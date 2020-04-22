Ленин как основатель Казахского государства

01:44 23.04.2020 Ленин, казахи и Казахстан: мысли накануне юбилея



22 апреля исполнится 150 лет со дня рождения Владимира Ленина (Ульянова) – человека, оказавшего наибольшее влияние на ход всей мировой истории в 20-м веке. Не будь его – жизнь казахского народа, скорее всего, сложилась бы совершенно иначе. И именно о роли Ленина в судьбе Казахстана мы беседуем с известным историком Болатом Асановым.



- Наше с вами поколение выросло в атмосфере культа почитания Ильича, которого нам рисовали в образе чуть ли не святого. Но после обретения Казахстаном независимости памятники ему в нашей республике снесли, все, что было названо в его честь, переименовали, в учебниках он предстает почти как злодей. А как бы вы, будучи историком, в общих чертах охарактеризовали роль Ленина в судьбе казахского народа?



- Говоря о нем, нужно, прежде всего, помнить о всемирно-историческом значении его личности, о масштабах тех перемен в жизни всего человечества, которые связаны с идеями и деятельностью Ленина. Что касается его роли в судьбе конкретно казахского народа… В интервью одному из отечественных изданий я уже приводил ряд цифр и фактов, которыми хотел бы поделиться и сегодня.



Например, до революции 1917 года в Сырдарьинской области Туркестанского края за одну и ту же работу на производстве русскому пролетарию платили в день 90, узбеку – 86, а казаху и киргизу – 69 копеек. То есть, при царизме казахи считались людьми даже не второго, а третьего сорта. А благодаря тем изменениям, начало которым положил Ленин, они получили реальное равноправие с другими народами бывшей Российской империи, трансформировавшейся в СССР.



Также хорошо известно, что царский режим вытеснял казахов с лучших земель. Только за период с 1890-го по 1915-й у них отняли около 20 миллионов гектаров. А за десять лет, предшествовавших первой мировой войне (1903-1912), численность казахского населения, которое тогда называли киргизским, сократилась на 9 процентов. При Ленине же наш народ получил автономию: в конце апреля 1918-го Туркестанский край стал Туркестанской АССР со столицей в Ташкенте, а в августе 1920-го Степной край – Киргизской (Казахской) ССР со столицей в Оренбурге. Тут следует сказать, что, согласно результатам переписи населения Российской империи 1897 г., казахи численно превалировали на территориях и Степного, и Туркестанского краев.



Хочу напомнить: до этого в новейшей истории казахи имели государственность лишь непродолжительное время (ноябрь 1917 - февраль 1918). Речь идет о Туркестанской автономии под руководством выдающегося казахского государственного деятеля Мустафы Чокая.



- Какой была роль Ленина в этом процессе? Он стал его инициатором или же просто пошел навстречу пожеланиям, скажем так, национальной элиты? А, может, главной движущей силой был Сталин как народный комиссар по делам национальностей? Сегодня в российской прессе часто можно встретить публикации о серьезных разногласиях между Лениным и Сталиным в тот период по национальному вопросу: мол, первый призывал к предоставлению окраинам более широких свобод (пусть даже из тактических соображений), а второго некоторые называют имперцем и даже великорусским шовинистом. Эти противоречия как-то отразились на процессе создания казахской автономии?



- В том, что вождь мировой революции был подлинным марксистом и соответственно интернационалистом, сомневаться не приходится. Что же касается Сталина, то при всем очень неоднозначном к нему отношении называть его великорусским шовинистом нельзя. Это не так. Скорее, он был человеком, сильно и искренне любившим свою родину - Грузию, для которой он действительно сделал немало хорошего и которая благодаря его постоянной заботе находилась на особом положении в СССР. Кстати, грузинский язык в советской Грузии имел статус государственного. А вышеупомянутые противоречия относятся уже к более позднему периоду.



Надо понимать, что статус союзной республики давал несравнимо большие возможности для развития нации, чем статус автономии. И в политическом плане, и в экономическом. Нации, получившие его в двадцатые годы, получили огромные преимущества – можно даже сказать, недостижимые позднее для других, тех, кто обрел более высокий статус уже в 1930-х. Это касалось, прежде всего, территориальных вопросов, а затем, как следствие, и вопросов, связанных с коренизацией.



Еще в 1969 году известный советский и казахстанский историк Григорий Дахшлейгер писал: "Давно в полном соответствии с фактами утвердилось в науке положение о народных революциях и народно-демократическом строе в Бухаре и Хорезме в 1920-1924 гг., до их преобразования в социалистические республики. Но не сделано, как нам кажется, попытки рассмотреть названные факты в сопоставлении с другими районами Советского Востока. Между тем сравнение необходимо. И вот почему. Кочевой казахский аул или киргизский аил в канун революции и в первые годы после нее не очень далеко ушли в своем социально-экономическом и культурном развитии от национальной деревни Хорезма и Бухары. И тут, и там подавляющее большинство населения (в особенности национальное) жило в деревне (в собирательном смысле понятия). Однако в Туркестане и Казахстане государственность возникла сразу не только как советская, но и как социалистическая, а в Бухаре и Хорезме – нет. На то были основания и внутреннего, и внешнего порядка. И при сравнительной характеристике они по-настоящему выясняются… …Или такой вопрос. Казахская АССР была преобразована в союзную республику в 1936 г. в связи с принятием новой Конституции СССР, Таджикская же образована в 1929 г., а Туркменская - в 1925 г. Почему? Ссылаются на то, что КАССР была отсталой, нуждалась в помощи русского рабочего класса и т.д. Но разве Таджикистан и Туркменистан были более развиты в экономическом и культурном отношениях, чем Казахстан, или они не нуждались в помощи? Нет, конечно. Вероятно, были другие причины".



Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что Г.Ф.Дахшлейгер по каким-то причинам не упомянул Узбекистан, который стал союзной республикой в 1925-м.



- Официально в 1925-м, но, по словам некоторых историков, фактически образование Узбекской республики произошло осенью 1924-го в результате национального размежевания Средней Азии. Причем она выиграла в территориальном плане, поскольку к ней отошла часть земель бывшего Туркестанского края, на которых прежде проживали казахи…



- В своей работе "Национально-территориальное размежевание в Средней Азии в 1924 г.: причины и влияние на этонополитические процессы в регионе" И.Б.Бочкарева отмечала: "Основным обоснованием территориальных претензий становилась этничность населения той или иной территории, так что речь об общетюркском единстве уже не шла. Например, амбиции казахской стороны распространялись не только на территории Сыр-Дарьинской, Джетысуйской (бывшая Семиреченская) областей Туркреспублики, но и на Аму-Дарьинскую область, Ташкентский и Мирзачульский уезды, а также территории тех местностей Ферганы и Памира, где казахи и родственные им группы кара-киргизов, каракалпаков, кипчаков составляли большинство населения".



В декрете ВЦИК и СНК от 26 августа 1920 года "Об образовании Киргизской АССР" был пункт 2 следующего содержания: "Включение в состав Киргизской Республики киргизской территории, входящей ныне в состав Туркестанской Республики, происходит по волеизъявлению населения этих областей". То есть, в документе за подписью Ленина и Калинина зафиксировано, что это киргизская (казахская) территория и что вопрос о ее принадлежности к той или иной республике должно решать само население.



Но, к сожалению, в январе 1924-го Ленин скончался. А 11 октября того же года на заседании Политбюро ЦК РКП (б) по итогам рассмотрения вопроса "О национальном размежевании Средней Азии" было принято постановление, первый пункт которого гласил: "Оставить в силе прежнее постановление Политбюро о передаче гор. Ташкент Узбекской республике". К последней отошел также ряд волостей Ташкентского и Мирзачульского уездов. И примерно тогда же из состава Киргизской АССР были выделены Оренбургская губерния и город Оренбург, а столица переехала в Кзыл-Орду. Спустя еще пять лет аналогичным образом решили судьбу Кара-Каракалпакской автономной области: ее вывели из состава Киргизской (Казахской) республики и передали в непосредственное подчинения РСФСР. А в 1936-м она стала уже частью Узбекской ССР.



Говоря о том, как тогда решались территориальные вопросы, можно привести документ, обнародованный в книге доктора исторических наук Дины Аманжоловой "Советский проект в Казахстане: власть и этничность.1920-1930-е гг.". Он очень любопытный: "Арестованный в 1938 г. как "участник антисоветской националистической организации" глава правительства Узбекистана, зампредседателя Верховного Совета СССР казах С.Сегизбаев на допросе рассказал, в частности, что в 1924 г. ему якобы было поручено провести работу среди казахского населения Чирчикской долины, где оно доминировало, чтобы добиться его согласия остаться в составе Узбекистана. В ходе поездок по волостям долины он получил "приговоры" населения за оставление в составе Узбекистана, и в 1925 г. при определении границ Узбекистана такое решение было утверждено".



Кстати, обращает на себя внимание еще один пункт постановления Политбюро ЦК РКП (б) от 11 октября 1924 года: "Не возражая в принципе против вхождения Кирреспублики на договорных началах в СССР, считать необходимым отложить практическое проведение этого решения впредь до выяснения опыта работы Кирреспублики на новых началах и в новых границах и предложить Киробкому провести через советские органы Кирреспублики соответствующее постановление. Предложить Киробкому воспрепятствовать дальнейшему обсуждению вопроса как в партийных органах, так и в беспартийных массах". Через 12 лет это все-таки произойдет, и Казахстан поменяет статус автономного образования в составе РСФСР на статус союзной республики.



- Насколько Ленин был осведомлен о положении дел в казахской степи? Как и от кого он получал информацию? С кем из казахских лидеров встречался?



- Конечно, контакты поддерживались с различными представителями Казахстана. Были они в том числе и у Ленина. Но поскольку вопросами национальных образований в силу своей должности больше занимался Сталин, то именно к нему чаще всего и обращались. В этой связи позволю себе еще одну цитату из книги Дины Аманжоловой: "Бесконечные взаимные обвинения, жалобы и доносы друг на друга вкупе с не внушающим оптимизма багажом перманентных дрязг и склок, начиная с 1919 г., сформировали в Москве стойкое убеждение в необходимости "европейского" лидера с опытом "твердокаменного" большевика. Им стал Ф.И.Голощекин, к тому же имевший определенный стаж работы в центральноазиатском регионе".



- Как основатель социалистического государства, которое пришло на смену царской империи, Ленин так или иначе оказал огромное влияние на то, что произошло потом с нашим народом. Речь идет, с одной стороны, о начале формирования казахской государственности и масштабном модернизационном прорыве, а с другой, о болезненной, сопровождавшейся значительными жертвами, ломке традиционного уклада жизни. С учетом всего этого как мы, современные казахи, и наши потомки должны относиться к Ленину? Чего он заслуживает больше – возведения на пьедестал или же проклятия?



- Полагаю, что нам следует относиться к этой исторической фигуре с огромным уважением и благодарностью. То, что его место должно быть на пьедестале, на мой взгляд, не подлежит сомнению. Что касается проклятий… Совершенно очевидно, что связано это с внешне невинной подменой понятий: вместо "десталинизации" говорят о "декоммунизации". Вот в чем проблема. А левая идея сегодня не только существует, но и стремительно набирает популярность. Например, в США. Вот одна недавняя цитата: "Сенат США принял законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса, что, считает The Washington Post, ознаменовало переход США от рыночного капитализма к демократическому социализму, который, в частности, продвигает претендующий на роль кандидата от Демократической партии на грядущих президентских выборах сенатор Берни Сандерс"...



- Понятно, что история не имеет сослагательного наклонения, но тем не менее… Если бы не было Ленина с его стремлением кардинально изменить мир и огромной политической волей, то какой оказалась бы дальнейшая судьба казахов?



- Думаю, что если бы Ленин не появился на свет, то не повезло бы всему человечеству, а особенно угнетаемым народам, в том числе и казахам…



Автор: Жандос Асылбеков Источник - Camonitor.kz

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