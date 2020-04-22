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Аресты и лишение должностей: чем закончилась история с элитным Алма-Атинским кортежем?
08:40 23.04.2020

Начальник Управления криминальной полиции Ж.Зиадин, а также заместитель командира полка патрульной полиции Е.Куанышбаев – освобождены от занимаемых должностей

22 апреля 20

Чем закончилась история с элитным кортежем, проехавшим через блокпост, рассказали в пресс-службе МВД, передает корреспондент Polisia.kz.
По факту незаконного проезда через блокпост в Алматы за нарушение режима чрезвычайного положения 5 человек задержаны и привлечены к административной ответственности в виде ареста на срок от 10 до 15 суток. Все четыре элитных автомобиля находятся на штрафстоянке. Еще двое участников кортежа находятся в розыске.
Сотрудники полиции, допустившие данный факт и не принявшие меры по их пресечению, получили дисциплинарные взыскания.
Кроме того, начальник Управления криминальной полиции Ж.Зиадин, а также заместитель командира полка патрульной полиции Е.Куанышбаев – освобождены от занимаемых должностей.
На совещании с руководителями региональных подразделений, прошедшем 21 апреля в режиме видеоконференцсвязи, министр внутренних дел высказал свою принципиальную позицию по данному факту.
– Обеспечение правопорядка и безопасности граждан всегда было и остается основной задачей сотрудников органов внутренних дел. Нарушения режима чрезвычайного положения и карантина не допустимы, тем более со стороны личного состава. Это должны помнить как рядовые сотрудники, так и их руководители. Исключений быть не может, – подчеркнул глава МВД Ерлан Тургумбаев.

Источник - polisia.kz,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587620400
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