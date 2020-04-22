Москва надеется на сотрудничество с Кабулом - по вирусу, вертолетам

08:14 23.04.2020

Россия надеется, что после преодоления политического кризиса в Афганистане, сложившегося после выборов президента, военное сотрудничество Москвы и Кабула активизируется. Об этом заявил посол РФ в исламской республике Александр Мантыцкий.

Дипломат отметил, что в связи с проводимым властями Афганистана совместно с войсками США и миссией НАТО "Решительная поддержка" "курсом на построение афганской армии по западному образцу, наше сотрудничество в военно-технической сфере в двусторонней российско-афганской повестке дня не стоит".

"Тем не менее мы всегда готовы конструктивно рассматривать запросы афганских партнеров на поставку российских вооружений и военной техники. Надежность наших вертолетов семейства "Ми", их работоспособность и приспособленность к афганским условиям уже не раз отмечались высшим командным составом Афганских национальных сил безопасности. Будем надеяться, что в рамках сотрудничества с новым правительством ИРА, которое определится по итогам урегулирования разногласий между Гани и Абдуллой, мы сможем активизировать нашей взаимодействие в этой сфере", ‒ подчеркнул посол.

Напомним, переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Не признающий своего поражения на выборах премьер-министр Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства.



Мантыцкий также сообщил, что Кабул обратился к Москве с просьбой оказать помощь в борьбе с коронавирусом.

"Подобный запрос о помощи поступил по линии межпарламентского сотрудничества от председателя верхней палаты парламента ИРА (Фазля Хади – ред.) Муслимъяра. В настоящее время обращение передано в Москву и прорабатывается соответствующими ведомствами", ‒ рассказал посол.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что приступить к межафганским переговорам вряд ли представляется возможным без урегулирования кризиса власти в Кабуле.



"Российская сторона призывает к скоординированным действиям ключевых международных игроков [США, Китай, Пакистан] по содействию выходу из сложившегося тупика, нахождению политических решений в интересах всего афганского народа, подлинного мира на афганской земле и стабильности в регионе", ‒ сказала Захарова.

Дипломат обратила внимание на попытки США не допустить срыва прямого межафганского диалога, выражающиеся в участившихся в последнее время контактах с лидерами афганских общественно-политических объединений, руководством катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ), военно-политическим руководством Пакистана. Однако, как подчеркнула Захарова, приступить к межафганским переговорам вряд ли представляется возможным без урегулирования кризиса власти в Кабуле.



По последним данным, число зараженных коронавирусом в Афганистане достигло 1 092, скончались 36 человек. В том числе заболели 40 сотрудников президентского дворца в Кабуле.