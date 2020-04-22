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Казязык медленно, но верно теснит русский, - А.Жусупова
11:56 22.04.2020

Казахский язык нужен, но без русского не обойтись – мнение эксперта

О языковой ситуации рассуждает Айман Жусупова, эксперт Института мировой экономики и политики.

Айман Жусупова, эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК.

В казахстанском обществе активно обсуждается языковая ситуация. При этом мнения подчас высказываются противоположные. Нередко звучит и критика реализации языковой политики - сфера применения казахского языка не расширяется.

Проблемы есть, но есть и результат
Безусловно, существование проблем в сфере развития казахского языка отрицать нельзя. Тем не менее неправильным являются и попытки отрицать эффективность усилий государства в этой сфере.
Статус казахского языка как государственного закреплен в Конституции Казахстана, законе "О языках в Республике Казахстан" 1997 года. Сегодня осуществляется госпрограмма по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы. Она утверждена правительством 31 декабря 2019 года. Ей предшествовала госпрограмма развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2019 годы.
Каковы итоги ее реализации в минувшее десятилетие? В качестве целевого индикатора ставилась цель добиться увеличения доли населения, владеющего госязыком в 2019 году, до 90%.
Достигнута ли она, будет ясно по итогам переписи населения, которая должна быть проведена в октябре 2020 года. Последняя перепись состоялась в феврале 2009. Согласно ее итогам
74% казахстанцев заявили, что понимают устную казахскую речь, 62% отметили, что свободно читают и пишут по-казахски
Социологам известно, что часть граждан склонна переоценивать степень владения языками. Тем не менее перепись выявила, что большинство знают и понимают устную казахскую речь. И это не только казахи, но и представители разных этнических групп.
Явный дефицит
В то же время объективная ситуация такова, что в профессиональной деятельности без русского языка не обойтись. Безусловно, владение двумя языками является плюсом для любого. Но
медленное расширение сферы применения казахского языка обусловлено именно дефицитом технической и другой спецлитературы на госязыке
Научно-техническая литература на русском весьма востребована среди инженеров, врачей и представителей других профессий и специальностей. Таким образом, конструктивным подходом в сфере языковой политики является направление усилий на подготовку, издание словарей, справочников и другой спецлитературы на казахском языке.
Полезные действенные примеры есть. В рамках госпрограммы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2019 годы было реализовано 246 издательских проектов. Разработаны и функционируют казахскоязычные интернет-ресурсы, объединяющие свыше 20 видов сервисов.
Востребованными среди интернет пользователей являются портал Тilalemi.kz, единая ономастическая база Atau.kz, орфографическая база Emle.kz, терминологическая база Termincom.kz.
Важным является и проект "Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке", в рамках которого на казахский переводятся 100 лучших современных учебных издания. В частности, ожидается, что перевод мировых учебников по экономике и предпринимательству позволит бизнес-школам разработать и запустить на казахском программу МВА.
Чего ждать
В целом в рамках проекта также будет осуществлена систематизация научной образовательной терминологии и унифицирована грамматика казахского языка. Проект, кстати, уже стал катализатором по расширению в стране переводческого дела. Были созданы Национальное бюро и Национальная школа переводов.
Сегодня в Казахстане растет численность населения, говорящего на казахском языке.
По официальным данным, из числа тюркоязычного населения в республике 95,5% узбеков, 93,7% уйгуров и 92,7% кыргызов владеют казахским языком на уровне бытового общения, 12% - на высоком уровне.
Среди представителей славянских этносов устную казахскую речь понимают 25% русских, 21% украинцев и 19% белорусов. Среди представителей немецкой диаспоры - 24%.
Тем не менее главной проблемой в отношении развития госязыка все же является недостаток и качество информации. Особенно в сферах естественных и инженерно-технических наук, образования и ряде других.
Таким образом, стоит понимать, что
качественное расширение сферы применения того или иного языка процесс не одномоментный, а относительно длительный
Тем более, если речь идет о его качестве.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587545760
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