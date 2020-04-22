КырКарантин. Толпа чиновников хоронит акына

00:04 23.04.2020

Кто был на прощаниях с Элмирбеком Иманалиевым



Ряд чиновников присутствовали сегодня, 22 апреля, в мкр Тунгуч во время прощаний с Народным артистом Кыргызской Республики Элмирбеком Иманалиевым. Об этом сообщает очевидец.



На снимках запечатлены министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, бывший министр культуры Султан Раев, депутат Жогорку Кенеша Садык Шер-Нияз, акын-импровизатор Азамат Болгонбаев и другие люди.



На 42 году своей жизни 20 апреля скончался поэт-импровизатор, композитор, певец Элмирбек Иманалиев. Его похоронили сегодня на Ала-Арчинском кладбище.





