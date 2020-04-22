Турция готовится атаковать Ливию с воздуха. Маршалу Хафтару обещают нанести поражение в Рамадан

21:04 22.04.2020

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Турцию обвинили в подготовке воздушной операции в Ливии. Это заявил представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари, добавив, что Анкара, поддерживающая противоположную сторону конфликта – Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, пользуется перемирием от 12 января.

Аль-Мисмари указывает на возросшую активность Турции в Ливии. По его словам, Анкара в последнее время наращивала военное присутствие для подготовки нападения на прибрежный город Тархуна, подконтрольный ЛНА. "Турки и Эрдоган извлекли из перемирия от 12 января выгоду, получив возможность транспортировать оружие, – приводит слова аль-Мисмари саудовская газета "Аш-Шарк Аль-Аусат". – В связи с этим они перешли ко второму этапу своего плана – атаке на Тархуну".



В ЛНА не признают за собой военных неудач, а говорят о безуспешности турецких планов. Правда, аль-Мисмари заметил, что в скором времени Турция может решиться на авиаоперацию в ливийском небе.

Турецкое информационное агентство "Анадолу" накануне констатировало, что лояльные ПНС силы вплотную подошли к Тархуне. Официальный представитель ставки сил ПНС подполковник Мухаммед Кунуну призвал бойцов ЛНА сдаться. Для командующего ЛНА маршала Халифы Хафтара Тархуна представляет стратегическое значение: она используется как перевалочный пункт и логистический центра для организации нападений на ливийскую столицу. В связи с этим в ПНС ожидают, что освобождение прибрежного города позволит ослабить военное давление на Триполи и, как следствие, подорвать наступательную операцию сил Хафтара на западе страны.



Еще в середине апреля сторонникам Сараджа удалось вытеснить противников из Эль-Аджайлата, который находится в 80 км к западу от Триполи. Фактически он стал третьим после Сурмана и Сабраты стратегически значимым городом на подступах к Триполи, занятым формированиями ПНС. Эти военные успехи дали возможность международно признанному правительству взять под контроль территорию вдоль побережья Средиземного моря – от Триполи до граничащих с Тунисом районов. После этого, как заявил глава базирующегося в Триполи Высшего госсовета Ливии Халед Мишри, "первоочередной военной целью" становится овладение Тархуной.



Рамадан, по всей видимости, не станет препятствием для ПНС. В ходе встречи с журналистами 21 апреля Мишри заявил, что в течение месяца лояльные Сараджу силы рассчитывают нанести поражение сторонникам Хафтара. "После взятия Тархуны в течение недели силы ПНС намерены установить контроль над границами с Чадом и Нигером на юге страны, – сообщил глава Высшего военного совета. – Реальной силы противостоять нам там нет. Население юга страны на связи с ПНС и ждет исхода боев за Тархуну". Мишри добавил: "После освобождения центральных районов и "нефтяного полумесяца" последние бои развернутся за Раджму (где находится ставка Хафтара. – "НГ"). Мы рассчитываем, что хунта падет в месяц Рамадан".



Другой вопрос, что в таких условиях возврат к дипломатии вряд ли возможен, особенно с учетом того, что место спецпредставителя ООН по Ливии пустует. Выступая 21 апреля на круглом столе с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, который проходил в удаленном формате, глава МИД РФ Сергей Лавров заметил, что выполнение решений Берлинской конференции по Ливии буксует. "Мы выступаем с одной простой инициативой: давайте опять продолжать политический процесс, – сказал он. – Необходимо как можно скорее назначить постоянно действующего спецпредставителя, который, по нашему убеждению, должен быть из африканской страны – из страны, которая находится в общем регионе с Ливией".



"ЛНА сделала заявление (об авиаоперации Турции. – "НГ") после своих попыток на протяжении пары месяцев организовать морскую блокаду Триполи и не допустить продолжения поставок военных материалов, советников и иностранных наемников из Турции для нужд операции "Вулкан гнева", то есть для сил, обороняющих Триполи, – заметил в разговоре с "НГ" старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики Григорий Лукьянов. – ЛНА действительно плотно контролировала подходы к столице, и ей удавалось блокировать город, нарушать работу аэродромов. В ответ Турция усилила поставки морским путем". Но корабли стали мишенью для сил Хафтара.



В этих условиях временное правительство в Тобруке, на которое опирается ЛНА, оказало большую поддержку превращению операции "София" сил стран НАТО в Средиземноморье в операцию "Ирини", основной задачей которой стало не блокировать движение мигрантов, а предотвратить движение военных грузов в Ливию с целью реализации принципов, заложенных в берлинском коммюнике, отмечает эксперт. "В этих условиях ЛНА ничего не теряет: основная часть поставок силам Хафтара более полутора месяцев идет по воздуху через территорию Египта. Таким образом, "Ирини" не угрожает ЛНА, но способна перерезать основной транспортный канал, предназначенный для сил ПНС", – заметил Лукьянов.

В связи с этим ЛНА ожидает ответных действий ПНС. "Однако не все эти действия армия Хафтара может предотвратить, – говорит аналитик. – Наступление сил операции "Вулкан гнева" на Сабрату увенчалось успехом: был взят контроль над дорогами, ведущими к тунисской границе. Но тунисский транзит не способен заменить для ПНС морской канал поставок оружия и наемников из Турции. Многие из тех, кого Анкара готова перенаправить с сирийского фронта в Ливию, то есть боевики так называемой Сирийской национальной армии, в Тунисе персоны нон-грата. Их воспринимают как угрозу безопасности, поэтому транспортировку этих сил нужно осуществлять напрямую".

По оценкам Лукьянова, ЛНА своим заявлением указывает на то, что в период Рамадана Анкара способна усилить активность и побороться за установление надежного воздушного канала между Турцией и Ливией в обход кордона операции "Ирини", чтобы наладить снабжение сил ПНС. "Для этого нужно завоевать воздушное превосходство, – замечает эксперт. – С декабря ЛНА с переменным успехом имеет превосходство в воздухе. Для Триполи его важно нивелировать. Сделать это нынешними силами операции "Вулкан гнева" не удается. По мнению сил Хафтара, возможно вмешательство турок: это единственная сила, способная подорвать положение ЛНА в воздухе".

Лукьянов обращает внимание на то, что реалистичность воздушной кампании Турции можно поставить под сомнение. "Осуществление операции такого рода требует либо создания военной базы на земле в Ливии, либо наличия авиабазы в непосредственной близости от ливийской территории", – полагает аналитик. Речь, например, могла бы идти об использовании территории Алжира или Туниса, однако в нынешних реалиях они не готовы дать Турции эту возможность. "Это связано с высоким градусом антитурецкой риторики в арабском мире", – заключает эксперт.