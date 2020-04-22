|КазВирус - 2135. Новых больных + 65
20:24 22.04.2020
65 новых случаев COVID-19 выявили в Казахстане
По состоянию на 22:50 22 апреля в Казахстане зафиксировано еще 65 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб Госкомиссии.
Из них в Нур-Султане - 1, в Алматы - 18, в Шымкенте - 28, в Жамбылской области - 1, в Восточно-Казахстанской области - 1, в Туркестанской области - 2, в Мангистауской области - 2, в Западно-Казахстанской области - 4, в Костанайской области - 1, в Кызылординской области - 6, в Павлодарской области - 1.
Всего в республике подтверждено 2135 случаев. Из них:
в Алматы - 732,
в Нур-Султане - 404,
в Кызылординской области - 157,
в Шымкенте - 131,
в Карагандинской области - 102,
в Акмолинской области - 83,
в Атырауской области - 82,
в Жамбылской области - 77,
в ЗКО - 76,
в Туркестанской области - 69,
в Алматинской области - 62,
в Павлодарской области - 38,
в Костанайской области - 35,
в СКО - 30,
в Актюбинской области - 27,
в Мангистауской области - 18,
в ВКО - 12.
Количество излечившихся в общей сложности составило 515 человек, летальных исходов - 19.