Шапито-шоу. Зеленский возвращает в укр-правительство Саакашвили

00:00 23.04.2020

"Будет очень много шума": Джаралла о предстоящей работе Саакашвили в правительстве Украины



Прошлая политическая деятельность Михаила Саакашвили послужит показателем в прогнозах о его работе в должности вице-премьера по реформам на Украине, рассказал ФБА "Экономика сегодня" крымский политолог Владимир Джаралла.



Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал положительный ответ на предложение партии "Слуга народа" и согласился войти в правительство Украины. Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Согласно публикации, приглашение занять пост вице-премьера по реформам поступило Саакашвили лично от президента Украины Владимира Зеленского. Бывший политический деятель также выразил надежду на то, что сможет "использовать свой международный опыт, для того чтобы быть полезным членам правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами, чтобы отстоять в первую очередь интересы украинского народы и способствовать прогрессу в стране".



Саакашвили поблагодарил Владимира Зеленского за предложение занять пост вице-премьера по реформам



"Слово "клоун" слишком сильно прикрепилось к Владимиру Зеленскому, а слово "цирк" давно характеризует всю украинскую политику. После прихода в правительство Украины Михаила Саакашвили скажут, что в цирке появился новый клоун.



Михаил Саакашвили, как известно, человек, который сидит на крыше и жует галстук. Иными словами, этот персонаж можно назвать комичным и в то же время жестоким, развязавшим конфликт. Будучи президентом Грузии и губернатором Одесской области, Саакашвили показал себя очень плохим управленцем, так как он является болтуном, сумасшедшим пиарщиком, постоянно отдающим предпочтение рекламе", - комментирует политолог.

Политическая деятельность экс-президента Грузии

Владимир Джаралла напомнил о том, что в экспертном сообществе стало популярным понятие популизма.

"О торжестве популизма в политике сегодня говорят все чаще и чаще. Так вот Михаил Саакашвили был одной из первых ласточек такого явления в политической сфере. Его можно назвать человеком, который полностью сделан из рекламы и который является бывшей куклой американских кураторов.



Именно при этом политике в лице президента Грузия создала себе особенную репутацию страны, в которой сотрудники ГИБДД не берут взятки. Но на тот момент это государство страдало от масштабной безработицы, а зарплаты представителей правоохранительных органов были очень высокие, поэтому они так дорожили своим доходом и работой, что не позволяли себе брать взятки", - рассказывает эксперт.



Однако спустя определенный период времени, добавляет Владимир Джаралла, ситуация в Грузии изменилась и все стабилизировалось. Но после несостоявшейся войны и геноцида в отношении южных осетин, Михаил Саакашвили начал реализовывать другие проекты.

"На европейские и западный гранты зарубежные архитекторы и фирмы получили заказы на строительство известных в Грузии прозрачных полицейских участков - интересных сложных архитектурных объектов, которые стали символом новой власти в этой стране.

На подобных вещах Михаил Саакашвили создавал себе некую рекламу. Если посмотреть на объективные показатели, то можно заметить серию непрерывных провалов и экономической деградации Грузии прежде всего из-за разрыва связи с Российской Федерацией и авантюрной политики, которую он проводил. К слову, в последние годы о его правлении говорили о том, что с демократизмом у Саакашвили очень большие проблемы. Даже на Западе обратили внимание на то, что в своих политических оппонентов он прижимает как диктатор", - объясняет собеседник агентства.



Примечательно то, что Михаил Саакашвили утратил доверие западных кураторов и потерял пост президента вместе с властью.

"Однако американцы сумели его пристроить на Украине после государственного переворота в должности губернатора. Народом это было воспринято неоднозначно - слишком очевидным стало то, что на Украину сливали тех, кто являлся неудачником в грузинском проекте.

На этот раз экс-политик разыграл грандиозный спектакль и показывал противостояние Петру Порошенко. Эти действия могли бы уничтожить любого другого человека, но Саакашвили выстоял и пробыл в тени, показавшись снова на фоне сообщения о приглашении от Владимира Зеленского", - добавил эксперт.

Судьба Украины после прихода Саакашвили

Политика президента Украины отличается фантастическими пиар-акциями и популизмом, но его решение пригласить Саакашвили, считает Владимир Джаралла, воспринимается с удивлением и неоднозначностью.



Украинский народ боится признать политическую несостоятельность Владимира Зеленского

ФБА "Экономика сегодня"

"Такое решение украинского лидера выглядит крайне неожиданном, однако предсказать, что будет потом, вполне возможно. Стоит ожидать большой шумихи, после которой выяснится, что реальных дел нет. После этого начнутся внутриполитические конфликты, с последующим разрывом связей. Далее можно будет увидеть, с каким скандалом и громкой хлопая дверью уходит Михаил Саакашвили.

Также стоит не забывать о прошлом конфликте экс-губернатора Одесской области и министра внутренних дел Украины, которые в ходе заседания еще при Петре Порошенко схватились в словесной перепалке и начали бросаться стаканами.

Я полагаю, что теперь ситуация на Украине ухудшится. Сегодня психологическое состояние граждан этой страны находится на пределе - люди бояться признаться в том, что политика Владимира Зеленского практически провальная", - констатировал эксперт.

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Автор: Александра Мельник