Какие крупнейшие поражения монголы потерпели во время своих завоеваний

15:40 22.04.2020

Ярослав Бутаков



Ни одна война не состоит из побед одной и той же стороны. Завоевания монголов в 13 веке, приведшие к образованию крупнейшей на то время державы мира – не исключение.



Битва при Парване



В 1219 году полководцы Чингисхана приступили к покорению Хорезма – крупнейшей державы Средней Азии. За два года монголы захватили ряд важнейших провинций, взяли богатейшие города Ходжент, Самарканд, Ургенч, Мерв и другие. Хорезмшах Аладин Мухаммед II (из туркмен) бежал на берег Каспия, где скончался. Шахский престол занял его сын, Джелал-ад-Дин Менгуберди, который и сплотил остатки сил Хорезма.



В 1221 году Джелал-ад-Дину удалось нанести крупное поражение монголам. 30-тысячное войско темника Шиги-Хутуху отдалилось от других монгольских сил в долине Парван в центральном Афганистане. Пользуясь случаем, Джелаладин сосредоточил против него свое 60-тысячное войско. Битва продолжалась два дня. Упорно сражавшиеся монголы были в итоге уничтожены атакой хорезмийцев в конном строю, которую возглавил сам шах.



Весть о поражении монголов заставила Чингисхана лично выступить против Джелал-ад-Дина. Упорная борьба Хорезма против завоевателей продолжалась еще десять лет.



Победа Волжской Болгарии и башкир над монголами



После победы на Калке в 1223 году над объединенным русско-половецким войском монгольский полководец Субэдэй двинулся на Волжскую Булгарию. Битва монголов с булгарами произошла в конце 1223 или начале 1224 года. Ее точное место неизвестно.



По сообщению арабского историка Ибн аль-Асира, башкиры, составлявшие важную часть булгарского войска, умело применили тактику ложного отступления. Монголы попали в окружение и были почти полностью уничтожены. Спаслось лишь 4 000 во главе с самим Субэдэем. По-видимому, в этом сражении пал его давний боевой товарищ Джебе.



Поражение побудило монголов перед следующим походом на Волжскую Булгарию, который они предприняли только 12 лет спустя, приложить сначала дипломатические усилия к тому, чтобы отколоть башкир от Волжской Булгарии и переманить их на свою сторону, предложив им привилегии в Монгольской империи и войске.



Битва при Айн-Джалуте



В 1258-1260 гг. внук Чингисхана, Хулагу, обосновавшийся в Иране, предпринял поход на Ближний Восток. Овладев Ираком и Сирией, он оставил для покорения Палестины небольшое (20 тысяч) войско под начальством Китбуги, а сам отбыл в Монголию для выборов великого хана.



Между тем на помощь мамлюкскому султану Египта аз-Захиру Бейбарсу пришли крестоносцы Сидона. Они напали на тылы монгольского войска и предоставили Бейбарсу опорный пункт в Акре. Отдохнув там, арабы выступили на север и в Ездрелонской долине, у источника Голиафа (Айн-Джалут) столкнулись с корпусом Китбуги.



Битва состоялась 3 сентября 1260 года. Полуторное или двойное численное преимущество арабов решило дело. Тем не менее качество монгольских войск было выше, они атаковали, и арабы не раз были на грани поражения. Только твердое руководство Бейбарса позволило переломить ход сражения. Монголы были по большей части уничтожены. Война между мамлюкским Египтом и государством Хулагуидов продлилась еще несколько десятилетий, но закончилась в итоге победой арабов.



Победы вьетнамцев, "мины" и "реактивная артиллерия" на реке Бах Данг



Утвердившись в Китае, монголы принялись завоевывать соседние государства. Еще в 1258 году они попытались захватить Вьетнам. Но войска вьетнамского императора Трона разбили 28 июня 1258 года у Тханг Лонга монгольского полководца Урянхдая и отбили Ханой. На обратном пути монголы еще и попали попали в засаду, устроенную им военачальником Трона, Ха Бонгом.



В 1280-е годы монголо-китайская империя Юань предприняла две решительные попытки покорить Вьетнам. В 1285 году первый поход туда совершил один из сыновей хана Хубилая, Тогон. Монгольская армия страдала от удушливой жары, не могла достать продовольствия и в результате была разгромлена Куанг Кхоем. Погиб монгольский полководец Согету, силы армии были эвакуированы флотом во главе с половцем по имени Сидор.



В 1288 году Тогон повторил попытку, но его флот был уничтожен вьетнамским военачальником Троном Хонг До в битве на реке Бах Данг. Флот Юаней, как гласит историографическая традиция, был заблокирован вьетнамцами в устье реки с помощью вбитых в дно больших кольев и расстрелян пороховыми зажигательными ракетами. Монгольский флотоводец Юань Омар был схвачен победителями и казнен, а Тогон сумел бежать, но отец до того разгневался на него, что отправил последнего в пожизненную ссылку. Больше монголы не пытались завоевать Вьетнам.



Камикадзе это божественный ветер



Дважды монголы под руководством хана Хубилая предпринимали вторжения морем в Японию – в 1274 и 1281 годах. Примечательно, что в те времена Япония казалась легкой добычей: единой власти там не было, а японцы не имели опыта сражений со столь умелым противником. Техническая оснащенность, организация, тактическая выучка – все преимущества были на стороне монголов.



Монголо-китайско-корейский флот, отправившийся на захват Японии в 1274 году, нес 23 тысячи воинов. Но при подходе к берегу он подвергся страшному шторму, оставшемуся в исторической памяти Японии как камикадзе – божественный ветер. Только он спас тогда Японию от порабощения. Три четверти флота завоевателей с экипажами и армией погибло, остальные повернули назад.



Угроза вторжения заставила японцев на некоторое время ослабить взаимные распри. А Хубилай, разгневанный тем, что его послы, которых он отправлял в Японию с требованиями покорности, исчезали без вести, в 1281 году снова снарядил флот и армию вторжения. Как гласят источники, в двух эскадрах насчитывалось в общей сложности 140 тысяч десантников.



Японцы хорошо подготовили береговую оборону и воспрепятствовали одновременной высадке на берег крупных монгольских сил. А затем повторилась история с тайфуном-камикадзе, уничтожившим большую часть флота и армии завоевателей.