Корпус спутников исламской революции. Иран рвется к звездам, - "Къ"

00:41 23.04.2020 США пригрозили уничтожать иранские катера, а Тегеран объявил о первом военном запуске в космос



Президент США Дональд Трамп отдал приказ уничтожать иранские катера, если они будут создавать угрозу для американских военных кораблей. Распоряжение последовало за серией инцидентов в районе Персидского залива. Очередной виток напряженности в американо-иранских отношениях совпал с заявлениями иранцев о новых достижениях в сфере обороны - первом запуске военного спутника в космос и увеличении дальности действия ракет морского базирования. Развитие ракетной программы Ирана остается одной из главных претензий США к Тегерану.



Иран вооружается, США готовятся



"Я дал указание военно-морским силам США открывать огонь по любым иранским военным катерам и уничтожать их, если они будут преследовать в море наши корабли",- сообщил в среду президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.



Его слова последовали за серией инцидентов в Персидском заливе. 15 апреля пресс-служба 5-го флота ВМС США сообщила, что военные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) совершали опасные маневры рядом с американскими кораблями, подрезая их на высокой скорости и подходя на близкое расстояние. К одному из кораблей они приблизились на 45 м, к другому - на 10 м.



Со своей стороны, иранцы утверждают, что именно США подрывают безопасность в регионе. По версии военно-морских сил (ВМС) КСИР, вина за инциденты лежит на американцах, которые в начале апреля перехватили иранский корабль, после чего в Тегеране приняли решение усилить патрулирование. "Мы советуем американцам соблюдать международные правила и морские протоколы в Персидском и Оманском заливах и воздерживаться от любых авантюр и ложных сообщений",- говорилось в заявлении ВМС КСИР. Также подчеркивалось, что вооруженные силы Ирана "дадут решительный ответ" на любую провокацию.



В связи с последними инцидентами эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Илья Крамник в беседе с "Ъ" обратил внимание на проведенные в конце марта американцами испытания по морской цели самолета огневой поддержки AC-130W Stinger II. В учениях в Персидском заливе были задействованы также морской патрульный самолет P-8A Poseidon и

патрульный корабль класса Cyclone ВМС США.

В Пентагоне предполагают, что использование AC-130W для борьбы с морскими целями повысит эффективность контроля акватории Персидского залива.

В демонстрации силы не отстает и Тегеран. В конце прошлой - начале этой недели иранцы отчитались сразу о нескольких достижениях в оборонной сфере. Так, в понедельник командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири сообщил, что Иран увеличил дальность действия ракет морского базирования. "Было время, когда радиус действий ракет наших ВМС был 45 км. Но сегодня мы обладаем различными ракетами класса "поверхность-поверхность", дальность действия которых составляет до 700 км",- заявил он. Несколько днями ранее министр обороны страны Амир Хатами объявил о принятии на вооружение трех ударных беспилотных летательных аппаратов, которые способны подниматься на высоту до 12–13,5 тыс. м и обладают радиусом действия до 1,5 тыс. км. А командующий ВМС Хосейн Ханзади рассказал о возможностях Ирана по созданию атомного подводного флота.



США разместили в Ираке новые зенитные ракетные комплексы, цель которых - защита от Ирана

Такая активность не осталась незамеченной американцами. "Оружейное эмбарго против Ирана, ведущего в мире государства-спонсора терроризма, истекает через шесть месяцев. Совбез ООН должен продлить эмбарго, до того как насилие со стороны иранцев усилится и они начнут новую гонку вооружений на Ближнем Востоке. Время идет",- написал госсекретарь США Майк Помпео в своем аккаунте в Twitter в конце прошлой недели. Он напомнил, что за прошедший год Иран "запускал баллистические ракеты по соседним странам, минировал и захватывал нефтяные танкеры, ввозил контрабандой оружие в зоны конфликтов, а также сбил гражданский самолет". "Мы не должны допустить того, чтобы Иран обзаводился передовыми вооружениями и передавал эти арсеналы безответственным действующим субъектам",- подчеркнул госсекретарь.



КСИР выходит в космос



На момент написания твитов Майк Помпео еще не знал о главном сюрпризе Тегерана. В среду Иран объявил об успешном выходе на орбиту высотой 425 км первого военного спутника "Нур" ("Свет"). Запуск был произведен при помощи ракеты-носителя "Касед" ("Гонец"). "Успешный запуск спутника повышает различные измерения обороноспособности Исламской Республики Иран. С божьей милостью КСИР сегодня стал космическим",- заявил командующий КСИР Хосейн Салами.

По словам генерала Салами, наличие военного спутника на орбите позволит Ирану получать стратегически важную информацию. Он подчеркнул, что все технические детали, в том числе сам спутник и средства доставки, были произведены без опоры на иностранную помощь и вопреки санкциям США против Ирана. Со своей стороны, командующий аэрокосмическими силами (АКС) КСИР Амир Али Хаджизаде добавил, что у ракеты-носителя были ступени с двигателями двух типов: одна на жидком топливе, другая - на твердом, что существенно отличает ее от предшествующих образцов. Он подчеркнул, что только крупные державы обладают таким потенциалом, в то время как остальные используют эту технологию.



АКС КСИР были созданы в 2009 году на базе военно-воздушных сил. Их основу составляют авиация и ракетные войска. Как отметил в беседе с "Ъ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин, численность личного состав АКС около 20 тыс. человек. В их задачу входит нанесение ракетных ударов по сухопутным, авиационным и морским группировкам войск противника, его военным и экономическим объектам, а также оказание непосредственной поддержки сухопутным войскам и ВМС. Однако, как подчеркнул эксперт, "Иран впервые заявил об использовании космоса в военных целях".

Одним из первых запуск иранского военного спутника осудил Израиль, назвав это "фасадом для продолжающегося развития Ираном передовых ракетных технологий".

Ранее в Вашингтоне также отмечали, что технология, используемая для вывода спутников на орбиту, может применяться и для запуска ядерных боеголовок.

Буквально накануне первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер заявил в ходе видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Хадсона, что Иран "не имеет сейчас технических возможностей по межконтинентальным баллистическим ракетам, но обладает возможностями космических ракет-носителей".



Иран способен при усовершенствовании превратить такую ракету-носитель в межконтинентальную баллистическую ракету",- подчеркнул господин Суфер.

"Интересен не запуск спутника сам по себе, а факт использования нового двигателя, который работает не только на жидком топливе, как раньше, но и на твердом. Мы видим, что Иран начал отработку технологий для новых ракет, которые смогут использоваться как с мирными целями в космосе, так и с военными",- сказал "Ъ" военный эксперт Юрий Лямин. "Говорить, что запуск спутника - это принципиально новая угроза со стороны Ирана, вряд ли возможно. Хотя, конечно, это признак освоения более мощных ракетных систем, что может в конечном итоге привести к созданию рабочей межконтинентальной ракеты",- пояснил "Ъ" эксперт РСМД Илья Крамник.

Что касается назначения военного спутника Ирана, то, по мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, речь идет, скорее всего, об оптической разведке. При этом, по его словам, не было замечено, чтобы Ирану кто-то помогал в этом запуске.

Первый успешный запуск спутника с помощью ракеты "Сафир-2" Иран выполнил в 2009 году, став девятой космической державой со своим носителем. С тех пор запуски спутников стали практически регулярными с разной степенью успешности. Последние признанные Ираном неудачи были зафиксированы в феврале этого года и январе прошлого. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключал, что к иранским неудачам приложили руку США. Основанием для этого послужила опубликованная в прошлом году статья в американской газете The New York Times, где со ссылкой на представителей администрации президента Дональда Трампа утверждалось, что Белый дом ускорил секретную программу, цель которой - диверсии против иранского ракетостроения.



Официально эту информацию Вашингтон не подтверждал, однако практически каждый иранский запуск спутника сопровождался критикой Тегерана со стороны американцев и их союзников по НАТО. США, Великобритания, Франция и Германия считают иранскую ракетную программу нарушением резолюции Совбеза ООН 2231, принятой в 2015 году касательно ядерной программы Ирана и утвердившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В частности, об этом в среду напомнил в очередной раз МИД ФРГ.

Резолюция 2231 предусматривает пятилетнее сохранение оружейного эмбарго и запрет на поставку в Иран технологий производства баллистических ракет в течение восьми лет. Также в ней содержится призыв к Тегерану не осуществлять любую деятельность, связанную с разработкой и созданием баллистических ракет до даты, наступающей через восемь лет после принятия СВПД, то есть до 2023 года. Выйдя из СВПД в 2018 году, США подчеркнули, что хотели бы заменить этот договор на другой, в котором бы шла речь об ограничении не только ядерной, но и ракетной программы Ирана. Со своей стороны, в Москве придерживаются позиции, что запуск спутников не нарушает международное право, так как в резолюции Совбеза ООН 2231 содержится только призыв к Ирану воздерживаться от испытательных пусков, но нет запрета на проведение работ с техникой, использующей баллистические технологии.

Марианна Беленькая

"Коммерсантъ" от 22.04.2020, 21:15 Источник - коммерсант

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