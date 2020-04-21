Пандемия обнажила линии разлома в регионе БлВостока, - Бассем Авадалла и Адиль Малик

00:38 23.04.2020

Когда кризис, спровоцированный Covid-19, останется далеко позади, остальной мир будут волновать другие проблемы. Арабы смогут помочь себе, лишь помогая друг другу. Их лидеры должны начать это делать немедленно.

Project Syndicate (США): убежище Ближнего Востока от идеального шторма



21.04.2020



Бассем Авадалла (Bassem Awadallah, Адиль Малик (Adeel Malik)

Оксфорд - Пандемия Covid-19 привела к возникновению чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и к резкому снижению цен на нефть. Это идеальный шторм для стран Ближнего Востока, где все - от зарплат до субсидий - зависит от нефтяных доходов. Как и в прошлом, шок нефтяных цен неизбежно скажется на странах, которые не добывают нефть, потому сократятся межгосударственные трансферты финансовой помощи и снизятся объемы денежных переводов от работников-мигрантов, что еще сильнее сожмет бюджетную "подушку", необходимую для борьбы с Covid-19.



Хуже того, пандемия ударила по региону в тот момент, когда его уже качает от множества различных кризисов. Продолжается сирийская трагедия, в Ливии и Йемене бушуют гражданские войны, а "арабская улица" вновь мобилизовалась: от Алжира и Судана до Ирака и Ливана протестующие в унисон выступают против нынешней модели развития, которая создает лишь коррупцию и социальную нестабильность.



Сложившиеся в обществе представления не являются безосновательными. Ближний Восток до сих пор относят к категории регионов со средним уровнем доходов, но здесь наблюдается вызывающий тревогу резкий рост уровня бедности и неравенства доходов. Как показано в недавнем докладе Всемирного банка, доля населения региона, живущего в непосредственной близости от вооруженных конфликтов, увеличилась с 6% в 2007 году до 20% в 2017 году, а это намного выше среднего общемирового уровня - 3%. На долю региона приходится также 40% всех вынужденных переселенцев в мире. В условиях самого высокого в мире уровня безработицы среди молодежи становится все труднее поддерживать раздутый госсектор стран региона. Еще предстоит увидеть, сможет ли Ирак выплатить зарплаты госслужащим в мае. И не только Ирак.



А теперь, когда на нас обрушился Covid-19, Ближний Восток столкнулся с экстраординарной проблемой, требующей экстраординарных действий. Хотя сегодня ширится хор голосов, призывающих к глобальным усилиям для борьбы с пандемией, самое первое, в чем нуждается Ближний Восток, это целевая региональная стратегия. Следует осознать, что этот кризис открывает шанс создать новый политический порядок в регионе. Для арабского мира настало время начать работать над общими решениями, выбрать общую судьбу и дать старт новой модели развития для решения его социально-экономических проблем, которые становятся все более взаимосвязанными.



Региональный порядок, возникший после Второй мировой войны, к концу 2019 году достиг точки распада. США перестали быть единственным арбитром в ближневосточных делах, что объясняется снижением их зависимости от импорта нефти и накопившейся усталостью от военного вмешательства во внешние дела. Россия, Евросоюз и региональные державы демонстрируют растущую готовность вмешиваться в дела региона, но ни у кого из них нет ни желания, ни ресурсов, чтобы занять оставленное Америкой место.



В результате арабские страны больше не могут в полной мере рассчитывать на помощь мировых держав в своей борьбе с экзистенциальными угрозами, с которыми они сталкиваются. Некоторые страны Ближнего Востока ведут сейчас переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении чрезвычайной финансовой помощи, однако в большинстве стран у правительств нет необходимого политического простора, чтобы выполнить кредитные условия МВФ. И даже если Фонд смягчит свои обычные требования жесткой бюджетной консолидации, его помощь позволит профинансировать лишь краткосрочные меры социальной защиты. После нынешнего кризиса задачей властей региона станет выработка более устойчивой модели развития.



Эта задача не может быть выполнена каким-либо одним правительством, причем даже таким, у которого есть поддержка международных финансовых доноров. Экономические проблемы региона настолько взаимосвязаны, что решить их позволит лишь интегрированный подход.



Среди самых насущных вопросов одним из важнейших остается и будет оставаться здоровье населения. Но Ближнему Востоку нужно также повышать доступность воды, газа, нефти и транспортных услуг, а также усиливать меры защиты окружающей среды. Все эти проблемы связаны с международной динамикой и поэтому требуют региональной координации. Аналогичным образом для восстановления роста экономики ближневосточным странам надо будет усиливать региональную интеграцию в крупнейших отраслях экономики, в частности в сфере туризма, торговли и услуг.

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Подобную всестороннюю стратегию роста невозможно разработать в уже имеющихся рамках сотрудничества. Традиционная модель арабского регионализма больше не работает. Регулярные саммиты Арабской лиги все чаще воспринимаются как бесполезные собрания - одни разговоры и никаких действий. Субрегиональные структуры, например, Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, стали столь же бесполезны, что объясняется внутренними разногласиями между их членами. Эти разногласия, несомненно, затруднят создание новой многосторонней системы сотрудничества, но все мы должны задаться вопросом: а есть ли у Ближнего Востока хоть какие-нибудь надежды без такого сотрудничества?

Сегодня конфликтующие арабские страны ведут войну на истощение, которая никому не приносит индивидуальных побед, зато всем приносит коллективные убытки. Никогда еще мы так не нуждались в коллективных усилиях.



Пандемия обнажила линии разлома в регионе, и теперь арабским лидерам следует осознать, что стратегический вакуум никогда не остается незаполненным. Если не будет скоординированных действий, тогда те, кто в одностороннем порядке преследует собственные интересы, перехватят инициативу, гарантируя новые конфликты и дальнейший рост нестабильности. Пока мир с трудом пытается сгладить кривую эпидемии, перед арабскими странами стоит дополнительная задача - сгладить кривую конфликтов. Если они этого не сделают, тогда в будущем этого региона не будет ни здоровья, ни процветания.



Для прекращения конфликтов и выработки нового, единого подхода к региону арабские лидеры обязаны отказаться от своих старых представлений и осознать новые реалии. Глобальная пандемия открывает шанс представить себе иное будущее, а партнерства проще формировать в пучине кризиса. Сегодня настало время объединиться и начать работать над минимально приемлемой для всех повесткой, фокусируясь на главных гуманитарных проблемах: прекращение боевых действий, поддержка беженцев, постконфликтное восстановление, доступ к рынку для компаний, пострадавших от новой волны экономического кризиса.



Когда кризис, спровоцированный Covid-19, останется далеко позади, остальной мир будут волновать другие проблемы. Арабы смогут помочь себе, лишь помогая друг другу. Их лидеры должны начать это делать немедленно.

Бассем Авадалла - генеральный директор Tomoh Advisory и бывший министр планирования и финансов Иорданского Хашимитского Королевства.

Адиль Малик - доцент кафедры экономики развития Оксфордского университета.