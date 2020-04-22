 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.04.2020
15:44  Комета Борисова - первая, прилетевшая в Солнечную систему издалека
15:40  Какие крупнейшие поражения монголы потерпели во время своих завоеваний
15:33  Ю.Болдырев: Ударим по коронавирусу уничтожением населения?
15:31  Бай баю - рознь. Что стало с самодовольными баями и певцами Казахской Степи во время Голодомора? Ч. 3 - Н.Нуртазина
14:35  Эпический срач. Зулейха открыла глаза на убожество рос-либер-"культурки", - С.Мардан
13:24  В четырех стенах психика истончается, - Анна Долгарева
13:23  Почему не умирает Ленин, - Борис Межуев

12:50  Отложенная война. Военно-политическая обстановка в Донбассе и перспективы ее развития, - Игорь Стрелков
12:47  Отделение Зеленского от Украины началось? - А.Халдей
11:56  Казязык медленно, но верно теснит русский, - А.Жусупова
11:52  Имперские страсти и османские амбиции президента Эрдогана, - Ст.Иванов
11:38  В Тадже гражданские активисты просят прояснить ситуацию с коронавирусом. От чего помираем?
11:30  УкрВлада. Смена Порошенко на Зеленского – прикол в результате? - А.Дудчак
11:23  Радиоэлектронный коронавирус рулит. Как пандемия изменит характер грядущих войн, - К.Душенов
11:05  Умер казахстанский академик медицины Алшынбай Рахишев
10:26  Тамплиеры. Как проникнуть в их тайну? - Д.Уськов
10:22  Вирус гонит гастарбайтеров на аграрный юг, - Е.Трифонова
10:17  Перелив нефти. ОПЕК+ не справляется с последствиями пандемии, - А.Башкатова
10:11  Коронавирус как оружие нового типа в руках западных элит, - О.Щукин
09:45  Талибы формируют в АфганБадахшане узбекский и таджикский отряды. Для похода на север?
09:42  Пандемия лишила доходов более трети населения мира, - А.Комраков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В четырех стенах психика истончается, - Анна Долгарева
13:24 22.04.2020

22 апреля 2020,
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать.

Карантин, самоизоляция, другого выхода нет. Это, в общем, понятно любому, кто мыслит о вещах, отличных от "как же я пойду в маникюрный салон" и "почему я не могу выпить с друзьями в любимом баре". Где-то натыкалась на статистику: один нонконформистски разгуливающий по городу москвич с пятипроцентной вероятностью убивает одну бабушку или одного дедушку. Не помню; страшных статистик слишком много, голова мутится.
Мутится голова. И это-то основная проблема: если бары и маникюрные салоны – то, без чего можно прожить, то заключение в четырех стенах представляет собой реальную угрозу для человеческой психики.

Моя подруга Наталия Никифорова – директор кризисного центра "Птицы" для жертв насилия в Петербурге. Волонтеры кризисного центра снимают шелтер – убежище для тех, кому срочно нужно покинуть опасную территорию, например избивающего мужа. Так вот, сейчас этот шелтер переполнен.
– Количество обращений увеличилось раза в три, – говорит она. – Людям тревожно и страшно. Очень много звонков с прицелом на будущее: "А вот если что, то вы примете меня, поможете?" Растут обращения, начинающиеся со слов "Меня выгоняет муж/партнер, а я из другого города и прописки в Петербурге нет". Мне хочется плакать, потому что мы можем принять такое малое количество людей, а сейчас еще и карантин, все еще сложнее, – говорит Наталия.

Обусловлено это, конечно, не только тем, что люди заперты друг с другом в четырех стенах. Люди еще и боятся будущего. И это объяснимо. Вот был безопасный мир – а теперь в нем гуляет пандемия, и совершенно ничего с ней нельзя сделать.
Нервы не выдерживают. Срывы, ссоры, агрессия – и вот уже дом становится небезопасным пространством, где обезумевший от паники мужчина может убить тебя быстрее, чем коронавирус.

Но не все случаи, конечно, настолько критичны. Многие обращаются в центр за психотерапией. В том числе за семейной психотерапией – чтобы научиться жить в четырех стенах, не ненавидя своего партнера.
– Мы – шелтер в самоизоляции. Один администратор в моем лице и шестеро подопечных. Полна коробочка. Шесть совершенно разных женщин, разного возраста, с разными характерами, разным опытом, но объединенные тем, что примерно в одно время оказались в состоянии "Моя жизнь рухнула, и я не знаю, как ее собирать обратно и куда пойти".
Добавим сюда нынешнюю ситуацию и получим обалденное комбо: никто не знает точно, что с работой, судами, алиментами, выплатами, законами и вообще самой жизнью. Не выходи из комнаты, читай Бродского, смотри сериалы. Самосовершенствуйся, переходи на правильное питание, учи английский, – говорит Наталия.

...Самосовершенствоваться сразу после того, как твой мужчина сказал тебе, что ты – дешевая ошибка, не годная ни на что, очень сложно. Или после того, как твои родители ушли в чудовищный запой и выставили тебя из дома со словами "Ты можешь нас заразить, ты же шляться будешь, как молодежь". Или после слов: "Да это вообще не мой ребенок". Впасть в ступор – легко. Наташа пытается быть тамадой, развлекать их, собирать в кучку несчастных, разваливающихся на куски жертв насилия. Наташе тоже тяжело. Она бросила все дела и полностью сосредоточилась на работе кризисного центра. Наташа тоже сидит в четырех стенах, ее психика пытается выдать панические нотки, но нужно работать. И Наташа работает. Она веселая, она бодрая и придумывает занятия для подопечных.

– Несколько дней у нас каждый вечер была комната плача, – рассказывает и показывает она, разумеется, по вотсапу. Девушки рассказывали каждая свою историю, обсуждали, обнимались. С психологами они общаются по скайпу, каждая индивидуально, но ведь это не все время. Каждый день нужно делать хоть маленький, но шаг: из травмы в жизнь. Мы устраивали исповедальню, "Модный приговор", спа-салон. Мы играли в крокодила. Мы писали стихи. Пели. Танцевали. Пекли булочки. Мы сейчас с тобой разговариваем, а на кухне идет обсуждение: что делаем вечером, хатха-йогу для начинающих или сделаем пиццу и съедим ее за сериалом. Уже пятый сезон "Однажды в сказке" смотрим, между прочим. Вообще начинаем привыкать, учимся жить вместе.

Мне кажется, что это похоже на то, как будто у меня вдруг появились родственники, о которых я раньше ничего не знала. И они друг о друге не знали тоже. Еще иногда кажется, что это все кино. И скоро голос за кадром скажет что-нибудь мудрое. Там еще музыка такая играет, грустная и нежная, – признается Наташа.

Обращения – самые разные. Недавно в кризисный центр написала женщина, сын которой не вполне здоров психически и склонен к разрушению, повреждениям, агрессии. В изоляции все эти черты обостряются. А уходить от ребенка – ну куда от него уйдешь? В данном случае кризисный может оказать только психологическую помощь.
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дерьмо, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Но лучше не доводить до подобного. Выросший уровень агрессии, повышение эмоциональной тревожности, резко участившиеся конфликты – это уже повод задуматься о том, что все идет не так. И что о своем психическом здоровье надо позаботиться.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587551040
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года №308
- В этом году реализуются масштабные проекты по модернизации транспортной инфраструктуры
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2020 года №207
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 апреля 2020 года №210
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года №219
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года №223
- Кадровые перестановки
- Вспышка коронавируса оказывает ограниченное влияние на рейтинги госкомпаний в Казахстане
- Об изменении условий по снятию наличных денег юридическими лицами
- Президенту Токаеву предстоит конфликт со старыми элитами
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  