что волнения в регионах не вполне обоснованны – никаких мигрантских полчищ туда скорее всего не последует. Речь вообще не идет о каком-то массовом явлении: "Я не думаю, что иностранцы, которые обжились в Москве, знают здешнюю обстановку, работодателей, захотят уезжать. Максимальное количество все же постарается остаться в столице". Эксперт также напомнил, что определенные меры контроля, в том числе при въезде в регионы, ведутся, просто где-то их больше, а где-то меньше.