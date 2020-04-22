Умер казахстанский академик медицины Алшынбай Рахишев

11:05 22.04.2020

Ушел из жизни академик Алшынбай Рахишев

Алшынбай Рахишев внес значительный вклад в развитие казахстанской медицины. На протяжении 25 лет под его руководством на кафедре анатомии КазНМУ проводилась экспериментальная разработка вопросов по изучению влияния излучения низкоэнергетических газовых лазеров на нервную и сосудистую системы



Доктор медицинских наук, академик Национальной академии наук Казахстана Рахишев Алшынбай Рахишевич скончался в возрасте 89 лет.

Алшынбай Рахишев внес значительный вклад в развитие казахстанской медицины. На протяжении 25 лет под его руководством на кафедре анатомии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова проводилась экспериментальная разработка вопросов по изучению влияния излучения низкоэнергетических газовых лазеров на нервную и сосудистую системы.

А. Рахишев внес весомый вклад в развитие науки, подготовку кадров и формирование казахстанской системы медицинских вузов. Академик выступал на крупнейших научных форумах, в 1980 году в Париже был избран Почетным президентом Всемирной ассоциации по применению лазеров в медицине.

Он издал четырехтомный "Атлас анатомии человека" на трех языках, учебник на государственном языке, участвовал в реализации программы "Научные основы разработки и внедрения казахской медицинской терминологии в учебном процессе". Он работал в терминологической комиссии при Министерстве здравоохранения и в Главной редакции Казахской национальной энциклопедии, сделал большой вклад в развитие человеческого капитала Казахстана, формирование интеллекта нации.

Алшынбай Рахишевич Рахишев родился в 1931 году в селе Тегисшилдик Каркаралинского района, Карагандинской области. В 1950 году он переезжает в Караганду, поступив в Карагандинский медицинский институт, после окончания которого продолжил обучение в аспирантуре на кафедре нормальной анатомии человека. В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1963 году А.Р. Рахишев получает звание доцента кафедры нормальной анатомии. В 1964 году назначается проректором по учебной и научной работе в новом тогда медицинском институте в городе Целинограде. В 1966 году его переводят в Ленинград для работы над докторской диссертацией, где он работал в качестве старшего научного сотрудника в лаборатории нейроморфологии Института физиологии им. Павлова.

В 1968 году А. Рахишев приглашается на должность профессора кафедры нормальной анатомии Алматинского государственного медицинского университета. С 1969 по 1977 год Алшынбай Рахишевич работал проректором по учебной работе Алматинского государственного медицинского института. Возглавляя учебный процесс в институте, он уделял много внимания всестороннему совершенствованию учебно-методической работы. Рахишев был избран почетным президентом Всемирной ассоциации по применению лазеров в медицине, став первым в этой области медицинской науки. В 1994 году Национальное патентное ведомство выдало ему авторское свидетельство на изобретение по применению лазеров в лечебных целях. Им впервые написан учебник по анатомии человека в двух томах на государственном языке для высшей медицинской школы РК.

С 1978 года А.Р. Рахишев был заведующим, а с 2003-го – почетным заведующим кафедрой нормальной анатомии Казахского национального медицинского института, а также почетным профессором Карагандинской медицинской академии и Астанинской медицинской академии.