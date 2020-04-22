Казязык медленно, но верно теснит русский, - А.Жусупова

11:56 22.04.2020

Казахский язык нужен, но без русского не обойтись – мнение эксперта



О языковой ситуации рассуждает Айман Жусупова, эксперт Института мировой экономики и политики.



Айман Жусупова, эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК.



В казахстанском обществе активно обсуждается языковая ситуация. При этом мнения подчас высказываются противоположные. Нередко звучит и критика реализации языковой политики - сфера применения казахского языка не расширяется.



Проблемы есть, но есть и результат

Безусловно, существование проблем в сфере развития казахского языка отрицать нельзя. Тем не менее неправильным являются и попытки отрицать эффективность усилий государства в этой сфере.

Статус казахского языка как государственного закреплен в Конституции Казахстана, законе "О языках в Республике Казахстан" 1997 года. Сегодня осуществляется госпрограмма по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы. Она утверждена правительством 31 декабря 2019 года. Ей предшествовала госпрограмма развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2019 годы.

Каковы итоги ее реализации в минувшее десятилетие? В качестве целевого индикатора ставилась цель добиться увеличения доли населения, владеющего госязыком в 2019 году, до 90%.

Достигнута ли она, будет ясно по итогам переписи населения, которая должна быть проведена в октябре 2020 года. Последняя перепись состоялась в феврале 2009. Согласно ее итогам

74% казахстанцев заявили, что понимают устную казахскую речь, 62% отметили, что свободно читают и пишут по-казахски

Социологам известно, что часть граждан склонна переоценивать степень владения языками. Тем не менее перепись выявила, что большинство знают и понимают устную казахскую речь. И это не только казахи, но и представители разных этнических групп.

Явный дефицит

В то же время объективная ситуация такова, что в профессиональной деятельности без русского языка не обойтись. Безусловно, владение двумя языками является плюсом для любого. Но

медленное расширение сферы применения казахского языка обусловлено именно дефицитом технической и другой спецлитературы на госязыке

Научно-техническая литература на русском весьма востребована среди инженеров, врачей и представителей других профессий и специальностей. Таким образом, конструктивным подходом в сфере языковой политики является направление усилий на подготовку, издание словарей, справочников и другой спецлитературы на казахском языке.

Полезные действенные примеры есть. В рамках госпрограммы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2019 годы было реализовано 246 издательских проектов. Разработаны и функционируют казахскоязычные интернет-ресурсы, объединяющие свыше 20 видов сервисов.

Востребованными среди интернет пользователей являются портал Тilalemi.kz, единая ономастическая база Atau.kz, орфографическая база Emle.kz, терминологическая база Termincom.kz.

Важным является и проект "Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке", в рамках которого на казахский переводятся 100 лучших современных учебных издания. В частности, ожидается, что перевод мировых учебников по экономике и предпринимательству позволит бизнес-школам разработать и запустить на казахском программу МВА.

Чего ждать

В целом в рамках проекта также будет осуществлена систематизация научной образовательной терминологии и унифицирована грамматика казахского языка. Проект, кстати, уже стал катализатором по расширению в стране переводческого дела. Были созданы Национальное бюро и Национальная школа переводов.

Сегодня в Казахстане растет численность населения, говорящего на казахском языке.

По официальным данным, из числа тюркоязычного населения в республике 95,5% узбеков, 93,7% уйгуров и 92,7% кыргызов владеют казахским языком на уровне бытового общения, 12% - на высоком уровне.

Среди представителей славянских этносов устную казахскую речь понимают 25% русских, 21% украинцев и 19% белорусов. Среди представителей немецкой диаспоры - 24%.

Тем не менее главной проблемой в отношении развития госязыка все же является недостаток и качество информации. Особенно в сферах естественных и инженерно-технических наук, образования и ряде других.

Таким образом, стоит понимать, что

качественное расширение сферы применения того или иного языка процесс не одномоментный, а относительно длительный

Тем более, если речь идет о его качестве.