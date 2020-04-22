 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.04.2020
15:44  Комета Борисова - первая, прилетевшая в Солнечную систему издалека
15:40  Какие крупнейшие поражения монголы потерпели во время своих завоеваний
15:33  Ю.Болдырев: Ударим по коронавирусу уничтожением населения?
15:31  Бай баю - рознь. Что стало с самодовольными баями и певцами Казахской Степи во время Голодомора? Ч. 3 - Н.Нуртазина
14:35  Эпический срач. Зулейха открыла глаза на убожество рос-либер-"культурки", - С.Мардан
13:24  В четырех стенах психика истончается, - Анна Долгарева
13:23  Почему не умирает Ленин, - Борис Межуев

12:50  Отложенная война. Военно-политическая обстановка в Донбассе и перспективы ее развития, - Игорь Стрелков
12:47  Отделение Зеленского от Украины началось? - А.Халдей
11:56  Казязык медленно, но верно теснит русский, - А.Жусупова
11:52  Имперские страсти и османские амбиции президента Эрдогана, - Ст.Иванов
11:38  В Тадже гражданские активисты просят прояснить ситуацию с коронавирусом. От чего помираем?
11:30  УкрВлада. Смена Порошенко на Зеленского – прикол в результате? - А.Дудчак
11:23  Радиоэлектронный коронавирус рулит. Как пандемия изменит характер грядущих войн, - К.Душенов
11:05  Умер казахстанский академик медицины Алшынбай Рахишев
10:26  Тамплиеры. Как проникнуть в их тайну? - Д.Уськов
10:22  Вирус гонит гастарбайтеров на аграрный юг, - Е.Трифонова
10:17  Перелив нефти. ОПЕК+ не справляется с последствиями пандемии, - А.Башкатова
10:11  Коронавирус как оружие нового типа в руках западных элит, - О.Щукин
09:45  Талибы формируют в АфганБадахшане узбекский и таджикский отряды. Для похода на север?
09:42  Пандемия лишила доходов более трети населения мира, - А.Комраков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Какие крупнейшие поражения монголы потерпели во время своих завоеваний
15:40 22.04.2020

Ярослав Бутаков

Ни одна война не состоит из побед одной и той же стороны. Завоевания монголов в 13 веке, приведшие к образованию крупнейшей на то время державы мира – не исключение.

Битва при Парване

В 1219 году полководцы Чингисхана приступили к покорению Хорезма – крупнейшей державы Средней Азии. За два года монголы захватили ряд важнейших провинций, взяли богатейшие города Ходжент, Самарканд, Ургенч, Мерв и другие. Хорезмшах Аладин Мухаммед II (из туркмен) бежал на берег Каспия, где скончался. Шахский престол занял его сын, Джелал-ад-Дин Менгуберди, который и сплотил остатки сил Хорезма.

В 1221 году Джелал-ад-Дину удалось нанести крупное поражение монголам. 30-тысячное войско темника Шиги-Хутуху отдалилось от других монгольских сил в долине Парван в центральном Афганистане. Пользуясь случаем, Джелаладин сосредоточил против него свое 60-тысячное войско. Битва продолжалась два дня. Упорно сражавшиеся монголы были в итоге уничтожены атакой хорезмийцев в конном строю, которую возглавил сам шах.

Весть о поражении монголов заставила Чингисхана лично выступить против Джелал-ад-Дина. Упорная борьба Хорезма против завоевателей продолжалась еще десять лет.

Победа Волжской Болгарии и башкир над монголами

После победы на Калке в 1223 году над объединенным русско-половецким войском монгольский полководец Субэдэй двинулся на Волжскую Булгарию. Битва монголов с булгарами произошла в конце 1223 или начале 1224 года. Ее точное место неизвестно.

По сообщению арабского историка Ибн аль-Асира, башкиры, составлявшие важную часть булгарского войска, умело применили тактику ложного отступления. Монголы попали в окружение и были почти полностью уничтожены. Спаслось лишь 4 000 во главе с самим Субэдэем. По-видимому, в этом сражении пал его давний боевой товарищ Джебе.

Поражение побудило монголов перед следующим походом на Волжскую Булгарию, который они предприняли только 12 лет спустя, приложить сначала дипломатические усилия к тому, чтобы отколоть башкир от Волжской Булгарии и переманить их на свою сторону, предложив им привилегии в Монгольской империи и войске.

Битва при Айн-Джалуте

В 1258-1260 гг. внук Чингисхана, Хулагу, обосновавшийся в Иране, предпринял поход на Ближний Восток. Овладев Ираком и Сирией, он оставил для покорения Палестины небольшое (20 тысяч) войско под начальством Китбуги, а сам отбыл в Монголию для выборов великого хана.

Между тем на помощь мамлюкскому султану Египта аз-Захиру Бейбарсу пришли крестоносцы Сидона. Они напали на тылы монгольского войска и предоставили Бейбарсу опорный пункт в Акре. Отдохнув там, арабы выступили на север и в Ездрелонской долине, у источника Голиафа (Айн-Джалут) столкнулись с корпусом Китбуги.

Битва состоялась 3 сентября 1260 года. Полуторное или двойное численное преимущество арабов решило дело. Тем не менее качество монгольских войск было выше, они атаковали, и арабы не раз были на грани поражения. Только твердое руководство Бейбарса позволило переломить ход сражения. Монголы были по большей части уничтожены. Война между мамлюкским Египтом и государством Хулагуидов продлилась еще несколько десятилетий, но закончилась в итоге победой арабов.

Победы вьетнамцев, "мины" и "реактивная артиллерия" на реке Бах Данг

Утвердившись в Китае, монголы принялись завоевывать соседние государства. Еще в 1258 году они попытались захватить Вьетнам. Но войска вьетнамского императора Трона разбили 28 июня 1258 года у Тханг Лонга монгольского полководца Урянхдая и отбили Ханой. На обратном пути монголы еще и попали попали в засаду, устроенную им военачальником Трона, Ха Бонгом.

В 1280-е годы монголо-китайская империя Юань предприняла две решительные попытки покорить Вьетнам. В 1285 году первый поход туда совершил один из сыновей хана Хубилая, Тогон. Монгольская армия страдала от удушливой жары, не могла достать продовольствия и в результате была разгромлена Куанг Кхоем. Погиб монгольский полководец Согету, силы армии были эвакуированы флотом во главе с половцем по имени Сидор.

В 1288 году Тогон повторил попытку, но его флот был уничтожен вьетнамским военачальником Троном Хонг До в битве на реке Бах Данг. Флот Юаней, как гласит историографическая традиция, был заблокирован вьетнамцами в устье реки с помощью вбитых в дно больших кольев и расстрелян пороховыми зажигательными ракетами. Монгольский флотоводец Юань Омар был схвачен победителями и казнен, а Тогон сумел бежать, но отец до того разгневался на него, что отправил последнего в пожизненную ссылку. Больше монголы не пытались завоевать Вьетнам.

Камикадзе это божественный ветер

Дважды монголы под руководством хана Хубилая предпринимали вторжения морем в Японию – в 1274 и 1281 годах. Примечательно, что в те времена Япония казалась легкой добычей: единой власти там не было, а японцы не имели опыта сражений со столь умелым противником. Техническая оснащенность, организация, тактическая выучка – все преимущества были на стороне монголов.

Монголо-китайско-корейский флот, отправившийся на захват Японии в 1274 году, нес 23 тысячи воинов. Но при подходе к берегу он подвергся страшному шторму, оставшемуся в исторической памяти Японии как камикадзе – божественный ветер. Только он спас тогда Японию от порабощения. Три четверти флота завоевателей с экипажами и армией погибло, остальные повернули назад.

Угроза вторжения заставила японцев на некоторое время ослабить взаимные распри. А Хубилай, разгневанный тем, что его послы, которых он отправлял в Японию с требованиями покорности, исчезали без вести, в 1281 году снова снарядил флот и армию вторжения. Как гласят источники, в двух эскадрах насчитывалось в общей сложности 140 тысяч десантников.

Японцы хорошо подготовили береговую оборону и воспрепятствовали одновременной высадке на берег крупных монгольских сил. А затем повторилась история с тайфуном-камикадзе, уничтожившим большую часть флота и армии завоевателей.

Источник - Кириллица
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587559200
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года №308
- В этом году реализуются масштабные проекты по модернизации транспортной инфраструктуры
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2020 года №207
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 апреля 2020 года №210
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года №219
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года №223
- Кадровые перестановки
- Вспышка коронавируса оказывает ограниченное влияние на рейтинги госкомпаний в Казахстане
- Об изменении условий по снятию наличных денег юридическими лицами
- Президенту Токаеву предстоит конфликт со старыми элитами
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  