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В Тадже гражданские активисты просят прояснить ситуацию с коронавирусом. От чего помираем?
11:38 22.04.2020

С просьбой прояснить ситуацию с коронавирусом в Таджикистане обратились в Минздрав РТ несколько фондов, правозащитных организаций и активисты гражданского общества страны, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в среду.

Копия письма, которое подписали 18 организаций и активисты, 20 апреля и направили в Министерство, есть в распоряжении СМИ.

Обратившиеся хотят получить ответы на свои вопросы, согласно статье 12 Закона РТ "О праве на доступ к информации".

"Сколько людей заболело вирусными инфекциями, такими как пневмония, туберкулез и брюшной тиф за первые кварталы 2019 и 2020 годов?", - интересуются активисты.

Также они спрашивают, каким образом тесты по коронавирусу отправляются за рубеж, когда границы закрыты.

"Ранее начальник главного управления госсанэпидемнадзора министерства здравоохранения Иброхим Бобоназаров сказал, что результаты анализов будут отправлены в Лондон и Москву. Как они отправляются, сами тесты или результаты анализов, которые уже обработаны в лаборатории в Таджикистане?", - спрашивают у Минздрава.

Интересуются они и качеством тест-систем, полученных из Китая и России, так как в самой России их качество поставлено под сомнение.

"Проводит ли Минздрав повторное тестирование результатов анализа коронавируса? Имеют ли тесты международный сертификат и прошли ли сертификацию в Таджикистане? Были ли они одобрены со стороны ВОЗ?", - спрашивают авторы письма.

Напомним, что 25 марта Роспотребнадзор передал Таджикистану 210 наборов тест-систем российского производства для лабораторной диагностики коронавируса COVID-19 в Таджикистане. Указанная партия рассчитана на проведение 21 000 исследований на наличие данного вируса. Также Россия в начале февраля передала партию аналогичных тест-систем, рассчитанных на 2 тысячи исследований.

Китай 30 марта предоставил Таджикистану наборы реагентов для выявления нуклеиновых кислот коронавируса COVID-19, которые позволят специалистам провести 2000 исследований.

Источник - ТаджикТА
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