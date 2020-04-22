В Китае новый очаг коронавируса: Харбин закрыли на карантин

21:57 22.04.2020

Жители Китая вновь столкнулись с ограничительными мерами в связи с коронавирусом. На этот раз они введены в Харбине, передает агентство China News.

Так, власти города запретили въезд для всех транспортных средств без местных номеров. А еще в город нельзя въезжать тем, кто не проживает в нем.

Что касается местных жителей, то для того, чтобы перемещаться из района в район, им требуется QR-код на телефоне. Также им нельзя выходить на улицу без медицинских масок.



Ранее сообщалось, что заражение коронавирусом в китайской провинции Хэйлунцзян, за прошедшие сутки выявили еще у 13 граждан Китая. Всего в провинции зарегистрировано уже 377 ввозных случаев заражения.