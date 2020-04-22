КазВирус - 2135. Новых больных + 65

20:24 22.04.2020

65 новых случаев COVID-19 выявили в Казахстане



По состоянию на 22:50 22 апреля в Казахстане зафиксировано еще 65 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб Госкомиссии.

Из них в Нур-Султане - 1, в Алматы - 18, в Шымкенте - 28, в Жамбылской области - 1, в Восточно-Казахстанской области - 1, в Туркестанской области - 2, в Мангистауской области - 2, в Западно-Казахстанской области - 4, в Костанайской области - 1, в Кызылординской области - 6, в Павлодарской области - 1.



Всего в республике подтверждено 2135 случаев. Из них:

в Алматы - 732,

в Нур-Султане - 404,

в Кызылординской области - 157,

в Шымкенте - 131,

в Карагандинской области - 102,

в Акмолинской области - 83,

в Атырауской области - 82,

в Жамбылской области - 77,

в ЗКО - 76,

в Туркестанской области - 69,

в Алматинской области - 62,

в Павлодарской области - 38,

в Костанайской области - 35,

в СКО - 30,

в Актюбинской области - 27,

в Мангистауской области - 18,

в ВКО - 12.

Количество излечившихся в общей сложности составило 515 человек, летальных исходов - 19.