Радиоэлектронный коронавирус рулит. Как пандемия изменит характер грядущих войн, - К.Душенов

11:23 22.04.2020

Константин Душенов



22 апр. 2020



Похоже, пандемия к-вируса серьезно изменит не только геополитическую и экономическую картину мира. Не менее масштабно будет ее влияние и на военно-стратегические аспекты мирового баланса сил. И первым по значению в этих переменах будет, скорее всего, усиление боевой эффективности нелетальных средств поражения. Ибо эпидемия блистательно доказала, что деморализованный противник сам себе наносит такой страшный ущерб, какой ему не в силах нанести вражеское оружие. Во всяком случае, так обрушить экономику США и Евросоюза, как это сделали они сами, запаниковав на фоне эпидемии, даже российская армия не смогла бы без применения ядерного оружия…



Итак, бомбы и ракеты, конечно, не потеряют своего значения. Но чем более высокотехнологичной становится современная война, тем большее значение приобретают в ней средства радиоэлектронной борьбы. Они способны глушить связь и ослеплять чужие спутники, создавать для своих войск огромные защищенные территории, дезориентировать корабли, сбивать с курса боевые самолеты противника, выводить из строя вражеские крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

В идеале, подавив работу всей вражеской электроники, сегодня можно добиться победы без единого выстрела. Поэтому за последние несколько лет наша армия разместила мощные системы радиоэлектронной борьбы во всех регионах, вызывающих повышенный интерес вероятного противника. Например, в Крыму, где за последние годы корабли и самолеты НАТО многократно увеличили интенсивность своих разведывательных мероприятий, охватывающих не только сам полуостров, но и весь Черноморский регион.



И вот теперь, благодаря широкому применению современных средств маскировки и эффективному противодействию комплексов радиоэлектронной борьбы и подавления, вражеские беспилотники, самолеты и корабли уже не способны беспрепятственно вести разведку не только самого Крыма, но и всего нашего черноморского побережья. Российские комплексы РЭБ выводят из строя специальную аппаратуру противника, сбивают настройки навигационных систем натовских кораблей и самолетов.

Один из самых продвинутых образцов русских средств радиоэлектронной борьбы – комплекс "Красуха-4". Он работает по целям в радиусе до нескольких сотен километров, буквально накрывая огромную территорию невидимым куполом, под которым глушит все источники радиоизлучения, противодействует бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации. Перед русской "Красухой" беззащитны даже продвинутые авиационные комплексы разведки и целеуказания американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления "Авакс". Ее мощная широкополосная станция активных помех эффективна против всех радиолокаторов современных разведывательных самолетов стран НАТО.



Помимо глушения вражеских авиационных РЛС, "Красуха" способна целенаправленно искажать навигационное поле, т.е. попросту говоря, расшифровывать и подменять правильные сигналы спутниковой навигации GPS, жизненно необходимые для высокоточного наведения "умных" бомб и ракет, своими – фальшивыми. Учения показали, что после обработки сигналов GPS аппаратурой комплекса "Красуха", вражеские самолеты и крылатые ракеты уже не могут обнаруживать свои цели и, соответственно, обеспечить необходимую боевую эффективность удара. Причем, аппаратура эта, по сообщениям средств массовой информации, действует не только на летательные аппараты в атмосфере, но при необходимости глушит даже американские спутники в ближнем космосе, на низких околоземных орбитах!



При этом, особенно ценно, что в последние годы все наши новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы прошли обкатку в реальной боевой обстановке в Сирии. Так, "Красухи" не раз работали там по беспилотникам террористов. В западной прессе появлялись сообщения о том, что они даже вывели из строя несколько американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35, которые, якобы случайно, зашли в закрытую зону действия российских средств противовоздушной обороны.

Но самый главный и важный опыт боевой работы наши системы приобрели, активно участвуя в отражении массированных ракетных атак на Сирию, которые натовцы осуществляли с применением крылатых ракет "Томагавк". В 2017 году два американских ракетных эсминца выпустили по аэродрому Шайрат 58 таких ракет. А в 2018 году, совместно с англичанами и французами, американцы нанесли массированный удар по пригородам Дамаска, применив уже более 100 высокоточных ракет.



Правда, в обоих случаях большая часть этих ракет – от 60 до 80% - были сбиты сирийской ПВО или дезориентированы нашими средствами радиоэлектронной борьбы. В итоге несколько практически неповрежденных ракет попали в руки российских специалистов. В концерне "Радиоэлектронные технологии" тогда сообщили, что наши эксперты обязательно учтут всю информацию, которую удалось выудить из трофейных "Томагавков", и разработают новые средства РЭБ, способные гарантированно перекрыть все частотные оптические и радиотехнические диапазоны американских ракет.



Еще одна важнейшая задача наших подразделений радиоэлектронной борьбы – противодействие разведывательным и ударным беспилотникам. Это особенно актуально не только в Сирии, но и в Крыму, куда с территории Украины нередко залетают разные дроны. Большинство таких аппаратов удается принудить к посадке. Беспилотники быстро обнаруживают, сопровождают, декодируют их сигналы связи и управления, а затем ставят помехи или сажают в заданной точке.

При этом используются не только стационарные комплексы РЭБ, но и компактные, переносные, внешне напоминающие супер-ружье из фантастического боевика. Так, переносной комплекс "Пищаль" своими помехами лишает дроны навигации и связи. Его вес составляет всего три килограмма, при этом он стреляет направленным сигналом на расстояние до двух километров. Аккумулятора хватает на час работы, а значит, даже одиночный стрелок сможет противостоять налету целой стаи вражьих беспилотников…

Даже американские эксперты признают: в области радиоэлектронной борьбы Россия существенно опередила западные страны. Помимо "Красухи" и "Пищали", на вооружении русской армии стоит множество других уникальных комплексов. Например, станция "Ртуть-БМ" способна обманывать радиовзрыватели и заставлять вражеские снаряды взрываться еще на подлете, на безопасном расстоянии, не нанося урона нашим позициям. В свою очередь, авиационные системы РЭБ "Витебск" и "Хибины" делают наши самолеты и вертолеты практически неуязвимыми для переносных зенитно-ракетных комплексов и невидимыми для радаров противовоздушной обороны противника. А таинственный и сверхсекретный "Мурманск-БН" и вовсе способен перехватывать вражеские сигналы и подавлять коротковолновую радиосвязь противника на дальности свыше 5 тысяч километров…

Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови!