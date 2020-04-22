В Туркменистане Национальный праздник скакуна отметят массовыми спортивными состязаниями

21:12 22.04.2020

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 21 апреля поручил подготовиться ко Дню скакуна в ходе совещания, прошедшего в формате видеосвязи с участием глав города Ашхабада и велаятов.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, на совещании было доложено о ходе строительства объектов различного назначения, ввод которых запланирован к 25-летию постоянного нейтралитета, мероприятиях, приуроченных к Национальному празднику туркменского скакуна, а также о подготовке к летнему сезону.



Хяким доложил главе государства, что в канун Национального праздника туркменского скакуна планируется организовать массовые спортивные состязания по велокроссу и бегу под девизом "2020 год – Туркменистан – родина Нейтралитета: с "райскими" скакунами следуя принципам здорового образа жизни".

Затронув тему подготовки к Национальному празднику туркменского скакуна, Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил организовать все намеченные мероприятия на высоком уровне, а также распорядился активизировать работу по подготовке к приближающемуся летнему сезону.

Как сообщили в ходе заседания главы областей, в день всенародного праздника во всех регионах предусматривается проведение массовых спортивных мероприятий.



Бердымухамедов дал распоряжения по подготовке к культурно-массовым мероприятиям, приуроченным к предстоящему празднику.

"Как в велаяте, как во всех регионах страны, он должен быть отмечен на высоком уровне", - подчеркнул глава государства.