Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин тайно пробрался в Крым и... покончил с собой?!

22:53 22.04.2020

Стали известны подробности гибели замглавы департамента культуры Москвы

Вероятно, московский чиновник покончил с собой



Предварительной причиной смерти замглавы департамента культуры Москвы Ошарина является самоубийство. Ранее стало известно, что тело чиновника было обнаружено в Крыму.



Как пишет telegram-канал Baza, вероятно, Ошарин покончил с собой. Его обнаружили мертвым сегодня в центре Ялты в арендуемой квартире - тело мужчины лежало в ванной. Входная дверь в квартиру была закрыта ключом изнутри.

Ранее отмечалось, что на теле чиновника не было обнаружено следов насильственной смерти.

Заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин пропал 26 марта при странных обстоятельствах. До 25 марта чиновник в подмосковном коттеджном поселке, где соблюдал режим самоизоляции. Однако 26 марта он внезапно улетел на юг, там на такси отправился в Ялту, после чего перестал выходить на связь.



Артем Кожедубов



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Полицейские отследили маршрут пропавшего замминистра культуры Москвы: Сочи-Краснодар-Ялта

Много лет назад он уже исчезал, но быстро нашелся



Пропавшего заместителя руководителя Департамента культуры правительства Москвы Леонида Ошарина, которого разыскивают в Крыму, исчез из Москвы при загадочных обстоятельствах. Вплоть до 25 марта 47-летний чиновник соблюдал режим изоляции в подмосковном коттеджном поселке, а 26 марта внезапно улетел на юг.



Как стало известно "МК", супруга пропавшего на днях написала заявление в московскую полицию. Она пояснила, что до 25 марта Ошарин жил на даче в Истринском районе. Там плохо ловил интернет, поэтому жена с двумя детьми школьного возраста предпочла изолироваться в московской квартире.

По видеокамерам стражи порядка установили, что 26 марта чиновник перекрыл воду в доме, запер двери и поехал в аэропорт. Супругу о своих планах в известность он не поставил, более того, отключил телефон. Конфликта в семье не было. Он уехал, даже не собрав чемодан, забыв таблетки от гипертонии.



Искать Ошарина семья сразу не стала - выжидала неделю. Для чиновника характерны исчезновения - он и ранее мог пропасть на два-три. 12 лет назад он исчез на неделю. Но тогда семья примерно знала его местонахождение.

В начале апреля, когда беглец так и не дал знать о себе, семья начала бить тревогу.

Полицейские просмотрели видеокамеры в аэропорту. Удалось выяснить, что 26 марта Ошарин снял деньги в банкомате, купил билет до Сочи. Затем он потом переехал в Краснодар, а 30 марта отправился на такси в Ялту. Банковской картой он пользовался как в Сочи, так и в Краснодаре. В том что это он - сомнений нет, так как супруга, подавшая заявление о пропаже человека в полицию Краснодара, опознала чиновника по видео. Краснодарские сыщики установили отели, где жил Ошарин, а также такси, в которых он передвигался. Побеседовали с таксистом, отвезшим 30 марта Ошарина в Ялту. Разыскивать чиновника теперь будут крымские правоохранители. По данным видеокамер Ошарин в гостинице жил один, ходил по улицам один и в такси сел без сопровождения.

Не знаем, что он делает 3 недели в Ялте, может, его заперли на карантин? - недоумевают родственники. - Лишь бы вернулся живым. Несомненно, затем мы покажем его врачам.



Сергей Борисов